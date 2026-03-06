Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 6. března 2026 v 13:00
Čas čtení 3:56

Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi

Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Zdroj: Generováno Google Gemini
Dominik Čech
Dominik Čech
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Navštívit a prožít Japonsko je sen, který si ročně splní přes 40 milionů lidí a další miliony na jeho splnění dychtivě čekají. V zemi, kterou ale ze všech koutů světa obdivují, vyrůstá generace, která v ní ztrácí víru.

Zatímco my sníme o tokijském metru, které jezdí na vteřinu přesně, a o společnosti, kde nikdo neodhazuje odpadky, japonská mladá generace sní o budoucnosti, v níž je pro ni místo. A tam kde není, přichází xenofobie, šovinismus a prohlubující se frustrace.

Doporučeno
Mladý Čech pracoval na matcha farmě v Japonsku. „Při nošení hnojiva ve 35 stupních jsem myslel, že umřu“ Mladý Čech pracoval na matcha farmě v Japonsku. „Při nošení hnojiva ve 35 stupních jsem myslel, že umřu“ 30. srpna 2025 v 7:00

Globalizace japonského kulturního průmyslu dosáhla v roce 2026 bodu, kdy je jeho vliv na mainstreamovou kulturu prakticky nepřehlédnutelný. Jeho stisk na tepnu mainstreamové kultury je dnes citelný v de facto všech kulturních podobách. Anime, které bylo na začátku milénia stále vnímané jako subkulturní fenomén, dnes patří do globálního mainstreamu. Objevuje se na profilech celebrit jako Kim Kardashian, v nejsledovanějších kategoriích Netflixu i v estetice současné hudby.

Historické drama Shōgun pak zase naplno využilo hladu po historické romantizaci Japonska a odneslo si rekordní počet cen Emmy. Třetí největší herní průmysl na planetě, který má za sebou poslední roky například Elden Ring nebo Ghost of Yōtei, snad není potřeba ani rozvádět.

Doporučeno
Žena samurajka? Zeptali jsme se českého japanologa, jak realistický je Ghost of Yotei Žena samurajka? Zeptali jsme se českého japanologa, jak realistický je Ghost of Yotei 13. října 2025 v 14:00

Vize ztracené zdvořilosti

Návštěva Japonska také nebyla nikdy tak ekonomicky dostupná jako právě teď, a to především díky v posledních letech velmi slabému yenu. Není pak překvapením, že byl rok 2025 dalším turisticky rekordním rokem, kdy Japonsko navštívilo více než 40 milionů návštěvníků. Naše fascinace Japonskem vždy odrážela úzkosti, které si neseme z vlastních společností a jejichž lék se ukrývá právě někde ve spletitých uličkách Tokia nebo na úpatí hory Fuji.

Anti-imigrační protesty v Japonsku v roce 2026. japonsko škola Japonsko Japonsko
Zobrazit galerii
(6)

Vize ztracené zdvořilosti, empatie a pořádku se míchají dohromady se vzrušujícími technologickými nápady a inteligentními architektonickými řešeními. Tyto romantické vidiny ale také odjakživa zastíraly velmi reálné a hluboké problémy, kterými japonská společnost trpí a jejichž důsledky můžeme v současnosti vidět například v japonské politice.

Doporučeno
Veronika a Martin díky investování odešli ve 30 do důchodu a cestují 7 měsíců v roce. Prozradili nám, jak na finanční nezávislost Veronika a Martin díky investování odešli ve 30 do důchodu a cestují 7 měsíců v roce. Prozradili nám, jak na finanční nezávislost 19. ledna 2026 v 9:00

Pravděpodobně nejviditelnější je razantní nárůst popularity ultrakonzervativního politického hnutí Sanseitō, které je často spojováno s xenofobní rétorikou (často také známé jako DIY party). Její předseda Sohei Kamiya, přezdívaný „japonský mini Trump“ se například nedávno vyjádřil ve smyslu, že by se měl vytvořit 5% limit na poměr imigrantů ve společnosti, kteří by poté byli ve starším věku vyhoštěni.

Strana, která vyrostla na konspiračních teoriích kolem COVIDU dnes šíří plejádu lží z xenofobního a šovinistického manuálu, který výrazně koloval mezi evropskými politiky při migrační krizi v roce 2015. Podobný vzor můžeme samozřejmě pozorovat při analýze politických hesel hnutí MAGA, kterým se Sanseitō také primárně inspiruje.

Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do Refresher Clubu

Co se dozvíš po odemknutí?

  • Proč mladí Japonci masově podporují populisty.
  • Jak ekonomická stagnace mění politické nálady.
  • Co je „generace bez růstu“ a proč ztrácí víru v systém.
  • Jak demografie a daňový systém tlačí mladé do kouta.
  • Proč je vlastní bydlení v Tokiu téměř nedosažitelné.
Dočíst článek
Máš již členství?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 199232 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškám
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS GEN Z
Doporučujeme
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
včera v 10:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
2. 3. 2026 7:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Storky
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Lifestyle news
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
dnes v 09:16
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
včera v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
před 2 dny
Zpravodajství
Předpověď počasí Sport Írán Andrej Babiš
Více
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
před hodinou
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
před 2 hodinami
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
dnes v 11:23

Více z tématu Cestování & Volný čas

Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35
Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
27. 2. 2026 11:54
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
17. 2. 2026 14:31
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
1. 3. 2026 8:00
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
27. 2. 2026 7:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun
včera v 13:00
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
25. 2. 2026 19:00
Více z tématu Fashion Všechno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
23. 2. 2026 7:00
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
24. 2. 2026 15:49
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 2 hodinami
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 2 hodinami
Navštívit a prožít Japonsko je sen, který si ročně splní přes 40 milionů lidí a další miliony na jeho splnění dychtivě čekají. V zemi, kterou ale ze všech koutů světa obdivují, vyrůstá generace, která v ní ztrácí víru.
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
PR zpráva
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
dnes v 09:30
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
dnes v 07:00
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
dnes v 09:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Zpět
Sdílet
Diskuse