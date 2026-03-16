Korn se vrací do Prahy! Legendy nu metalu zahrají v listopadu v O2 areně

Jedna z nejzásadnějších kapel moderní metalové scény míří zpět do Česka.
Kapela Korn, průkopníci nu metalu, kteří od devadesátých let formují podobu tvrdé hudby a ovlivnili celé generace kapel i fanoušků, vystoupí 16. listopadu v pražské O2 areně. Vrací se v rámci EURO TOUR 2026. Kromě nich se představí i speciální hosté Architects a Pixel Grip.
Kapela stojí za jedním z nejzásadnějších debutových alb v historii metalu. Jejich stejnojmenná deska z roku 1994 odstartovala nu metal jako žánr a dala impulz k rozsáhlému kulturnímu hnutí. Od té doby prodali Korn přes 40 milionů alb po celém světě, získali dvě ceny Grammy a absolvovali nespočet světových turné.
Podle serveru The Ringer jsou „skutečným hnutím způsobem, jakým dnes kapely být nemohou.“ Cena vstupenek začíná na 1 750 korunách.
- Fan klub předprodej začíná 17. března 2026 v 9:00
- Live Nation Klub & O2 předprodej od 18. března 2026 v 9:00
- V síti Ticketmaster a Tickerportal lístky koupíš 20. března 2026 v 9:00