Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš

Na soutěži krásy velbloudů v Ománu došlo k nečekanému skandálu. Dvacet velbloudů museli pořadatelé diskvalifikovat z důvodu nálezu zakázaných kosmetických úprav.
Soutěž v ománském městě Al-Musannah – 2026 Camel Beauty Show Festival – každoročně hledá nejkrásnějšího velblouda, a nyní na soutěžících našli i úpravy podobné těm, které zná fanoušek lidských soutěží krásy. Dvacet velbloudů mělo svou krásu upravenou za použití botoxu, kyseliny hyaluronové, dermálních výplní nebo dokonce silikonových implantátů.
„K vyplnění charakteristických našpulených rtů byly použity injekce kyseliny hyaluronové. Kožní výplně a silikon pro sošnější profil nosu. Botox pro zjemnění obličeje do výrazu věčné, klidné nadřazenosti. Silikonový vosk k nafouknutí hrbolu. Hormony k vytvarování svalové definice, která by zahanbila i crossfitujícího velblouda,“ informuje o soutěži Tanya Akim pro Forbes.
„Chceme zastavit všechny pokusy o manipulaci a podvody při zkrášlování velbloudů,“ prohlásili představitelé Klubu velbloudů a Ománské federace velbloudích závodů a slíbili „přísné tresty pro manipulátory“.
Není to ale poprvé, co se podobná událost odhalila na soutěžích krásy velbloudů. V Saúdské Arábii na Festivalu velbloudů krále Abdulazize odhalili porotci případy v roce 2018 a v roce 2021, kdy diskvalifikovaných velbloudů bylo dokonce čtyřicet. V těchto případech je šlechtitelé nechávali dopovat spoustou hormonů od veterinářů, kteří se dříve specializovali na závodní koně. Majitele velbloudů musela diskvalifikace dost mrzet, protože celý výherní obnos na tomto festivalu činí každoročně 66 milionů amerických dolarů.