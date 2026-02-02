Vybrali jsme 15 nejzajímavějších outfitů z červeného koberce.
Předávání prestižních Grammy Awards není jen oslavou hudby, ale také velkolepou módní přehlídkou, což dokonale potvrdil 68. ročník ostře sledovaného galavečera.
Červený koberec v prostorách Crypto.com arény v Los Angeles, kde hraje domácí zápasy basketbalový tým Lakers, odhalil včera ve večerních hodinách hvězdy z různých odvětví, které představily svůj styl před zraky milionů sledujících. Vybrali jsme nejzajímavější outfity z GRAMMYS 2026, které nás ohromily originalitou, elegancí či odvahou jít proti proudu. Najdeš mezi nimi dokonalý glamour, moderní minimalismus i nečekané extravagantní experimenty.
Podívej se, kdo zvládl styling na jedničku a kdo posunul hranice červeného koberce o krok dál. Seznam vítězů i ukázky z vystoupení Justina Biebera a dalších interpretů najdeš v samostatném článku.
Lady Gaga jako černá labuť
Seznam nejlepších outfitů z Grammy Awards 2026 otevírá Lady Gaga v černém modelu od Matières Fécales, v němž přišla na červený koberec jako černá labuť. Výrazná silueta s gotickou aurou vsadila na pouzdrový střih, vysoký límec a byla pokrytá dramatickým peřím. Gaga svůj vzhled doplnila o platinový blond účes, odbarvené obočí, skvělý make-up a diamantový zásnubní prsten od snoubence Michaela Polanského.
Bad Bunny ve smokingu Schiaparelli
Velkou pozornost médií a fotografů upoutal včera večer Bad Bunny, který byl prvním latinskoamerickým interpretem nominovaným ve třech kategoriích. Jednatřicetiletý rodák z Bayamónu přišel v elegantním černém smokingu s výrazným výstřihem a bílou košilí od Schiaparelli. Šlo o první mužský model ikonické francouzské značky a výsledek byl velmi povedený. Jsme zvědaví, jaké outfity má Bad Bunny připravené na halftime show Super Bowlu příští víkend.
Sabrina Carpenter v romantických šatech Valentino
Naši pozornost si už na první pohled získala Sabrina Carpenter, která tentokrát zvolila (na své poměry) decentnější look a svého rozhodnutí nemusí litovat.
Jemný model šatů z dílen módního domu Valentino působil romantickým dojmem a zároveň trochu vintage, což rozhodně není na škodu. Líbí se nám malý průhledný plášť přes ramena, úzká silueta i vizáž americké zpěvačky se šperky od značky Chopard.
Teyana Taylor v modelu od Toma Forda
V minulosti úspěšná interpretka, která v poslední době září na filmovém plátně, když nejprve hrála ve snímku Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem a nejnověji také v krimi dramatu Rána se ukázala na červeném koberci v těsném modelu od Toma Forda. Takto vypadá móda na nejvyšší možné úrovni a 35letá rodačka z New Yorku působí naprosto přirozeně. Všechny šperky, které dotvořily vzhled, jsou z klenotnictví Tiffany & Co..
Sombr v obleku od Valentina
Sombr ukázal včera večer v Los Angeles jedinečný vkus, když před fotografy předstoupil v extravagantní siluetě z dílen módního domu Valentino. 20letý rodák z New Yorku se postupně etabluje jako jeden z nejodvážnějších mužů na červeném koberci. Na předávání Grammy Awards 2026 zvolil úzký kostým s flitry, ostrými rameny a krajkovou spodní vrstvou, která odhalovala břicho. Look doplnila špičatá zelená obuv.