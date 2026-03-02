Tadeáš „Mawar“ Růžička, jeden z nejznámějších českých MMA postojářů, je po sedmnácti měsících strávených za mřížemi na svobodě.
Po dlouhém výkonu trestu, který dostal za několik násilných incidentů, se Tadeáš Růžička vrátil na svobodu. „Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit a začne se naplno věnovat sportu a správným věcem,“ uvedl pro Sport.cz Boris Marhanský, šéf organizace RFA, ve které Růžička dříve působil.
„Věděli jsme, že ho na konci února nebo začátkem března pustí,“ uvedl pro Sport.cz šéf organizace RFA Boris Marhanský. „Zatím je ale předčasné mluvit o tom, zda ho v naší organizaci znovu uvidíme, protože vůbec nevím, jakého Tadeáše pustili ven, jak celou situaci vnímá, zda se poučil, jestli mu to skutečně změnilo život a přehodnotil své priority. To ukáže nejbližší čas,“ dodal.
Růžička strávil měsíc ve vazbě v září 2024 a následně nastoupil výkon trestu za několik trestných činů. Patří mezi ně například napadení neznámého muže v pražských Holešovicích, kterého poslal do bezvědomí a natáčel jeho tělo na telefon. Video pak zveřejnil na sociálních sítích. Za tento incident dostal podmínku, kterou však porušil, když na pražském koupališti Petynka napadl dalšího muže. Do vězení se nakonec dostal poté, co byl obviněn z nebezpečného vyhrožování, loupeže a výtržnictví.
„Teď bude zpátky mezi lidmi a uvidí se, jestli se poučil a začne se věnovat sportu a správným věcem. Podle toho se budeme rozhodovat i my jako organizace,“ uvedl Marhanský.