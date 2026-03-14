Tohle jsou nejhorší filmy roku 2025. Zlaté maliny si letos odneslo i všech sedm trpaslíků ze Sněhurky

Na předvečer Oscarů se každoročně koná i druhá slavnostní ceremonie, ta pro nejhorší filmy roku, Zlaté maliny.
Letošní 46. ročník Zlatých malin ovládl sci-fi snímek Válka světů z produkce Prime Video, který získal hned pět anticen včetně nejhoršího filmu, nejhoršího režiséra a nejhoršího scénáře.
Nejhorším hercem byl vyhlášen Ice Cube, který ve Válce světů hraje hlavní roli. Tím porazil Abela „The Weeknda“ Tesfaye za film Hurry Up Tomorrow, Davea Bautistu za In the Lost Lands, Scotta Eastwooda za Alarum nebo Jareda Leta za Tron: Ares.
Dalším velkým poraženým večera byl disneyovský hraný remake Sněhurky. Porota si poradila po svém s otázkou, kdo si zaslouží cenu za nejhorší vedlejší výkon, a ocenila všech sedm počítačově animovaných trpaslíků najednou. Zároveň „vyhráli“ i v kategorii nejhorší kombinace na plátně.
Rebel Wilson si odnesla cenu pro nejhorší herečku za akční komedii Bacha na družičku!.
Malinovou cenu vykoupení dostala Kate Hudson, která se letos dočkala i nominace na Oscara. Hudson v minulosti sbírala nominace na Zlaté maliny za řadu romantických komedií, letos ji porota ocenila za výrazný herecký comeback.
- Nejhorší film – Válka světů
- Nejhorší herec – Ice Cube / Válka světů
- Nejhorší herečka – Rebel Wilson / Bacha na družičku!
- Nejhorší herečka ve vedlejší roli – Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
- Nejhorší herec ve vedlejší roli – všech sedm uměle vytvořených trpaslíků / Sněhurka
- Nejhorší kombinace na plátně – všech sedm uměle vytvořených trpaslíků / Sněhurka
- Nejhorší prequel, remake, rip-off nebo sequel – Válka světů
- Nejhorší režisér – Rich Lee / Válka světů
- Nejhorší scénář – Kenny Golde, Marc Hyman / Válka světů
- Malinová cena vykoupení – Kate Hudson / Smutný song