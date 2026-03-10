Hlavní témata
dnes 10. března 2026 v 15:00
Čas čtení 1:09
Anna-Marie Vondráková

Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy

Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
Zdroj: Colours of Ostrava/propagační materiál
V Dolních Vítkovicích se letos opět představí interpreti a interpretky ze všech koutů světa. A nebudou chybět ani hvězdy české scény.

Pokud ještě zvažuješ, zda na Colours of Ostrava vyrazit, možná tě nově odhalená jména přesvědčí. Festival do svého nabitého line-upu přidává 18 umělců a umělkyň, kteří se představí na na Full Moon stagi. Šest z nich si dokonce českému publiku představí vůbec poprvé.

Těšit se můžeš na opravdu pestrý program. Z rapové scény se představí Anki, Čavalenky nebo Cakes Da Killa a alternativní scénu budou reprezentovat Luisa Almaguer, Tamara Kramar či Sylvie’s Head. Z domácí a slovenské scény si pak budeš moci užít koncert Favorite Obsession, Good Times Only i Quatro Emocione.

Anki.
Anki. Zdroj: Vinyla Night/Dušan Krejdl/se svolením

Chybět zde nebude ani hudba propojující různé kulturní a geografické vlivy. Na stage tak svou tvorbu přinese i běloruský kolektiv СОЮЗ (SOYUZ), bolivijský producent Susobrino a projekt Use Knife. Poprvé se v Česku představí také devítičlenný soubor, jehož členové pocházejí z několika evropských zemí i Japonska, Ari Tsugi.

Nová i zaběhlá jména

Energickou směs funku, fusion, indie popu i rapu přiveze sedmičlenná polská formace Klawo a na FullMoon stage nebude chybět ani lublaňská kapela Lelee či turecký hudebník Umut Adan.

Good Times Only.
Good Times Only. Zdroj: good times only/propagační materiál

„FullMoon stage je jeden ze skrytých diamantů našeho festivalu. Každoročně odhaluje zásadní interprety zahraniční i české scény, kteří testují hranice současné hudby. Letos se Colours spojí s nejlepším českým magazínem o hudbě už podvanácté, aby návštěvníky pozvali do světa zvuků a emocí, které hýbou světovou alternativní scénou,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.

Tito interpreti a interpretky tak doplní už dříve ohlášené hudebníky a hudebnice jako Twenty One Pilots, TOMORA, Lorde, Mobyho, LP či Teddy Swimse. Těšit se ale můžeš na mnohem více. Už 23. ročník festivalu začne ve středu 15. července v poledne v areálu Dolních Vítkovic a potrvá celé čtyři dny. Pokud tě tedy nově zveřejněný line-up zaujal, tak na nic nečekej, vstupenky už jsou v prodeji.

HUDBA COLOURS OF OSTRAVA FESTIVALY A KONCERTY
