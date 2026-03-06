WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně

Víkend je za dveřmi a ty nevíš, co podniknout? Neboj, zachráníme tě!
Celý víkend
FAMUFEST 42: Jízda
Ve středu začal multižánrový filmový festival studentů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a vyvrcholí právě o víkendu. „Festival umožňuje divákům mimo prostředí FAMU zhlédnout nejnovější tvorbu studentů. Jedním z dlouhodobých cílů festivalu je představovat veřejnosti nové talenty, které budou spoluvytvářet budoucnost české kinematografie, televizní tvorby, fotografie a dalších médií,“ stojí v popisu.
Celý festival se koná v sálech na Letné – v AVU a Biu Oko, a zajímavou projekci chytíš prakticky každý den. Jakýkoliv programový blok očíslovaný od jedničky do 12 nabídne svěží autorskou jízdu krátkých snímků budoucích filmových stars. Afterparty proběhne v Ankali v sobotu od 22:00. V neděli doporučujeme zajít na Letnou na blok vítězných filmů festivalové soutěže. Soupeří mezi nimi například i krátkometrážní film Holešovice od Huga Wiesnera z Gufrau, takže se v pásmu možná také objeví.
Celý program najdeš v tomto odkazu a lístky na platformě GoOut.
👁️ pátek 20.30 – THE RIDE – kultovní roadmovie Jana Svěráka v Bio Oku
👁️ sobota 22.00 – FAMUFEST 42: FINAL RIDE afterparty v Ankali
👁️ neděle 20.00 – WINNING FILMS BLOCK v Bio Oku
Výstava Vladimír 518
Celý víkend také můžeš navštívit novou výstavu Vladimíra 518 s podtitulem Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není. „Název Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není vystihuje základní premisu nového vizuálního projektu Vladimira 518: lidskou tendenci upínat se k představám, které slibují naplnění, i když tušíme, že jsou iluzí. Voda představuje metaforu smyslu, jistoty a naplnění, zatímco její nepřítomnost odkazuje k existenciálnímu tápání, neustálému pohybu mezi touhou a prázdnotou.“
Výstavu najdeš v prostoru PLATFORMA 15 v Písecké ulici nedaleko Flory a bude tam až do 17. dubna.
Pátek
Sullivan King (US) + Sekula
„Sullivan King dělá hudbu, která boří pódia, což fanouškům předvedl na letošním Rock for People. Jeho dravé spojení rocku a EDM rozhýbe i ten nejtvrdší dav,“ píše o koncertu pořadatel RFP Concerts. „Americký producent, kytarista, zpěvák a skladatel Sullivan King vyrůstal na post-hardcoru a dubstepu. Teď tyhle žánry spojuje a vytváří si vlastní místo na elektronické a alternativní scéně. Sullivan je známý svými jedinečnými živými vystoupeními – hraje na kytaru, zpívá, mixuje a přitom stíhá skákat do davu. Přesně tohle předvede i v Praze s novým EP.“
Sullivan King rozproudí Futurum Music Bar od 21.00 a před ním vystoupí Sekula.
Edův syn + Low Kunst Crew + Vincent
Večer alternativního rapu čeká návštěvníka Klubovny v pražských Dejvicích. Edův syn, jedno z nejzvučnějších jmen slovenské undergroundové scény, post-rapová Low Kunst Crew z Trnavy a východočeské trio Vincent.
Vstupenky najdeš na GoOutu za lidových 300 korun a počítej s tím, že kapacita Klubovny je dost omezená.
Sobota
Spectaculare – Thylacine (FR) & Beata Hlavenková & HRTL
Na festival Spectaculare zavítá francouzský producent Thylacine „se svým live actem rozkročeným mezi klubovým soundem a zvukovým cestopisem,“ píše festival na svém webu. „Jeho tvorba dýchá dobrodružstvím, objevováním i láskou k neznámému. Progresivní elektronika se v ní mísí s vlivy minimalismu a trip hopu, přičemž Thylacine nezapomíná na svou první lásku – jazzový saxofon, na který hraje od dětství.“
Thylacine vystoupí v Lucerna Music Baru po Beatě Hlavenkové & HRTL. Start akce je v 18:00 a vstupenky najdeš na jejich stránkách.
Pondělníci + Nastřižená hráz
Antihudební nálož přivítá sklepní prostor Prahy 1 – Chapeau Rogue. „Nejhorší kapela na světě se vrací najít vaši víru v dobro a chce šířit lásku. Antihudební satirický projekt a komentář k českému broukpytlíctví. Nebojte, dojde i na staré osvědčené hity jako ‚Všichni chcípneme' a ‚Všechno to za pí*u stojí,’“ tvrdí o sobě Pondělníci.
Na tento koncert nezvou ani samotné kapely a vstup je na vlastní nebezpečí.