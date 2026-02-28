Kontroverzní sedmadvacetiletý americký influencer Nick Fuentes, který sám sebe označuje za incela a tvrdí, že nikdy neměl vztah ani sex se ženou, je mnohými nazýván druhým Charliem Kirkem. Jeho vyjádření často působí podobný rozruch a dělí společnost.
V polovině února ve svém pravidelném live streamu America First podle Respektu promluvil o tom, jak by se dle jeho názoru měla společnost stavět k ženám. Všechny by poslal do gulagu.
Tam by je dále nechal roztřídit do kategorií na základě jejich „užitečnosti“. Ty mladé a plodné by nechal rodit a vychovávat děti, ostatní by odsoudil k těžké práci, například v dolech. Za určitých přísných podmínek by dovolil některé pustit zpět na svobodu.
Ženy podle něj nemají mít žádná práva
Ultrapravicový streamer, politický komentátor a bývalý YouTuber (jeho kanál byl v roce 2020 pozastaven z důvodu nenávistných projevů) ve volbách 2016 veřejně podporoval Donalda Trumpa, nyní ho ale kritizuje za to, že podle něj není americký prezident dostatečně radikální. Fuentes zpochybňuje holokaust, vyvražďování Židů přirovnal k „pečení sušenek“, obdivuje Hitlera a staví se proti LGBTQ+ komunitě.
Je také nechvalně proslulý svým prohlášením z listopadu 2024. „Your body, my choice. Forever,“ tedy v překladu „Tvoje tělo, moje rozhodnutí. Navždy,“ napsal tehdy na síť X.