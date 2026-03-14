Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 14. března 2026 v 11:52
Čas čtení 0:55
Anja Samardžija

Tohle jsou nejhorší filmy roku 2025. Zlaté maliny si letos odneslo i všech sedm trpaslíků ze Sněhurky

Zdroj: The Walt Disney Company/propagační materiál
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na předvečer Oscarů se každoročně koná i druhá slavnostní ceremonie, ta pro nejhorší filmy roku, Zlaté maliny.

Letošní 46. ročník Zlatých malin ovládl sci-fi snímek Válka světů z produkce Prime Video, který získal hned pět anticen včetně nejhoršího filmu, nejhoršího režiséra a nejhoršího scénáře.

Nejhorším hercem byl vyhlášen Ice Cube, který ve Válce světů hraje hlavní roli. Tím porazil Abela „The Weeknda“ Tesfaye za film Hurry Up Tomorrow, Davea Bautistu za In the Lost Lands, Scotta Eastwooda za Alarum nebo Jareda Leta za Tron: Ares.

Dalším velkým poraženým večera byl disneyovský hraný remake Sněhurky. Porota si poradila po svém s otázkou, kdo si zaslouží cenu za nejhorší vedlejší výkon, a ocenila všech sedm počítačově animovaných trpaslíků najednou. Zároveň „vyhráli“ i v kategorii nejhorší kombinace na plátně.

Rebel Wilson si odnesla cenu pro nejhorší herečku za akční komedii Bacha na družičku!.

Malinovou cenu vykoupení dostala Kate Hudson, která se letos dočkala i nominace na Oscara. Hudson v minulosti sbírala nominace na Zlaté maliny za řadu romantických komedií, letos ji porota ocenila za výrazný herecký comeback.

  • Nejhorší film – Válka světů 
  • Nejhorší herec – Ice Cube / Válka světů 
  • Nejhorší herečka – Rebel Wilson / Bacha na družičku!
  • Nejhorší herečka ve vedlejší roli – Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
  • Nejhorší herec ve vedlejší roli – všech sedm uměle vytvořených trpaslíků / Sněhurka
  • Nejhorší kombinace na plátně – všech sedm uměle vytvořených trpaslíků / Sněhurka
  • Nejhorší prequel, remake, rip-off nebo sequel Válka světů
  • Nejhorší režisér – Rich Lee / Válka světů
  • Nejhorší scénář – Kenny Golde, Marc Hyman / Válka světů 
  • Malinová cena vykoupení – Kate Hudson / Smutný song
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
