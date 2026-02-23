Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026

Nadcházející sezóna bude patřit výrazným barvám, eleganci a odvážným siluetám.
Nepochybujeme o tom, že při pohledu z okna už doufáš v rychlý příchod jara, podobně jako my v redakci, kdy konečně budeš moci odložit silnější vrstvy zpátky do šatníku a tvoje každodenní outfity po dlouhých měsících získají lehkost a barvy.
Jarní mužské trendy jsou všechno, jen ne nudné a strohé – vládne jim pohodlí s jednoduchými střihy a volnými siluetami, avšak s příjemným nádechem minulosti a luxusu. Elegance vytlačuje streetwear do pozadí.
Kolekce Spring/Summer 2026 od renomovaných módních návrhářů i cenově dostupných značek postupně přicházejí na pulty obchodů a pokud chceš vědět, po kterých kouscích máš sáhnout, pokračuj ve čtení.
Chunky pletené polokošile
Mezi naše oblíbené trendy na jarní sezónu patří chunky pletené polokošile, které mají příjemný retro nádech 70. a 80. let minulého století a spojují uvolněnou sofistikovanost s komfortem.
Trend představuje rafinovanou alternativu ke klasickým lehkým úpletům nebo bavlněným polokošilím. Klíčovou roli hraje textura – žebrované lemy, copové vzory či vaflové a mechové pletení dodávají modelům vizuální hloubku, díky čemuž působí elegantně, ale zároveň nenuceně.
Objemné pletené polokošile můžeš jednoduše nosit do práce i ve volném čase – skvěle vypadají s elegantními kalhotami v moderním office outfitu, ale i v kombinaci s džínsy pro každodenní ležérní styl. Barevně dominují odstíny jako krémová, hnědá, zelená či šedá, které snadno zakomponuješ do svého šatníku.
Atraktivní kousky nabídly přehlídky módních domů Louis Vuitton, Zegna, Amiri nebo Hermès, avšak zajímavé alternativy (i cenově) najdeš v nabídce značek jako COS, Massimo Dutti nebo The Frankie Shop.
Úzká šála uvázaná kolem krku či přehozená přes košili
Na detaily a doplňky v mužské módě často zapomínáme, avšak nadcházející jarní sezóna přinese do ulic několik zajímavých trendů, z nichž nás nejvíce zaujaly decentní šály uvázané kolem krku či přehozené přes košili.
Šála už není jen funkčním zimním doplňkem, ale jde o stylovou aplikaci i v teplejších měsících. Návrháři přitom používají ultra lehké hedvábí, bavlnu či vzdušný len, které mají přírodní vzhled a kopírují pohyby těla.
Důležitou roli hrají barvy – od výrazné zelené v kolekci módního domu Hermès přes máslovou žlutou a světle modrou, až po zpracování v zemitých odstínech s rukopisem značky Zegna.
Zatímco milovníci minimalistické estetiky mohou úzké šály doplnit do monochromatických outfitů, odvážní módní nadšenci jemný doplněk využijí jako pásek nebo ozdobu zavěšenou na poutku kalhot či na tašce.
Pruhované kalhoty
Pruhované oblečení? Rozhodně, ale pryč s přísnými tradicemi – místo toho zvol uvolněné a kombinované s barvami. Zvláště poutavé jsou kalhoty, o čemž tě přesvědčí modely Louis Vuitton či Amiri níže. Dominují jim vertikální pinstripe vzory, které opticky prodlužují siluetu, ale nechybějí ani širší, vícebarevné pruhy dodávající modelům hravý, téměř grafický charakter v ležérních i elegantních provedeních.
Návrháři pracují s rozmanitými materiály – len je ideální na horké dny, jemné bavlněné směsi na každodenní nošení či splývavé hedvábí pro luxusnější večerní outfity.
Důležitou roli hraje i střih – úzké, zúžené střihy působí elegantně, zatímco volné či zvonové kalhoty odkazují na uvolněnou estetiku 70. let a představují rovnováhu mezi klasikou a moderním stylem.
Víkendové tašky
Jak jsme zmínili výše, v pánské módě často zapomínáme na doplňky, a proto jsme do seznamu nejlepších jarních trendů zakomponovali také velké tašky, které jsou ideální volbou na prodloužený víkend či jako příruční zavazadlo.
S neustále rostoucím trendem cestování se víkendové tašky posunuly z čistě funkčního kousku na módní doplněk, který pozdvihne i ten nejvšednější outfit.
Modely s pevnou a atraktivní konstrukcí v kombinaci s promyšleným členěním (nejen uvnitř) s množstvím přihrádek či samostatného místa na techniku ukazují, že funkčnost nemusí být na úkor stylu.
Víkendové tašky z kolekcí Spring/Summer 2026 odrážejí trend účelné univerzálnosti v mužské módě – kousky, které působí elegantně a zároveň podporují dynamický, pohyblivý životní styl.
Jako ukázky jsme vybrali poklady s rukopisem Louis Vuitton a Dior, avšak skvělé modely najdeš i v nabídce cenově dostupnějších značek jako například Longchamp, COS, Porter-Yoshida & Co. nebo FPM Milano.
Barevné vrstvení
Barevné blokování přichází v nadcházející jarní sezóně v sebevědomém stylu a nově definuje mužskou módu pro teplé měsíce výraznými kontrasty. Známí návrháři pracují s čistými liniemi a jasně oddělenými barevnými panely, které vytvářejí vizuální strukturu bez toho, aby narušily siluetu.
Kromě tailoringu je v popředí nových kolekcí také nositelnost, a to díky uvolněným modelům, lehkým úpletům a technickým vrchním vrstvám. Materiály jsou prodyšné a příjemné na dotek – pevná bavlna, len či kůže zvýrazňují intenzitu barev.
Celková nálada je pozitivní a free, přičemž odráží touhu po individualitě bez ztráty elegance. Pokud chceš trend vyzkoušet, začni jednoduše, například zkombinuj výrazný vrchní díl s kalhotami v kontrastním odstínu.
Napoleonská bunda
Napoleonská bunda je jedním z nejvýraznějších trendů sezóny, přičemž spojuje historickou noblesu se současným stylem a směřováním high fashion. Vzhled je inspirován strukturovanými vojenskými kabáty z dob Napoleona s typickou ostře tvarovanou siluetou, stojatým límcem, řadami kovových nebo pozlacených knoflíků a zdobením, které působí autoritativně.
Módní domy představují různé styly – od zkrácených streetwearových střihů ve stylu Kenzo až po luxusní verze s výraznými detaily jako v případě modelu od Ann Demeulemeester. Trend navazuje na širší návrat nostalgie, zejména dramatické estetiky. V každodenním stylingu funguje napoleonská bunda jako silný statement kousek. Poselství na závěr je jasné – trendy v mužské módě na nadcházející sezónu jsou svěží, porušují pravidla a sebevědomě ohýbají tradiční podobu oblékání. Užij si to.