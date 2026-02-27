Společnost Netflix se rozhodla nepokračovat v jednání o převzetí mediálního konglomerátu Warner Bros. Discovery.
Důvodem odstoupení Netflixu je vyšší konkurenční nabídka, kterou předložila společnost Paramount Skydance. Ta nabídla 31 dolarů za akcii. Informoval o tom The Hollywood Reporter.
Netflix ve svém vyjádření uvedl, že případná dohoda s Warner Bros. byla vždy „pěknou možností“ za správnou cenu, nikoli „nutností“ za jakoukoli cenu.
„Transakce, kterou jsme vyjednali, by vytvořila hodnotu pro akcionáře a měla jasnou cestu ke schválení regulačními úřady. Vždy jsme se však drželi disciplinovaného přístupu a při ceně, kterou by vyžadovalo dorovnání poslední nabídky Paramount Skydance, již pro nás tento obchod není finančně atraktivní. Rozhodli jsme se tedy nabídku Paramount Skydance nedorovnat,“ uvedli generální ředitelé Netflixu Ted Sarandos a Greg Peters.
Paramount Skydance je tak nejvážnějším kandidátem na převzetí Warner Bros. Pokud by ke koupi skutečně došlo, pod jednu strukturu by se sjednotily značky jako HBO, CNN nebo filmové studio Paramount Pictures.
„Jsme nadšeni potenciálem spojení Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery a nemůžeme se dočkat, až začneme společně pracovat na příbězích, které hýbou světem,“ uvedl generální ředitel Warner Bros. Discovery David Zaslav.