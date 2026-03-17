dnes 17. března 2026 v 13:01
Čas čtení 1:15
Michal Drahný

Beats for Love odhalují headlinery! Zazáří Charlotte de Witte nebo Andromedik

Zdroj: Beats for Love / tisková zpráva
Na nejsilnější momenty festivalu láká jeden z vrcholných eventů elektronické hudby v Česku, ostravský Beats for Love.

Belgická DJka Charlotte de Witte, první společné vystoupení britského dua Katy B & Ms Dynamite a s nimi belgický producent a DJ Andromedik vystoupí v létě na festivalu elektronické hudby v ostravských Vítkovicích.

Ženská techno ikona, legendární belgický drum&bassový producent a britské duo doplňují hvězdami nabitý line-up, ve kterém se doposud nachází například Marshmello, Calvin Harris nebo skupina Pendulum se svým DJ setem.

Charlotte de Witte

Jedna z nejvýraznějších osobností současného techna a nejznámějších DJek na světě. Charlotte de Witte svým temným, ikonickým soundem dobývá festivaly i kluby po celém světě a pravidelně vystupuje na největších elektronických akcích, jako jsou Tomorrowland nebo Awakenings Festival.

V anketě DJ Mag Top 100 DJs se navíc dlouhodobě drží jako nejvýše postavená techno DJka i jedna z nejúspěšnějších žen elektronické scény. Je také zakladatelkou úspěšného labelu KNTXT a na kontě má tracky jako Selected, Doppler, Sgadi Li Mi nebo The Age Of Love (Remix).

Charlotte de Witte vystoupí v sobotu 4. července.
Zdroj: Beats for Love / tisková zpráva

Andromedik: Ascension

Na festivalu se také představí belgický producent a DJ Andromedik se svou úplně novou audiovizuální show Ascension, která bude mít na festivalu českou premiéru. Andromedik patří mezi nejvýraznější jména nové generace melodického drum & bassu a fanoušky po celém světě si získal svým energickým, melodickým soundem a sety plnými euforických momentů.

Andromedik přiveze svou zbrusu novou audiovizuální show ve čtvrtek 2. července na Beats for Love.
Zdroj: Beats for Love / tisková zpráva

Katy B & Ms Dynamite

Katy B & Ms Dynamite dorazí na Beats for Love 2026 v rámci konceptu Beats for Love Special ve speciálním spojení - půjde totiž o jejich vůbec první společné vystoupení na jednom pódiu. Britské ikony bass music a UK garage scény, jejichž hlasy a tracky definovaly celou jednu éru klubové hudby.

Katy B prorazila debutovým albem On A Mission a hity jako Lights On nebo Turn The Music Louder (Rumble), zatímco Ms Dynamite je držitelkou prestižní Mercury Prize za album A Little Deeper a autorkou singlů jako Dy-Na-Mi-Tee nebo Booo!. Společně stojí za jedním z největších UK garage hitů Lights On, který dodnes patří mezi klubové klasiky.

Katy B & Miss Dynamite se na festivalu představí vůbec poprvé společně naživo!
HUDBA BEATS FOR LOVE FESTIVALY A KONCERTY
