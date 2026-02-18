- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Virginia Giuffre přežila dva roky v sexuálním otroctví Jeffreyho Epsteina, který ji pravidelně půjčoval svým vlivným přátelům. Ačkoliv se jí podařilo utéct, traumata, která jí způsobil, ji ničily až do minulého roku, kdy spáchala sebevraždu.
Bylo jí pouhých 17 let, nosila bílou uniformu luxusního resortu Mar-a-Lago a v hlavě měla sny o lepším životě. Stačilo jediné setkání se ženou jménem Ghislaine Maxwell a o pár dní se ocitla v honosném sídle amerického miliardáře. Stála uprostřed zatemnělé místnosti a skláněla se nad masážním lůžkem.
Nesměle přecházela rukama po těle mocného muže, který si užíval její doteky – ale úplně jinak, než si představovala, když ji Britka v drahých šatech oslovila s nabídkou práce masérky. Paralyzovaná strachem udělala vše, co od ní požadoval, a on se jen bavil na tom, jak jí krade důstojnost. To byl však jen začátek. Netrvalo dlouho a Jeffrey Epstein si z ní udělal svůj majetek – hračku pro vlastní potěšení a návnadu při obchodování s jinými vlivnými muži.
Virginia Giuffre se celou svou mládí bála, že zemře jako sexuální otrokyně, ale nakonec odešla z tohoto světa jako hrdinka. Všichni si ji pamatují jako ženu, bez které by Epsteinův tajný seznam pokřivených miliardářů navštěvujících Epstein Island byl jen konspirační teorií. Ve svých výpovědích se dokonce nebála přímo ukázat na britskou královskou rodinu a potopit prince Andrewa – jen jednoho z mnoha vlivných mužů, s nimiž ji Epstein donutil mít sex.
„Princ byl ke mně velmi přátelský, ale nárokoval si mě. Jakoby věřil, že sex se mnou je jeho vrozené právo,“ napsala Virginia Giuffre ve své knize Nobody's Girl, v níž podrobně popisuje, jak vypadal její život v sexuálním otroctví.
Z jedné traumatické zkušenosti však utekla do druhé. Po medializaci jejího případu s Epsteinem se přestěhovala do Austrálie, kde v roce 2025 spáchala sebevraždu.
Nabídka pracovat pro Epsteina přišla v Trumpově hotelu
Virginia Giuffre se narodila 9. srpna 1983 ve městě Sacramento, v Kalifornii. Vyrůstala se dvěma bratry: jedním nevlastním a druhým vlastním. Ve své knize Nobody's Girl později šokovala přiznáním, že ji už od sedmi let sexuálně zneužíval rodinný přítel. Když jí bylo 14, utekla z domova a skončila v dětském domově.
Později se přestěhovala na Floridu ke svému otci Sky Robertsovi, který pracoval jako údržbář v luxusním resortu Donalda Trumpa Mar-a-Lago. V roce 2000, když jí bylo 16 let, její otec na tomto místě zařídil brigádu, píše The Guardian.
„První den v nové práci jsem dostala uniformu – bílé polo tričko s logem Mar-a-Lago, krátkou bílou sukni a jmenovku s nápisem ‚JENNA‘. I když mě v práci oslovovali Virginia, všichni doma mě volali Jenna,“ píše Giuffre ve svých memoárech.
Otec ji po několika dnech v práci představil Donaldu Trumpovi. Miliardář se k ní choval velmi přátelsky a dokonce jí dohodil další brigádu: hlídání dětí elity.
Virginia pracovala v resortu jako recepční ve wellness. Jen několik týdnů před jejími 17. narozeninami ho navštívila Britka v drahých šatech. Dívce se představila jako Ghislaine Maxwell a nabídla jí práci soukromé masérky pro svého bohatého přítele. Znělo to jako dokonalá práce: zaučili by ji, dostala by štědrou odměnu a ještě by mohla v rámci práce cestovat a poznávat svět.
Otci nemusela dlouho vysvětlovat, jaké je pro ni důležité využít každou příležitost vydělat si peníze. O pár dní později ji osobně zavezl autem do luxusního sídla neznámého milionáře, kde si měla vyzkoušet, zda by tuto práci zvládla.
Hned jak kráčela po schodech luxusní usedlosti, všimla si na stěnách obrazy a malby desítek nahých žen. „Že by si takto bohatí lidé s vybraným vkusem zdobili domovy?“ pomyslela si, ale nepovažovala to za nic podezřelého.
V místnosti ji už čekali Ghislaine Maxwell a nahý muž, který ležel na masážním stole. Představil se jí jako Jeffrey Epstein. První půlhodinu vypadalo všechno nevinně. Žena ji učila, jak má masírovat, a ona jen kopírovala její pohyby. Kromě Epsteinových zvláštních otázek – ptal se jí například, zda užívá antikoncepci – jí nic nepřipadalo podezřelé.
Zdrcení Virginie přišlo až tehdy, když se otočil na záda a všimla si, že má erekci. Ghislaine Maxwell jí však řekla, že jde o běžný jev při masáži a má to ignorovat.
Co se dozvíš po odemknutí?
- Jak Maxwell a Epstein poprvé znásilnili Virginii, když měla čerstvých 17 let.
- Jak Epstein vyžadoval, aby mu byla kdykoli k dispozici, když dostane chuť na sex.
- Jak ji půjčoval svým vlivným přátelům včetně prince Andrewa.
- O orgiích na ostrově.
- O tom, jak Virginia unikla Epsteinovi, ale neunikla traumatům a co ji trápilo poslední měsíce před její smrtí.
Epstein se vyptával, zda už někdy měla sex. Když mu řekla, že ji zneužíval rodinný přítel, zlehčoval její trauma a opakoval, že má rád „nezbedné holky“ jako ona. Od tohoto okamžiku si Virginia pamatuje jen útržky:
„Maxwell si s šibalským výrazem na tváři svlékla oblečení. Pamatuji si, jak mi rozepínala sukni a přes hlavu svlékala polo tričko Mar-a-Lago. Spolu s Epsteinem se smáli mému srdíčkovému spodnímu prádlu. ‚Jak roztomilé, nosí holčičí kalhotky,‘ dělali si ze mě legraci. Potom popadl vibrátor a násilím mi ho strčil mezi stehna. Maxwell mi nařídila, abych se mu hrála s bradavkami, zatímco si třela svá nahá prsa o ta moje.“
Virginia ve své knize napsala, že úplně zamrzla. Chtěla utéct, ale nedokázala. Podřídila se, aby přežila.
Dva nekonečné roky v sexuálním otroctví
Kromě toho, že byl Jeffrey Epstein predátorem, byl také velmi zdatným manipulátorem. Záměrně si vybíral oběti bez rodinného zázemí, které pocházely ze špatných sociálních poměrů. Na jedné straně je sexuálně zneužíval, na druhé se tvářil, že mu na nich záleží. Mnohé z nich neměly kam jít, a tak se za ním navzdory všemu vracely stejně jako Virginia.
V průběhu následujících týdnů za Epsteinem přišla ještě několikrát, aby mu poskytla masáž se šťastným koncem. Potom jí navrhl, zda by pro něho nechtěla pracovat na plný úvazek. Stanovil si však podmínku, že mu musí být k dispozici kdykoli, když si zamane. Kdyby bydlela s otcem, mohlo by mu to být podezřelé, a proto navrhl, že jí dá 2 500 dolarů, aby si pronajala byt blízko jeho sídla, píše The Guardian.
Virginia vycítila, že nemá na výběr. Když se dohodli, Epstein jí ukázal fotografie jejího mladšího bratra. „Nikdy nemůžeš říct, co se děje v tomto domě. Je ti to jasné? Mám pod palcem celé policejní oddělení v Palm Beach, stejně by to neřešili,“ vyhrožoval jí.
Vždy když Jeffrey Epstein zavolal Virginii, přišla a splnila mu jeho sexuální tužby – někdy sama, jindy s Maxwell. Potom se většinou poflakovala u jeho obrovského bazénu, zatímco on pracoval. Trápila se a přežívala ze dne na den. Stala se závislou na lécích, denně vypila i osm Xanaxů.
Epstein ji pak začal půjčovat svým přátelům. Posílal ji k nim domů a řekl, aby je namasírovala a když si to budou přát – aby jim udělala tak dobře, jako jemu.
10. března 2001 Virginia spolu s Maxwell a Jeffreym vycestovali do Londýna, kde ji seznámil s princem Andrewem. Pamatuje si, jak dvojice přesvědčila prince, aby hádal její věk. Tehdy 41letý vévoda z Yorku uhodl správně: 17 let. „Moje dcery jsou jen o něco mladší než ty,“ poznamenal. Maxwell na to zažertovala: „Asi ji budeme muset brzy vyměnit“.
Žena ten večer přikázala Virginii, aby po večeři šla do princeovy místnosti a „udělala mu to, co dělá pro Jeffreyho“:
„Princ byl ke mně velmi přátelský, ale nárokoval si na mě. Jakoby věřil, že sex se mnou je jeho vrozené právo. Připravila jsem nám horkou koupel. Svlékli jsme se a vešli do vany, dlouho jsme v ní však nezůstali, protože se těšil do postele. Obzvlášť pozorně se věnoval mým nohám, hladil mi je a olizoval. To jsem zažila poprvé a lechtalo to. Bála jsem se, že bude chtít, abych to samé dělala i já jemu, ale zbytečně. Chtěl mít co nejdřív sex. Potom mi za to poděkoval ostrým britským přízvukem,“ napsala Virginia ve své knize Nobody's Girl s tím, že celé setkání netrvalo déle než půl hodiny.
Následující ráno Jeffrey Epstein dívce pochválil a řekl jí, že odvedla dobrou práci: „Zvládla si to. Princ se zabavil.“ Virginia měla v následujících měsících s princem sex až třikrát. Naposledy na Jeffreyho neslavně známém ostrově, který média přezdívají i Pedophile Island:
„Tehdy mi bylo 18 let. Nebyli jsme tam jen my dva, byly to orgie. Epstein, princ a přibližně dalších osm mladých dívek jsme spolu měli sex.“
Unikla Epsteinovi, neunikla trápení
Jeffrey Epstein sexuálně zneužíval Virginii až do roku 2002, když se jí podařilo utéct do Thajska. Později se přestěhovala do Austrálie, kde si založila rodinu. Mezitím v roce 2005 začala Epsteina vyšetřovat policie na základě výpovědi oběti, která si přála zůstat anonymní. Touto obětí byla právě Virginia Giuffre, píše BBC.
V roce 2011 vystoupila z anonymity a začala veřejně vyprávět svůj příběh. Ghislaine Maxwell ženu zažalovala za pomluvu. Když v roce 2019 odpečetili tyto dokumenty, spustili definitivní pád Epsteina. Boháče obvinili ze zneužívání mladistvých a obchodování s dětmi. 10. srpna 2019 ho našli mrtvého ve své cele ve věznici v New Yorku.
O dva roky později Virginia podala další žalobu, která šokovala celý svět. Týkala se totiž člena britské královské rodiny – prince Andrewa. Mezitím odsoudili Ghislaine Maxwell na 20 let vězení za obchodování s lidmi. Soud s princem trval až do roku 2022, kdy přistoupil na mimosoudní vyrovnání. Podle několika zdrojů zaplatil Virginii odškodné 12 milionů liber, ačkoli vinu nikdy nepřiznal.
Bohužel, Virginia Giuffre nenašla klid a štěstí ani poté, co utekla ze sexuálního otroctví a vyhrála soudy nad lidmi, kteří ji dva roky zneužívali. 25. dubna 2025 ve věku 41 let spáchala sebevraždu ve svém domě v Perthe v Austrálii. Jen pár měsíců předtím veřejně promluvila o domácím násilí ze strany svého manžela Roberta Giuffreho, píše magazín People.
Krátce po smrti ženy unikly zápisky z jejího osobního deníku a odhalily hrůzy, které doma prožívala před smrtí. „Robert mě čím dál tím více kontroloval. Čím jsem byla silnější, tím mi přišel být děsivější,“ napsala Virginia v jednom ze svých zápisků.
Žena popisovala, že se cítila jako vězeň ve vlastním domě. Manžel doma údajně nepovoloval žádné mužské návštěvy a pokud nějaká přece jen přišla, Virginia musela zůstat zavřená v ložnici nahoře, aby se s ní ani náhodou nesetkala.
Tři měsíce před svou smrtí – v lednu 2025, Virginii Giuffre hospitalizovali v nemocnici se zlomenou hrudní kostí a modřinami na tváři. Lékařům řekla, že měla autobusovou nehodu, ale ve skutečnosti je prý způsobil její manžel.
V únoru získal Robert Giuffre soudní rozhodnutí, na základě kterého se Virginia nemohla dál stýkat s dětmi. To ženu zlomilo, což potvrdily nejen zápisky v jejím deníku, ale i její bratr:
„Před smrtí ji trápilo hodně věcí. Nejvíce ze všeho to, že nemohla se svým synem Nahom oslavit jeho narozeniny. Byly pro ni důležité a věděla, že se jich nezúčastní. Děti byly pro ni jejím životem,“ řekl pro magazín People bratr Virginie Sky Roberts.
Měsíce po smrti Virginie Giuffre – 21. října – vyšla její kniha Nobody’s Girl, kterou čtyři roky připravovala ve spolupráci s americkou novinářkou Amy Wallace. Virginia v ní podrobně popisuje, jak vypadal její život v sexuálním otroctví a odhaluje desítky dalších jmen, kterým Jeffrey Epstein dohazoval dívky na sex.