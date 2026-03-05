Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je PR zpráva společnosti Oral B.
dnes 5. března 2026 v 11:30
Čas čtení 1:34
Sponzorovaný obsah

Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby

Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
Zdroj: Unsplash / Yuliia Martynovych & Nathan Dumao
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Co všechno se může stát, když začneš odkládat prevenci?

Úsměv je první věc, které si na tobě lidi všimnou – na rande, při pracovním pohovoru i na Instagramu. Přesto až polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně a pravidelně ji absolvuje jen zhruba pětina lidí. Jenže domácí čištění často nestačí.

Zubní plak není vidět, ale je tam

V ústech se neustále tvoří zubní plak – měkký povlak bakterií, který se drží hlavně v mezizubních prostorech a u dásní. Když se neodstraňuje důkladně, může to vést k zánětu dásní, krvácení, zápachu z úst nebo později i k parodontitidě. A pozor – zánět nemusí bolet. Často se projeví jen krvácením při čištění, což spousta lidí ignoruje.

Pět věcí, které se dějí, když prevenci odkládáš

  • 1. Krvácení dásní začneš brát jako normu.
  • 2. Zápach z úst není jen po kávě nebo česneku, ale z bakteriálního plaku.
  • 3. Zánět může probíhat tiše a dlouho bez bolesti.
  • 4. Léčba je násobně dražší než samotná prevence.
  • 5. V krajním případě můžeš o zuby přijít dřív, než čekáš.

Prevence přitom není nic dramatického – jde o pravidelnou návštěvu dentální hygienistky, která odstraní usazeniny, a hlavně tě naučí, jak si zuby čistit efektivně.

Možná je čas na upgrade – z manuálu na elektriku

V Česku používá elektrický kartáček jen asi 20 % populace. V Německu téměř každý druhý dospělý. V čem je rozdíl? V návycích a edukaci.

Elektrické kartáčky dokážou díky pohybu hlavice a senzorům tlaku vyčistit zuby důkladněji a šetrněji než běžný manuální kartáček. Neznamená to, že manuální čištění je špatně, ale technologie může čištění výrazně zefektivnit – zvlášť pokud ti správnou techniku ukáže odborník. A právě to je klíčové. Nestačí kartáček koupit, důležité je vědět, jak ho používat. Ideálně pod vedením dentální hygienistky, která přizpůsobí techniku tvému chrupu.

První krok může být jednodušší, než si myslíš

Na nízkou návštěvnost profesionální dentální hygieny reaguje iniciativa Měsíc zdravého úsměvu značky Oral-B ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek ČR. V březnu 2026 může prvních 2 000 pacientů, kteří absolvují vstupní dentální hygienu u zapojených členů asociace, získat příspěvek 500 Kč z ceny ošetření zpět na svůj bankovní účet.

Součástí návštěvy je i edukace o správné technice čištění a možnost seznámit se s moderními technologiemi v péči o ústní zdraví – včetně elektrických kartáčků iO od Oral-B dostupných na e-shopu Alza.cz.

Nejde jen o jednorázovou slevu. Cílem je změnit návyk. Protože stejně jako upgraduješ telefon nebo notebook, možná je čas upgradovat i každodenní péči o zuby.

Oral B, péče o zuby, zubní hygiena
Zdroj: Oral B
koupit elektrický zubní kartáček
Doporučeno
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky 29. ledna 2026 v 12:49
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Doporučeno
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice 13. února 2026 v 14:30
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
BEAUTY
Doporučujeme
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 3 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před hodinou
Storky
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Lifestyle news
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
před 46 minutami
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 hodinami
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
včera v 17:31
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
včera v 14:03
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
včera v 12:53
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
včera v 11:41
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
včera v 10:22
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
včera v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
před 2 dny
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Česko Spojené státy americké (USA) Válka
Více
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
dnes v 07:34
Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
včera v 17:03
Stát pro uváznuté Čechy a Češky pronajal letadlo. Lidé za letenku zaplatí 15 tisíc korun
včera v 16:36

Více z tématu Beauty

Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
PR zpráva
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
13. 2. 2026 14:30
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
před 2 dny
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35
Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
27. 2. 2026 11:54
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
před 3 dny
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
23. 2. 2026 14:14
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
PR zpráva
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
před 20 minutami
Co všechno se může stát, když začneš odkládat prevenci?
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před hodinou
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
před 2 hodinami
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
dnes v 07:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 hodinami
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse