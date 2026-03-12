Podívej se na nové malby, které zdobí ulice hlavního města.
Na pražských budovách se objevily nové muraly. Malby nejen proměnily obyčejné fasády v umělecká díla, ale také přináší silná sdělení, která jim vtiskly autoři a autorky z řad předních českých street artists. Mají vzdělávat o hospodaření se zdroji a dopadech klimatických změn.
Autorstvem muralů jsou přední čeští streetoví umělci a umělkyně, kteří mají díky projektu možnost oslovit širší publikum. Zadavatelem je firma Veolia, která chce jakožto lídr v oblasti ekologické transformace prostřednictvím muralů komunikovat důležitá témata, jako je cirkulární ekonomika, ochrana životního prostředí, biodiverzita a hospodaření se zdroji energie. Malby mají také proměnit šedé stěny budov na umělecká díla, zkrášlit městské prostředí a přinést krásu do každodenního života.
Cirkus
- 🎨 Autor: Chemis
- 📍 Lokace: Kolovečská 1936/3, 155 00 Praha 13 – Lužiny
Hlavní komunikační linku prvního návrhu tvoří cirkusová tematika. Na malbě je artistka proskakující ozubenými koly, které do sebe zapadají jako vzájemně provázané procesy oběhového hospodářství. Žonglování se součástkami mobilního telefonu znázorňuje třídění zdrojových surovin, které lze opakovaně používat k recyklaci, a dávat tak materiálům nový život.
Světlá budoucnost
- 🎨 Autor: Chemis
- 📍 Lokace: Pod cihelnou 581, Praha 6 (směrem k Evropské ulici) – viditelné od ulice Navigátorů
Také další mural pochází z dílny tvůrce Chemise. Dívka na malbě drží přesýpací hodiny, čímž vyjadřuje koloběh energie. Motiv nese zprávu, že když zhasne světlo, je potřeba ho pomocí energie znovu rozsvítit. Za hlavou dívky můžeš vidět květy, které vyjadřují, že energii lze získávat z přírody.
Dívka s volavkami
- 🎨 Autorka: Toy Box
- 📍 Lokace: Šímova 1056, Praha 17 – Řepy
Mural z dílny Toy Box je součástí projektu Vraťme vodu přírodě, jehož cílem je obnova mokřadních lokalit, bez kterých se řada rostlin a živočichů neobejde. Příkladem jsou právě volavky, které umělkyně použila jako vyobrazení elegance a krásy. Dívka na obraze je odhodlaná chránit ptactvo ohrožené suchem a přírodu obecně. Sama autorka je členkou České společnosti ornitologické, takže je z díla cítit, že má k tématu blízko.
Výzdoba bývalé kotelny LOK 4
- 🎨 Autorka: Jana Zimčíková
- 📍 Lokace: Holýšovská 1876/2, Praha 13 - Stodůlky
Malba Jany Zimčíkové zachycuje volavku, žáby a rostliny jako symboly života, rovnováhy a rozmanitosti. Organické prvky se prolínají s geometrickými tvary a vyjadřují tak rovnováhu mezi přírodou a technologiemi. Mural doplňují neonové instalace z dílny studia Schlauch. Ve tmě září hlavní motiv volavky letící za sluncem a logo firmy Veolia, která s celým projektem přináší poselství odpovědnosti k přírodě.