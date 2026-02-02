Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 2. února 2026 v 13:10
Čas čtení 4:39
Richard Balog/refresher.sk

15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce

15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
Zdroj: Getty Images, se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali jsme 15 nejzajímavějších outfitů z červeného koberce.

Předávání prestižních Grammy Awards není jen oslavou hudby, ale také velkolepou módní přehlídkou, což dokonale potvrdil 68. ročník ostře sledovaného galavečera.

Červený koberec v prostorách Crypto.com arény v Los Angeles, kde hraje domácí zápasy basketbalový tým Lakers, odhalil včera ve večerních hodinách hvězdy z různých odvětví, které představily svůj styl před zraky milionů sledujících. Vybrali jsme nejzajímavější outfity z GRAMMYS 2026, které nás ohromily originalitou, elegancí či odvahou jít proti proudu. Najdeš mezi nimi dokonalý glamour, moderní minimalismus i nečekané extravagantní experimenty.

Podívej se, kdo zvládl styling na jedničku a kdo posunul hranice červeného koberce o krok dál. Seznam vítězů i ukázky z vystoupení Justina Biebera a dalších interpretů najdeš v samostatném článku.

Lady Gaga jako černá labuť

Seznam nejlepších outfitů z Grammy Awards 2026 otevírá Lady Gaga v černém modelu od Matières Fécales, v němž přišla na červený koberec jako černá labuť. Výrazná silueta s gotickou aurou vsadila na pouzdrový střih, vysoký límec a byla pokrytá dramatickým peřím. Gaga svůj vzhled doplnila o platinový blond účes, odbarvené obočí, skvělý make-up a diamantový zásnubní prsten od snoubence Michaela Polanského.

Lady Gaga předvedla na červeném koberci odvážný model od Matières Fécales.
Lady Gaga předvedla na červeném koberci odvážný model od Matières Fécales. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Bad Bunny ve smokingu Schiaparelli

Velkou pozornost médií a fotografů upoutal včera večer Bad Bunny, který byl prvním latinskoamerickým interpretem nominovaným ve třech kategoriích. Jednatřicetiletý rodák z Bayamónu přišel v elegantním černém smokingu s výrazným výstřihem a bílou košilí od Schiaparelli. Šlo o první mužský model ikonické francouzské značky a výsledek byl velmi povedený. Jsme zvědaví, jaké outfity má Bad Bunny připravené na halftime show Super Bowlu příští víkend.

Bad Bunny zvolil elegantní smoking Schiaparelli.
Bad Bunny zvolil elegantní smoking Schiaparelli. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Sabrina Carpenter v romantických šatech Valentino

Naši pozornost si už na první pohled získala Sabrina Carpenter, která tentokrát zvolila (na své poměry) decentnější look a svého rozhodnutí nemusí litovat.

Doporučeno
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online 2. února 2026 v 17:00

Jemný model šatů z dílen módního domu Valentino působil romantickým dojmem a zároveň trochu vintage, což rozhodně není na škodu. Líbí se nám malý průhledný plášť přes ramena, úzká silueta i vizáž americké zpěvačky se šperky od značky Chopard.

Sabrina Carpenter, Valentino, GRAMMYS 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Teyana Taylor v modelu od Toma Forda

V minulosti úspěšná interpretka, která v poslední době září na filmovém plátně, když nejprve hrála ve snímku Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem a nejnověji také v krimi dramatu Rána se ukázala na červeném koberci v těsném modelu od Toma Forda. Takto vypadá móda na nejvyšší možné úrovni a 35letá rodačka z New Yorku působí naprosto přirozeně. Všechny šperky, které dotvořily vzhled, jsou z klenotnictví Tiffany & Co..

Teyana Taylor, Tom Ford, GRAMMYS 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Sombr v obleku od Valentina

Sombr ukázal včera večer v Los Angeles jedinečný vkus, když před fotografy předstoupil v extravagantní siluetě z dílen módního domu Valentino. 20letý rodák z New Yorku se postupně etabluje jako jeden z nejodvážnějších mužů na červeném koberci. Na předávání Grammy Awards 2026 zvolil úzký kostým s flitry, ostrými rameny a krajkovou spodní vrstvou, která odhalovala břicho. Look doplnila špičatá zelená obuv.

Sombr, Valentino, GRAMMYS 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP
Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 3
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION FASHION
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Lifestyle news
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
před 50 minutami
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
dnes v 13:39
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy
dnes v 10:56
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
dnes v 09:06
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
dnes v 07:59
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
včera v 10:34
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Petr Pavel Česko Spojené státy americké (USA)
Více
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
před 2 hodinami
1
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
dnes v 15:00
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
dnes v 14:52

Více z tématu Fashion

Všechno
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
před 2 hodinami
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
před 2 dny
Pět zásadních trendů pro rok 2026. Doplňky po prarodičích nebo vrstvení povznesou tvůj styl
Pět zásadních trendů pro rok 2026. Doplňky po prarodičích nebo vrstvení povznesou tvůj styl
13. 1. 2026 7:00
Nepozvali ho na Dior show, tak si influencer uspořádal vlastní akci. La Watchparties mění svět módy
Nepozvali ho na Dior show, tak si influencer uspořádal vlastní akci. La Watchparties mění svět módy
26. 1. 2026 7:00
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
27. 1. 2026 14:03
Make-upy, které vypadají svěže a vydrží celý den. Vsaď na tyto osvědčené klasiky nebo poklady z drogérie
Ve spolupráci
Make-upy, které vypadají svěže a vydrží celý den. Vsaď na tyto osvědčené klasiky nebo poklady z drogérie
19. 1. 2026 15:30
Více z tématu Krimi a true crime Všechno
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
před 2 dny
Nový temný true crime. Muž uvěznil v bytě dvě dívky, jejich utrpení čtyři dny vysílala televize
15. 11. 2025 7:00
1
Více z tématu Zdraví Všechno
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
včera v 10:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
před 3 dny
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
před 2 hodinami
„Ukaž mi svůj outfit a já ti řeknu, jaký máš screentime.“ Věta fashion komentátorky Miny Le loni rozpoutala bouři. Outfity jako z Pinterestu může mít každý. Proto Gen Z začíná znovu oceňovat autenticitu a vlastní hlavu.
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
dnes v 13:10
Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
PR zpráva
Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
dnes v 11:30
Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“
Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“
dnes v 09:00
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
dnes v 07:59
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
před 3 dny
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
dnes v 13:39
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse