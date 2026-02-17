Návštěvníci a návštěvniec oblíbené pláže v anglickém Dorsetu se v uplynulých dnech stali svědky scény, která připomínala spíše natáčení sci-fi filmu než poklidnou zimní procházku.
Pobřeží Studland Bay doslova obsadily stovky podivně vypadajících měkkýšů s masitými výběžky, informuje Daily Mail. Ačkoli na první pohled připomínají monstra z kultovního seriálu Stranger Things či z lovecraftovského univerza, realita je prozaičtější, ale neméně fascinující.
Za tímto neobvyklým vizuálním divadlem stojí mlži, kteří jsou typičtí svými oválnými schránkami, z nichž často vyčnívají dlouhé masité sifony. Právě ty jim dodávají téměř mimozemský vzhled, který mezi místními vyvolal vlnu zvědavosti. Běžný smrtelník se s nimi setká jen zřídka. Svůj život totiž tráví hluboko zahrabaní v písčitém mořském dně, kde pomocí svých orgánů filtrují plankton a řasy.
Důvodem jejich hromadného „vylodění“ není záhadná migrace, ale neúprosná fyzika přírody. Podle odborníků z organizace National Trust Purbeck Countryside způsobily nedávné bouře a silné východní větry extrémní vlnobití. To doslova prooralo mořské dno a živočichy násilně vyrvalo z jejich přirozených úkrytů. Podobný fenomén byl v této oblasti zaznamenán naposledy v roce 2018, přičemž populace se od té doby stihla zregenerovat.
Ačkoli je úkaz pro přírodovědce důkazem bohatého života v zátoce, pro samotné měkkýše má fatální následky. Většina z nich transport na břeh nepřežila a ani přeživší jedinci nemají podle expertů šanci na návrat do moře.
Mořští biologové z Dorset Wildlife Trust na základě růstových prstenců na schránkách odhadli, že tyto konkrétní exempláře měly přibližně sedm let. Návštěvníkům*návštěvnicím tak zůstal jen zvláštní pohled a připomínka síly zimních živlů.