Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 23. února 2026 v 7:00
Čas čtení 3:23

Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026

Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
Zdroj: Louis Vuitton, propagační materiály
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nadcházející sezóna bude patřit výrazným barvám, eleganci a odvážným siluetám.

Nepochybujeme o tom, že při pohledu z okna už doufáš v rychlý příchod jara, podobně jako my v redakci, kdy konečně budeš moci odložit silnější vrstvy zpátky do šatníku a tvoje každodenní outfity po dlouhých měsících získají lehkost a barvy.

Jarní mužské trendy jsou všechno, jen ne nudné a strohé – vládne jim pohodlí s jednoduchými střihy a volnými siluetami, avšak s příjemným nádechem minulosti a luxusu. Elegance vytlačuje streetwear do pozadí.

Kolekce Spring/Summer 2026 od renomovaných módních návrhářů i cenově dostupných značek postupně přicházejí na pulty obchodů a pokud chceš vědět, po kterých kouscích máš sáhnout, pokračuj ve čtení.

Doporučeno
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl 17. února 2026 v 18:00
Doporučeno
Pět zásadních trendů pro rok 2026. Doplňky po prarodičích nebo vrstvení povznesou tvůj styl Pět zásadních trendů pro rok 2026. Doplňky po prarodičích nebo vrstvení povznesou tvůj styl 13. ledna 2026 v 7:00

Chunky pletené polokošile

Mezi naše oblíbené trendy na jarní sezónu patří chunky pletené polokošile, které mají příjemný retro nádech 70. a 80. let minulého století a spojují uvolněnou sofistikovanost s komfortem.

Trend představuje rafinovanou alternativu ke klasickým lehkým úpletům nebo bavlněným polokošilím. Klíčovou roli hraje textura – žebrované lemy, copové vzory či vaflové a mechové pletení dodávají modelům vizuální hloubku, díky čemuž působí elegantně, ale zároveň nenuceně.

Objemné pletené polokošile můžeš jednoduše nosit do práce i ve volném čase – skvěle vypadají s elegantními kalhotami v moderním office outfitu, ale i v kombinaci s džínsy pro každodenní ležérní styl. Barevně dominují odstíny jako krémová, hnědá, zelená či šedá, které snadno zakomponuješ do svého šatníku.

Atraktivní kousky nabídly přehlídky módních domů Louis Vuitton, Zegna, Amiri nebo Hermès, avšak zajímavé alternativy (i cenově) najdeš v nabídce značek jako COS, Massimo Dutti nebo The Frankie Shop.

Úzká šála uvázaná kolem krku či přehozená přes košili

Na detaily a doplňky v mužské módě často zapomínáme, avšak nadcházející jarní sezóna přinese do ulic několik zajímavých trendů, z nichž nás nejvíce zaujaly decentní šály uvázané kolem krku či přehozené přes košili.

 

Šála už není jen funkčním zimním doplňkem, ale jde o stylovou aplikaci i v teplejších měsících. Návrháři přitom používají ultra lehké hedvábí, bavlnu či vzdušný len, které mají přírodní vzhled a kopírují pohyby těla.

Zegna nabízí šály v zemitých odstínech, které podtrhují minimalistické siluety. Módní dům Hermès použil ve své kolekci jaro/léto 2026 několik zajímavých šátků.
Zobrazit galerii
(2)

Důležitou roli hrají barvy – od výrazné zelené v kolekci módního domu Hermès přes máslovou žlutou a světle modrou, až po zpracování v zemitých odstínech s rukopisem značky Zegna.

 

Zatímco milovníci minimalistické estetiky mohou úzké šály doplnit do monochromatických outfitů, odvážní módní nadšenci jemný doplněk využijí jako pásek nebo ozdobu zavěšenou na poutku kalhot či na tašce.

Pruhované kalhoty

Pruhované oblečení? Rozhodně, ale pryč s přísnými tradicemi – místo toho zvol uvolněné a kombinované s barvami. Zvláště poutavé jsou kalhoty, o čemž tě přesvědčí modely Louis Vuitton či Amiri níže. Dominují jim vertikální pinstripe vzory, které opticky prodlužují siluetu, ale nechybějí ani širší, vícebarevné pruhy dodávající modelům hravý, téměř grafický charakter v ležérních i elegantních provedeních.

V kolekci Louis Vuitton Jaro/Léto 2026 najdete také pohodlné pruhované kalhoty.
V kolekci Louis Vuitton Jaro/Léto 2026 najdete také pohodlné pruhované kalhoty. Zdroj: Gorunway

Návrháři pracují s rozmanitými materiály – len je ideální na horké dny, jemné bavlněné směsi na každodenní nošení či splývavé hedvábí pro luxusnější večerní outfity.

 

Důležitou roli hraje i střih – úzké, zúžené střihy působí elegantně, zatímco volné či zvonové kalhoty odkazují na uvolněnou estetiku 70. let a představují rovnováhu mezi klasikou a moderním stylem.

Víkendové tašky

Jak jsme zmínili výše, v pánské módě často zapomínáme na doplňky, a proto jsme do seznamu nejlepších jarních trendů zakomponovali také velké tašky, které jsou ideální volbou na prodloužený víkend či jako příruční zavazadlo.

S neustále rostoucím trendem cestování se víkendové tašky posunuly z čistě funkčního kousku na módní doplněk, který pozdvihne i ten nejvšednější outfit.

Modely s pevnou a atraktivní konstrukcí v kombinaci s promyšleným členěním (nejen uvnitř) s množstvím přihrádek či samostatného místa na techniku ukazují, že funkčnost nemusí být na úkor stylu.

Víkendové tašky z kolekcí Spring/Summer 2026 odrážejí trend účelné univerzálnosti v mužské módě – kousky, které působí elegantně a zároveň podporují dynamický, pohyblivý životní styl.

Jako ukázky jsme vybrali poklady s rukopisem Louis Vuitton a Dior, avšak skvělé modely najdeš i v nabídce cenově dostupnějších značek jako například Longchamp, COS, Porter-Yoshida & Co. nebo FPM Milano.

Barevné vrstvení

Barevné blokování přichází v nadcházející jarní sezóně v sebevědomém stylu a nově definuje mužskou módu pro teplé měsíce výraznými kontrasty. Známí návrháři pracují s čistými liniemi a jasně oddělenými barevnými panely, které vytvářejí vizuální strukturu bez toho, aby narušily siluetu.

 

Kromě tailoringu je v popředí nových kolekcí také nositelnost, a to díky uvolněným modelům, lehkým úpletům a technickým vrchním vrstvám. Materiály jsou prodyšné a příjemné na dotek – pevná bavlna, len či kůže zvýrazňují intenzitu barev.

Celková nálada je pozitivní a free, přičemž odráží touhu po individualitě bez ztráty elegance. Pokud chceš trend vyzkoušet, začni jednoduše, například zkombinuj výrazný vrchní díl s kalhotami v kontrastním odstínu.

Napoleonská bunda

Napoleonská bunda je jedním z nejvýraznějších trendů sezóny, přičemž spojuje historickou noblesu se současným stylem a směřováním high fashion. Vzhled je inspirován strukturovanými vojenskými kabáty z dob Napoleona s typickou ostře tvarovanou siluetou, stojatým límcem, řadami kovových nebo pozlacených knoflíků a zdobením, které působí autoritativně.

Módní domy představují různé styly – od zkrácených streetwearových střihů ve stylu Kenzo až po luxusní verze s výraznými detaily jako v případě modelu od Ann Demeulemeester. Trend navazuje na širší návrat nostalgie, zejména dramatické estetiky. V každodenním stylingu funguje napoleonská bunda jako silný statement kousek. Poselství na závěr je jasné – trendy v mužské módě na nadcházející sezónu jsou svěží, porušují pravidla a sebevědomě ohýbají tradiční podobu oblékání. Užij si to.

Doporučeno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce 15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce 2. února 2026 v 13:10
Doporučeno
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl 17. února 2026 v 18:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Lifestyle news
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
před 2 hodinami
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44 5
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
včera v 15:06
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
včera v 13:34
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
včera v 11:11
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
včera v 08:19
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
před 2 dny
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 2 dny
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 dny
Zpravodajství
Válka na Ukrajině Invaze na Ukrajině Donald Trump Spojené státy americké (USA)
Více
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
před 51 minutami
Za přeposílání a tvoření nudes s pomocí AI můžeš jít nově až na pět let do vězení
před 2 hodinami
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
včera v 16:31

Více z tématu Fashion

Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
2. 2. 2026 17:00
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
7. 2. 2026 15:42
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
před 3 dny
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Více z tématu Design & Art Všechno
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Expertka, která studovala přes 200 dětí: Rodiče, kteří dělají těchto 7 věcí, si s dětmi rozumí celý život
23. 12. 2025 10:04
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
15. 2. 2026 10:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Osobnosti
před 2 hodinami
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
před 2 hodinami
Každá z nich přichází s vlastním příběhem, ale všechny spojuje jedno – touha najít partnera, který bude stát po jejich boku.
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
před 3 hodinami
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
včera v 08:19
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 4 dny
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
včera v 13:34
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
před 3 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 4 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse