dnes 4. března 2026 v 17:31
Čas čtení 0:59
Lucie Novotná

Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů. Je o „hledání něčeho, po čem člověk touží“

Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů. Je o „hledání něčeho, po čem člověk touží“
Zdroj: Platforma 15 / Libor Galia / se svolením
Rapper Vladimir 518, vlastním jménem Vladimír Brož, je kromě hudby známý i svou uměleckou činností v jiných oborech. Od 4. března do 17. dubna se můžeš přijít podívat na jeho výstavu v galerii Platforma 15 na pražských Vinohradech.

Vizuální projekt nese název Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není. Ten vystihuje jeho téma lidské tendence „upínat se k představám, které slibují naplnění, i když tušíme, že jsou iluzí,“ zní oficiální popis.

„Lidovej šamanismus“

„Voda představuje metaforu smyslu, jistoty a naplnění, zatímco její nepřítomnost odkazuje k existenciálnímu tápání, neustálému pohybu mezi touhou a prázdnotou,“ láká Platforma 15 k návštěvě.

Pozvánka na výstavu Vladimira 518.
Pozvánka na výstavu Vladimira 518. Zdroj: Platforma 15 / se svolením

Vladimir 518 pro Refresher popsal svou inspiraci pro díla i styl, jakým nejraději pracuje. 

Jedná se podle mě o takovej lidovej šamanismus, víru v nějaký speciální vytušení energie.

„Na výstavě se objeví práce za poslední rok, strávil jsem s nima krásnej čas v ateliéru v MeetFactory, a opět to pro mě byl nějaký druh výzkumu,“ řekl nám.

DESIGN & ART ČESKÝ RAP OSOBNOSTI RAP UMĚNÍ
Lifestyle news
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů. Je o „hledání něčeho, po čem člověk touží“
dnes v 17:31
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
dnes v 14:03
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
dnes v 12:53
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
dnes v 11:41
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
dnes v 10:22
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
dnes v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
včera v 17:06
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
včera v 16:06
