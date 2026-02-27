Hlavní témata
dnes 27. února 2026 v 15:22
Čas čtení 0:42
Valentina Mihely

Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show

Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
Zdroj: Vašek Krejčí/se svolením
Motion designer a art director skupiny Prima Vašek Krejčí vytvořil s pomocí AI video, ve kterém ukazuje, jak by vypadala Praha, kdyby byla asijskou metropolí. Video na Instagramu během 48 hodin posbíralo přes 120 tisíc zhlédnutí.

Chinatown na Staroměstském náměstí, mávající kočka namísto Metronomu a Karel IV. jako samuraj. Autor virálních videí jako postapokalyptická Praha, Vašek Krejčí, vytvořil s využitím umělé inteligence novou verzi hlavního města, která začala dobývat sítě. 

Impulsem pro Krejčího byla jeho práce na vizuální kampani k reality show Asia Express. Ta začala minulý týden na prima+ a tuto neděli poprvé k vidění v televizi na Primě. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Vašek Krejčí (@ven__da)

„Jde o autorský AI short-form cinematic projekt. Základ tvoří reálná Praha – skutečné budovy a urbanismus – jen přepsaná do jiného kulturního vizuálního jazyka. Je to vlastně experiment: Co kdyby se Praha narodila v Asii?“ popisuje Krejčí.

Podívej se do galerie, jak by asijská verze Prahy vypadala.

Asijská Praha podle Vaška Krejčího Asijská Praha podle Vaška Krejčího Asijská Praha podle Vaška Krejčího Asijská Praha podle Vaška Krejčího
Zobrazit galerii
(12)

Největší výzvou podle Krejčího bylo zachovat rozpoznatelnost města. „Když přidáte lanterny, draky a změníte ornamentiku, velmi rychle sklouznete do generického ‚asijského města‘. Mým cílem bylo, aby divák řekl: To je Hlavák… Jen nějak jiný,“ popisuje.

 

Z technického hlediska pak bylo podle autora nejnáročnější udržet realistickou hloubku prostoru, fyziku pohybu kamery a materiálovost fasád tak, aby nepůsobily plastově.

DESIGN & ART
