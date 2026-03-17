dnes 17. března 2026 v 11:11
Čas čtení 0:48
Sofia Angušová

ChatGPT pomohl vytvořit vakcínu proti rakovině psů: Účinnost překvapila vědce

ChatGPT pomohl vytvořit vakcínu proti rakovině psů: Účinnost překvapila vědce
Zdroj: Shutterstock / Pixel-Shot
Když jeho feně diagnostikovali rakovinu, rozhodl se hledat i netradiční řešení. Využil proto umělou inteligenci, aby našel možnou léčbu. Experimentální vakcína nakonec přinesla výsledky, které překvapily i vědce.

Příběh fenky Rosie ukazuje, kam se dnes posouvá medicína. Majitel Paul Conyngham z Austrálie ji adoptoval už v roce 2019. O pár let později byla u psa diagnostikována vážná nemoc: agresivní forma mastocytomu.

Následovala klasická léčba. Operace i chemoterapie sice zpomalily průběh, ale nádor nezmizel. Majitel proto přemýšlel, jak by mohl svému psovi pomoci, a hledal různé nové řešení. Nakonec se rozhodl jít jinou cestou a zapojit do hledání technologie, s nimiž pracuje, včetně umělé inteligence, informuje portál Interesting Engineering.

Paul spolu s výzkumníky z University of New South Wales nechal provést genetickou analýzu nádoru. Ta odhalila konkrétní mutace, které stály za jeho růstem. Na základě těchto dat pak vznikl návrh léčby šitý na míru.

Ilustrační foto
Ilustrační foto Zdroj: Unsplash

Klíčovou úlohu sehrála mRNA vakcína, kterou navrhl tým kolem experta Palla Thordarsona z UNSW RNA Institute. Vědci na základě získaných údajů navrhli mRNA vakcínu přesně přizpůsobenou Rosieně nemoci.

Doporučeno
66 procent gen Z a milenials končí pracovní den v bolestech. Tohle bys měl*a vědět, jestli máš sedavou práci 66 procent gen Z a milenials končí pracovní den v bolestech. Tohle bys měl*a vědět, jestli máš sedavou práci 16. března 2026 v 14:30

Tento druh vakcíny funguje tak, že buňkám „dodá návod“ na vytvoření proteinů, které imunitní systém následně rozpozná a začne proti nim bojovat. V tomto případě byla vakcína navržena přesně na míru podle genetických změn v nádoru psa.

Výsledek překvapil i vědce, protože nádor se zmenšil přibližně na polovinu. Podle odborníků může jít o jeden z prvních příkladů takovéto personalizované léčby u psa. 

Doporučeno
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“ Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“ 16. března 2026 v 14:00
Doporučeno
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky 15. března 2026 v 16:27
Doporučeno
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá 15. března 2026 v 10:25
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
12. 3. 2026 10:30
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
včera v 14:00
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
Sponzorovaný obsah
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
včera v 10:30
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
Refresher Club
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
před 2 dny
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
12. 3. 2026 11:30
Storky
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
DiCaprio v Praze navštívil divadlo. „Chalamet by měl jít někdy taky,“ píší lidé
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
Kabelka na popcorn? Ďábel nosí Pradu 2 posouvá filmový merch na novou úroveň
Nová kapitola luxusní módy: Takto vypadají futuristické tenisky Balenciaga
Zendaya možná sama právě potvrdila, že se tajně vdala za Toma Hollanda
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové ...
Sponzorovaný obsah
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Lifestyle news
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
před 24 minutami
Beats for Love odhalují headlinery! Zazáří Charlotte de Witte nebo Andromedik
před hodinou
ChatGPT pomohl vytvořit vakcínu proti rakovině psů: Účinnost překvapila vědce
před 3 hodinami
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
dnes v 09:08
Google Maps dostávají velký upgrade. AI ti odpoví na otázky a pomůže naplánovat výlet
dnes v 07:47
Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
včera v 17:23
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
včera v 16:09
Zpravodajství
Hnutí ANO Írán Policie Česko
Více
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
před hodinou
Kmotr v Česku? Poradce političky našel před dveřmi useknutou hlavu divočáka
dnes v 10:45
Světový pohár v hokeji míří do Česka. Kolik zápasů a kde se odehraje?
dnes v 10:02

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
KVÍZ: Kráva, ptakopysk nebo tuleň. Poznáš zvíře jen podle očí?
KVÍZ: Kráva, ptakopysk nebo tuleň. Poznáš zvíře jen podle očí?
před hodinou
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
7. 3. 2026 17:00
KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
8. 3. 2026 10:30
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
12. 3. 2026 7:00
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
3. 3. 2026 15:00
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
26. 2. 2026 15:00
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Jak se najíst levně a dobře? Připravili jsme studentský gastro survival guide, jedna porce tě vyjde na 33 korun
dnes v 07:00
1
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
včera v 17:23
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
před 2 dny
Oscaři 2026: Překvapivá remíza i české vítězství. Nejlepším filmem roku se stala Jedna bitva za druhou
včera v 03:37

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
Tech
před 23 minutami
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
před 23 minutami
KVÍZ: Kráva, ptakopysk nebo tuleň. Poznáš zvíře jen podle očí?
KVÍZ: Kráva, ptakopysk nebo tuleň. Poznáš zvíře jen podle očí?
před hodinou
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
dnes v 09:08
Jak se najíst levně a dobře? Připravili jsme studentský gastro survival guide, jedna porce tě vyjde na 33 korun
Jak se najíst levně a dobře? Připravili jsme studentský gastro survival guide, jedna porce tě vyjde na 33 korun
dnes v 07:00
1
Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
Ve spolupráci
Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
včera v 16:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
včera v 14:00
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
před 2 dny
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
před 2 dny
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
včera v 07:00
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
před 2 dny
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
11. 3. 2026 13:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
Zpět
Sdílet
Diskuse