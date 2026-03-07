Hlavní témata
dnes 7. března 2026 v 7:39
Čas čtení 0:54
Valentina Mihely

Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře

Spisovatelka a autorka společenské hry Žaneta Morovská s ním prý randila před jedenácti lety, když Tate bydlel na Slovensku. Jakmile se ale projevily jeho extrémní názory na roli žen ve vztahu, románek ukončila a dokonce si ho musela zablokovat.

S kontroverzním YouTuberem se setkala, když jí bylo 22 a jemu 28. „On žil v Košicích a já jsem tehdy žila v Michalovcích,“ uvádí Žaneta v rozhovoru pro TV Markíza. S Tatem chodili na výlety. „Já jsem se mu zalíbila a on se moc líbil mně, je to přesně můj typ. Byli jsme spolu na prvním, druhém, třetím rande, až dokud jsem si nezačala všímat jeho zajímavých názorů.“

Žanetě Tate například řekl, že z ní klidně udělá svou ženu. Měl ale jednu podmínku. „Budeš jenom doma, nebudeš se setkávat s kamarádkami. Takhle mi to řekl. Ale dostaneš auto, budeme mít luxusní dům, ale ty nebudeš nikam chodit, má milá.“

Po tomhle návrhu Žaneta Tatea odstřihla. „Naštěstí jsem tehdy odjela na Erasmus do zahraničí, ale on mi i přesto potom ještě vyvolával, vypisoval, a nakonec jsem si ho blokla.“

Zhruba ve stejné době přitom již Tate páchal zločiny, za které je dnes stíhán. Influencer Andrew Tate, který sám sebe označuje za misogyna, je momentálně vyšetřován v Anglii pro podezření z několika genderově motivovaných zločinů, jako znásilnění, sexuální násilí, fyzické násilí a psychická manipulace.

Tyto skutky se měly stát mezi lety 2013 a 2015. Rozsudek by měl přijít v letošním červnu. Mimo to je Tate vyšetřován také v Rumunsku, a to pro podezření z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření organizované zločinecké skupiny za účelem sexuálního vykořisťování žen.

