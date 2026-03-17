Když jeho feně diagnostikovali rakovinu, rozhodl se hledat i netradiční řešení. Využil proto umělou inteligenci, aby našel možnou léčbu. Experimentální vakcína nakonec přinesla výsledky, které překvapily i vědce.
Příběh fenky Rosie ukazuje, kam se dnes posouvá medicína. Majitel Paul Conyngham z Austrálie ji adoptoval už v roce 2019. O pár let později byla u psa diagnostikována vážná nemoc: agresivní forma mastocytomu.
Následovala klasická léčba. Operace i chemoterapie sice zpomalily průběh, ale nádor nezmizel. Majitel proto přemýšlel, jak by mohl svému psovi pomoci, a hledal různé nové řešení. Nakonec se rozhodl jít jinou cestou a zapojit do hledání technologie, s nimiž pracuje, včetně umělé inteligence, informuje portál Interesting Engineering.
Paul spolu s výzkumníky z University of New South Wales nechal provést genetickou analýzu nádoru. Ta odhalila konkrétní mutace, které stály za jeho růstem. Na základě těchto dat pak vznikl návrh léčby šitý na míru.
Klíčovou úlohu sehrála mRNA vakcína, kterou navrhl tým kolem experta Palla Thordarsona z UNSW RNA Institute. Vědci na základě získaných údajů navrhli mRNA vakcínu přesně přizpůsobenou Rosieně nemoci.
Tento druh vakcíny funguje tak, že buňkám „dodá návod“ na vytvoření proteinů, které imunitní systém následně rozpozná a začne proti nim bojovat. V tomto případě byla vakcína navržena přesně na míru podle genetických změn v nádoru psa.
Výsledek překvapil i vědce, protože nádor se zmenšil přibližně na polovinu. Podle odborníků může jít o jeden z prvních příkladů takovéto personalizované léčby u psa.