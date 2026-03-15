V sobotu 14. března se uskutečnilo slavnostní předávání cen 33. ročníku Českého lva, nově v Kongresovém centru Praha.
Na udílení cen Český lev 2026 zazněl i silný politický vzkaz. Slovenský hudebník a skladatel Jonatán Pastirčák si odnesl cenu za nejlepší hudbu k filmu Sbormistr a během svého proslovu vyzval k obraně veřejnoprávních médií.
Jeho slova v sále vyvolala velký potlesk: „Odchod Václava Moravce by měl být prvním signálem k silné mobilizaci na obranu České televize. Nenechte si ji, prosím, vzít. Braňte nezávislé instituce. Sláva Ukrajině! Svobodu Palestině a smrt fašismu!“ prohlásil Pastirčák.
Hlavní cenu pro nejlepší celovečerní film získal snímek Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové.
Cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla teprve 16letá Kateřina Falbrová (Sbormistr). Stala se tak nejmladší vítězkou v této kategorii.
Sošku nejlepšího herce v hlavní roli převzal Idan Weiss (Franz). Nejlepším hercem ve vedlejší roli se stal Dũng Nguyễn (Letní škola, 2001), který porazil například Ivana Trojana. Dũng Nguyễn je historicky prvním Vietnamcem s tímto oceněním.