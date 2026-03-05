Připrav si kalendář a speciální brýle. Obloha nám letos nabídne skutečně exkluzivní podívanou.
Ve středu 12. srpna 2026 se Slunce, Měsíc a Země dostanou do jedné přímky, díky čemuž budeme moci pozorovat nejočekávanější astronomický jev roku. I když u nás uvidíme zatmění jen jako částečné, jedná se o obrovskou raritu, která se v podobném rozsahu zopakuje až za desítky let, píší Astro Novinky.
Tento unikátní nebeský úkaz bude ze střední Evropy viditelný poprvé po dlouhých 27 letech. Podle astronoma Petra Horálka jde o nejvýznamnější částečné zatmění Slunce, jaké z našeho území uvidíme až do roku 2075. Pokud bys chtěl*a pozorovat ještě výraznější překrytí viditelné z Česka, musel*a by sis počkat dokonce až 55 let.
Úplné zatmění a téměř dvouminutovou tmu (přesněji minutu a 49 sekund) si tento rok užijí zejména v Grónsku, na Islandu, v Rusku, Portugalsku či v sousedním Španělsku. Na našem území bude při největším zákrytu Měsíc zakrývat více než 86 procent slunečního disku, nejvíce to bude na jihu a západu Čech.
Kdy a jak sledovat tento fenomén
Divadlo na obloze začne 12. srpna 2026 v podvečerních hodinách v 19:19, kdy se Měsíc začne vizuálně „zakusovat“ do pravého dolního okraje Slunce. Zajímavostí je, že nebeské těleso postupně nabude tvar úzkého srpku, který bude připomínat býčí rohy. Celé představení pro nás skončí v momentě, kdy Slunce definitivně zapadne za horizont.
Vrcholu dosáhne zatmění o necelou hodinu později, po 20:10. Nejvyšší hodnotu maximálního zatmění uvidí lidé v Chebu nebo na Plzeňsku s hodnotou nad 85 procent a postupně na východ budou procenta ubývat. Naši slovenští sousedé se u Košic dočkají pouhých 60 procent.
Při podobných událostech je absolutní prioritou ochrana zraku. Přímé dívání se do Slunce volným okem či snad přes nechráněný dalekohled může způsobit trvalé poškození nebo vypálení sítnice.