Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem

Řada známých osobností dlouhodobě tvrdí, že s Jeffreym Epsteinem neměla žádný kontakt. Nově zveřejněná sada dokumentů naznačuje, že to není tak úplně pravda.
Stýkání se s Jeffreym Epsteinem po roce 2008, kdy byl poprvé soudem označen za sexuálního delikventa, by mělo být v dobré společnosti považováno za minimálně nežádoucí. Jak je ale patrné z nově zveřejněných dokumentů, některé známé osobnosti byly s Epsteinem v kontaktu dokonce i dlouho poté, co se závažná obvinění proti němu začala násobit.
Kdo neříká pravdu?
Epstein, americký finančník s přesahem nejen do politiky, ale také do showbyznysu, měl spáchat sebevraždu v roce 2019. Tehdy celá pravda o jeho zločinecké pedofilní síti i nechvalně proslulém ostrově vyplavala na povrch a od té doby tak logicky žádná z celebrit ani politiků nechce být s jeho jménem dobrovolně spojován. Jenže i přes veškeré zapírání se jejich jména v e-mailových konverzacích objevují tak často, že by asi bylo záhodno přijít s nějakým vysvětlením či omluvou.
- Bill Gates
Začít můžeme hned u Billa Gatese, který dlouhé roky tvrdil, že s Epsteinem neměl nic společného a na jeho ostrově taky nikdy nebyl. Nově jsme se ale dozvěděli, že Gates měl podle Epsteina mít pohlavní styk s ruskými dívkami, které jej nakazily pohlavně přenosnou nemocí. Tu měl pak miliardář a zakladatel Microsoftu tajit před svou manželkou Melindou Gates. Ta se s Billem rozvedla v roce 2021 a spekuluje se, že velkým důvodem byla právě manželova minulost s Epsteinem. V posledních dnech však Gates otočil, a byť některé věci, jako například onu pohlavní nemoc, nadále zapírá, za své vazby na Epsteina se omluvil.
- Elon Musk
Musk si dlouhodobě drží pózu neviňátka, které je vždy nad věcí a nějaký Epstein ho vůbec nezajímá. Dokonce loni zašel tak daleko, že na své síti X uvedl, že se ho Epstein snažil na ostrov pozvat, ale on „ODMÍTL“. Nově zveřejněná sada dokumentů vypráví nepřekvapivě jiný příběh. Podle e-mailové konverzace se Musk snažil na ostrov nechat pozvat, aby si užil s dívkami, dokonce v nich působivě extrémně dychtivě, ale Epstein ani další z jeho vlivných přátel ho tam nechtěli. Když vás odmítne i klub pedofilů, je s vámi zjevně něco fakt velmi špatně.
- Howard Lutnick
Dalším pánem na holení je současný ministr obchodu ve vládě Donalda Trumpa. Amerického prezidenta mimochodem nezmiňujeme, protože jeho stopa v Epsteinových spisech je tak enormní, že by na to jeden článek nestačil. Určitě je ale zajímavé, že se v Trumpově kruhu nyní pohybuje poměrně velké množství dalších lidí, kteří byli s Epsteinem v kontaktu. Konkrétně pan Lutnick se loni v podcastu nechal slyšet, že navštívil Epsteinův byt v New Yorku někdy začátkem nultých let, a že ho to tak znechutilo, že se rozhodl nikdy znovu s tímto mužem nestýkat. Jenže nové informace poukazují na fakt, že si s finančníkem dopisoval v roce 2012, kdy se snažil nechat s dětmi a manželkou pozvat na Epsteinův soukromý ostrov někdy před Vánoci. Epstein mu následně napsal, že se s ním rád viděl. Lutnick tvrdí, že s ním žádný čas nestrávil.
- Peter Thiel
Jeden z největších republikánských sponzorů a osobní kouč viceprezidenta J.D. Vance Peter Thiel rovněž zapírá styky s odsouzeným Epsteinem. Dokonce veřejně loboval za kompletní zveřejnění všech složek a spisů spojených s touto kauzou. Inu, nově vyšlo najevo, že Thielova investiční firma přijala částku ve výši 40 milionů dolarů od Epsteina a že si s finančníkem psal ještě pět let před jeho smrtí. Epstein jej podle e-mailů rovněž zval na svůj ostrov. Thiel tvrdí, že místo nikdy nenavštívil.
Bohužel podobně o vztazích s Epsteinem lžou i další. Seznam tak zdaleka není kompletní.
Kdo ve styku nebyl, nebo se rozhodl problému postavit čelem?
Na druhé straně tu pak jsou lidé, kteří se sice v Epsteinových složkách objevují taky, ale často pouhým omylem. Jako například J. K. Rowling, kontroverzní autorka Harryho Pottera, která sice díky svým názorům na transkomunitu nepatří zrovna mezi dnešní vzory, ale s Epsteinem opravdu ve styku nebyla, i když ji z toho internet krátce obvinil. Ukázalo se, že se Epstein chtěl dostat na guest list na premiéru divadelní hry Harry Potter and The Cursed Child, lístky mu byly slíbeny, ale když dorazil na místo, nikdo o něm nevěděl a dovnitř nebyl vpuštěn. Chudák.
No a kvůli stykům s Epsteinem bude před americkým kongresem také už za pár dní vypovídat bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary. Clinton se s Epsteinem znal, kontakt ale údajně přerušil před dvěma dekádami a o jeho kriminální činnosti tak údajně nic nevěděl. Republikáni si Clintona s manželkou předvolali primárně kvůli cirkusu a politickým bodům, aby odvedli pozornost od Trumpa (jehož jméno se v Epsteinových spisech mimochodem objevuje častěji než jméno Harryho Pottera ve všech sedmi knihách od Rowling) i řádění ICEstappa v Minnesotě.
Clinton si však vyžádal kamery, a vše, co tak při jeho mimořádně sledovaném slyšení zazní, bude vysíláno do celého světa, republikáni tak možná budou tohoto tahu ještě litovat. Nadále však platí, že každý, kdo o Epsteinově činnosti věděl, nebo do ní byl dokonce zapojen, by měl být tvrdě trestán, bez ohledu na jeho funkci nebo vliv.