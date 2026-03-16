Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 16. března 2026 v 17:23
Čas čtení 1:08
Ella Petrová

Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu

Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
Zdroj: New Line Cinema
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Obsazení nového prequelu Středozemě, v režii samotného Gluma Andyho Serkise, se údajně rozrostlo o dva nové herce.

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2027 je návrat Pána prstenů. Nový film ze série v podobě Honu na Gluma se do kin dostane o Vánocích příštího roku. I když se vrátí i některé známé tváře, z předprodukce filmu se pomalu objevují zprávy o nových členech a s filmem jsou nyní spojována dvě jména. Ta však zatím nebyla nikým potvrzena, musíš tak následující informace brát s rezervou.

Prvním je Leo Woodall, který se proslavil rolí v pokračování Bridget Jones: Mad About The Boy nebo seriálu The White Lotus. Podle serveru SciFiNow údajně jedná o roli mladší verze Aragorna, kdy nahradí Vigga Mortensena, jenž se odmítl vrátit. Kromě toho však mohla velkou roli při změně herce sehrát i skutečnost, že se film odehrává 20 let před Pánem prstenů: Společenstvo prstenu, a Viggovi je v době psaní 67 let.

bridget jones, Leo Woodall
Zdroj: Universal Pictures

Stejný zdroj nyní také uvádí, že o roli ve filmu se uchází i Anya Taylor-Joy. Zdroj naznačuje, že ve snímku jsou dvě hlavní ženské role – jedna starší a jedna mladší. Prý si zahraje buď matku Sméagola, případně mladší verzi Arwen, kterou v původní trilogii ztvárnila Liv Tyler. Zatím však nebylo nic potvrzeno. Nutno dodat, že první hlavní ženskou roli již oficiálně přijala herečka Kate Winslet. O ní se spekuluje, že by mohla hrát Sméagolovu babičku, matriarchu klanu.

Anya Taylor-Joy Last Night in Soho
Zdroj: CinemArt

Pokud by duo bylo obsazeno, připojilo by se ještě k navrativší se sestavě Siru Ianu McKellenovi jako Gandalfovi, Elijahovi Woodovi jako Frodovi a Andymu Serkisovi v titulní roli, přičemž druhý jmenovaný bude zároveň režisérem projektu. Scénář napsaly původní scenáristky Philippa Boyens a Fran Walsh s Phoebe Gitten a Arty Papageorgiou, producenty filmu jsou Boyens, Walsh a původní režisér Peter Jackson.
 
Pán prstenů: Hon na Gluma by měl do kin dorazit 17. prosince 2027.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY OSOBNOSTI
Doporučujeme
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
Sponzorovaný obsah
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
včera v 10:30
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
Refresher Club
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
před 2 dny
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
včera v 14:00
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
12. 3. 2026 11:30
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
12. 3. 2026 10:30
Storky
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
DiCaprio v Praze navštívil divadlo. „Chalamet by měl jít někdy taky,“ píší lidé
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
Kabelka na popcorn? Ďábel nosí Pradu 2 posouvá filmový merch na novou úroveň
Nová kapitola luxusní módy: Takto vypadají futuristické tenisky Balenciaga
Zendaya možná sama právě potvrdila, že se tajně vdala za Toma Hollanda
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové ...
Sponzorovaný obsah
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Lifestyle news
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
před 25 minutami
Beats for Love odhalují headlinery! Zazáří Charlotte de Witte nebo Andromedik
před hodinou
ChatGPT pomohl vytvořit vakcínu proti rakovině psů: Účinnost překvapila vědce
před 3 hodinami
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
dnes v 09:08
Google Maps dostávají velký upgrade. AI ti odpoví na otázky a pomůže naplánovat výlet
dnes v 07:47
Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
včera v 17:23
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
včera v 16:09
Zpravodajství
Hnutí ANO Írán Policie Česko
Více
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
před hodinou
Kmotr v Česku? Poradce političky našel před dveřmi useknutou hlavu divočáka
dnes v 10:45
Světový pohár v hokeji míří do Česka. Kolik zápasů a kde se odehraje?
dnes v 10:02

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
před 2 dny
Oscaři 2026: Překvapivá remíza i české vítězství. Nejlepším filmem roku se stala Jedna bitva za druhou
Oscaři 2026: Překvapivá remíza i české vítězství. Nejlepším filmem roku se stala Jedna bitva za druhou
včera v 03:37
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
před 3 dny
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
včera v 11:17
VIDEO: „Stane se něco hrozně špatného.“ Na Netflix míří nová hororová minisérie, podíleli se na ní i tvůrci Stranger Things
VIDEO: „Stane se něco hrozně špatného.“ Na Netflix míří nová hororová minisérie, podíleli se na ní i tvůrci Stranger Things
před 2 dny
Noví Piráti z Karibiku? Dobrodružný nářez od Netflixu získal stoprocentní skóre
Noví Piráti z Karibiku? Dobrodružný nářez od Netflixu získal stoprocentní skóre
před 3 dny
Více z tématu Design & Art Všechno
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
11. 3. 2026 13:00
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
12. 3. 2026 10:30
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Více z tématu Fashion Všechno
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
před 2 dny
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
včera v 07:00
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
9. 3. 2026 13:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Finsko nabízí turistům a turistkám dovolenou úplně zdarma. Musíš však splnit tyto podmínky
Finsko nabízí turistům a turistkám dovolenou úplně zdarma. Musíš však splnit tyto podmínky
včera v 10:00
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
12. 3. 2026 7:00
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
7. 3. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
Tech
před 25 minutami
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
před 25 minutami
KVÍZ: Kráva, ptakopysk nebo tuleň. Poznáš zvíře jen podle očí?
KVÍZ: Kráva, ptakopysk nebo tuleň. Poznáš zvíře jen podle očí?
před hodinou
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
dnes v 09:08
Jak se najíst levně a dobře? Připravili jsme studentský gastro survival guide, jedna porce tě vyjde na 33 korun
Jak se najíst levně a dobře? Připravili jsme studentský gastro survival guide, jedna porce tě vyjde na 33 korun
dnes v 07:00
1
Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
Ve spolupráci
Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
včera v 16:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
včera v 14:00
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
před 2 dny
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
před 2 dny
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
včera v 07:00
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
před 2 dny
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
11. 3. 2026 13:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
Domů
Sdílet
Diskuse