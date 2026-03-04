Největší nárůst majetku zaznamenal Elon Musk, který za poslední měsíc zbohatl přibližně o 64 miliard dolarů.
Žebříček nejbohatších lidí světa se v nejnovějším vydání příliš nezměnil. V první desítce se vyměnila jen dvě jména: investor Warren Buffett se posunul na 9. místo a zakladatel Zary Amancio Ortega klesl na 10. pozici, informuje Forbes.
Nejvíce zbohatl Elon Musk
Největší nárůst majetku zaznamenal Elon Musk, který za poslední měsíc zbohatl o přibližně 64 miliard dolarů. Jeho majetek tak poprvé překročil hranici 800 miliard dolarů a podle magazínu Forbes dosáhl přibližně 839 miliard dolarů.
Musk si tak ještě více upevnil pozici nejbohatšího člověka na světě a výrazně zvýšil náskok před druhým nejbohatším člověkem, spoluzakladatelem Googlu Larrym Pagem.
Odborníci spekulují, že Musk by se v blízké budoucnosti mohl stát prvním člověkem na světě s majetkem přesahujícím jeden bilion dolarů. Velkou roli by v tom mohl sehrát i plánovaný vstup společnosti SpaceX na burzu.
Ne všem miliardářům se dařilo
Majetek několika technologických lídrů klesl, zejména kvůli poklesu cen akcií velkých technologických firem. Největší ztrátu zaznamenal Jeff Bezos, jehož majetek se snížil o přibližně 26 miliard dolarů. Majetek šéfa Mety Marka Zuckerberga se snížil o 23 miliard.
10 nejbohatších lidí světa podle aktuálního žebříčku Forbes:
|Pořadí
|Jméno
|Majetek
|1.
|Elon Musk
|839 miliard dolarů
|2.
|Larry Page
|257 miliard dolarů
|3.
|Sergey Brin
|237 miliard dolarů
|4.
|Jeff Bezos
|224 miliard dolarů
|5.
|Mark Zuckerberg
|222 miliard dolarů
|6.
|Larry Ellison
|191 miliard dolarů
|7.
|Bernard Arnault
|171 miliard dolarů
|8.
|Jensen Huang
|154 miliard dolarů
|9.
|Warren Buffett
|149 miliard dolarů
|10.
|Amancio Ortega
|148 miliard dolarů
Majetek deseti nejbohatších lidí dosahuje dohromady hodnoty přibližně 2,6 bilionu dolarů. Většina z nich pochází ze Spojených států a všichni jsou muži.
Nejbohatší ženou světa je Alice Walton, dcera zakladatele Walmartu Sama Waltona, s majetkem přibližně 134 miliard dolarů.