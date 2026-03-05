Co všechno se může stát, když začneš odkládat prevenci?
Úsměv je první věc, které si na tobě lidi všimnou – na rande, při pracovním pohovoru i na Instagramu. Přesto až polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně a pravidelně ji absolvuje jen zhruba pětina lidí. Jenže domácí čištění často nestačí.
Zubní plak není vidět, ale je tam
V ústech se neustále tvoří zubní plak – měkký povlak bakterií, který se drží hlavně v mezizubních prostorech a u dásní. Když se neodstraňuje důkladně, může to vést k zánětu dásní, krvácení, zápachu z úst nebo později i k parodontitidě. A pozor – zánět nemusí bolet. Často se projeví jen krvácením při čištění, což spousta lidí ignoruje.
Pět věcí, které se dějí, když prevenci odkládáš
- 1. Krvácení dásní začneš brát jako normu.
- 2. Zápach z úst není jen po kávě nebo česneku, ale z bakteriálního plaku.
- 3. Zánět může probíhat tiše a dlouho bez bolesti.
- 4. Léčba je násobně dražší než samotná prevence.
- 5. V krajním případě můžeš o zuby přijít dřív, než čekáš.
Prevence přitom není nic dramatického – jde o pravidelnou návštěvu dentální hygienistky, která odstraní usazeniny, a hlavně tě naučí, jak si zuby čistit efektivně.
Možná je čas na upgrade – z manuálu na elektriku
V Česku používá elektrický kartáček jen asi 20 % populace. V Německu téměř každý druhý dospělý. V čem je rozdíl? V návycích a edukaci.
Elektrické kartáčky dokážou díky pohybu hlavice a senzorům tlaku vyčistit zuby důkladněji a šetrněji než běžný manuální kartáček. Neznamená to, že manuální čištění je špatně, ale technologie může čištění výrazně zefektivnit – zvlášť pokud ti správnou techniku ukáže odborník. A právě to je klíčové. Nestačí kartáček koupit, důležité je vědět, jak ho používat. Ideálně pod vedením dentální hygienistky, která přizpůsobí techniku tvému chrupu.
První krok může být jednodušší, než si myslíš
Na nízkou návštěvnost profesionální dentální hygieny reaguje iniciativa Měsíc zdravého úsměvu značky Oral-B ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek ČR. V březnu 2026 může prvních 2 000 pacientů, kteří absolvují vstupní dentální hygienu u zapojených členů asociace, získat příspěvek 500 Kč z ceny ošetření zpět na svůj bankovní účet.
Součástí návštěvy je i edukace o správné technice čištění a možnost seznámit se s moderními technologiemi v péči o ústní zdraví – včetně elektrických kartáčků iO od Oral-B dostupných na e-shopu Alza.cz.
Nejde jen o jednorázovou slevu. Cílem je změnit návyk. Protože stejně jako upgraduješ telefon nebo notebook, možná je čas upgradovat i každodenní péči o zuby.