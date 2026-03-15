Už ve středu 18. března ji čeká největší sólová show kariéry. Pam Rabbit ve Foru Karlín pokřtí svou novou desku PLANET 33. Nejen to jsme osobně probrali v novém dílu hudebního pořadu OFFSTAGE.
„Nebude to jednoduché. Vždycky kolem tebe bude spousta starších lidí, kteří ti budou říkat, co máš dělat. Je důležité si uvědomit, že nic z toho, co řeknou, je absolutní pravda,“ vzkazuje Pam Rabbit začínajícím hudebnicím a pokračuje: „To, že něco fungovalo pro jiné, neznamená, že to bude fungovat pro tebe. Všichni jsme jenom lidi a freestylujeme. Nikdo pořádně neví, co dělá.“
Sama se na hudební scéně pohybuje už přibližně 11 let. Zkusila si pěveckou soutěž SuperStar, ale svou cestu si nakonec vydláždila sama. Dnes Pam Rabbit patří k nejosobitějším mladým zpěvačkám v Česku. Na kontě má mimo jiné i dvě Ceny Anděl nebo třeba sošku Apollo za megahit space.
Momentálně se její svět točí hlavně kolem aktuálního alba PLANET 33. „Nikdy jsem se necítila jako NPC. Připadám si spíš jako mimozemšťanka, o tom je vlastně celé album,“ směje se Pamela v rámci OFFSTAGE. Na její smyšlené fialové fluffy planetě mají všichni rádi zvířátka, zváni jsou sem všichni bez rozdílů.
Deska obsahuje 12 tracků včetně hitu bude To hard nebo společného singlu s Ewou Farnou, který se jmenuje baby noaco. Oba zazní už 18. března v pražském Foru Karlín, kde Pam pokřtí album a odehraje dosud největší sólový koncert života. Večer zahájí rapper Katannah, se kterým hudebnice spolupracovala už v minulosti.
Staň se členem nebo členkou Refresher Club a užij si kompletní verzi nového dílu OFFSTAGE. Dozvíš se víc o její cestě českou hudební scénou nebo jaký merch a překvapení chystá pro své fans. Všechny díly OFFSTAGE najdeš na webu a YouTube kanálu Refresheru.