dnes 16. března 2026 v 9:01
Čas čtení 0:35
Anja Samardžija

Korn se vrací do Prahy! Legendy nu metalu zahrají v listopadu v O2 areně

Korn se vrací do Prahy! Legendy nu metalu zahrají v listopadu v O2 areně
Zdroj: Live Nation / propagační materiál
Jedna z nejzásadnějších kapel moderní metalové scény míří zpět do Česka.

Kapela Korn, průkopníci nu metalu, kteří od devadesátých let formují podobu tvrdé hudby a ovlivnili celé generace kapel i fanoušků, vystoupí 16. listopadu v pražské O2 areně. Vrací se v rámci EURO TOUR 2026. Kromě nich se představí i speciální hosté Architects a Pixel Grip.

Kapela stojí za jedním z nejzásadnějších debutových alb v historii metalu. Jejich stejnojmenná deska z roku 1994 odstartovala nu metal jako žánr a dala impulz k rozsáhlému kulturnímu hnutí. Od té doby prodali Korn přes 40 milionů alb po celém světě, získali dvě ceny Grammy a absolvovali nespočet světových turné.

Podle serveru The Ringer jsou „skutečným hnutím způsobem, jakým dnes kapely být nemohou.“ Cena vstupenek začíná na 1 750 korunách.

  • Fan klub předprodej začíná 17. března 2026 v 9:00
  • Live Nation Klub & O2 předprodej od 18. března 2026 v 9:00
  • V síti Ticketmaster a Tickerportal lístky koupíš 20. března 2026 v 9:00
