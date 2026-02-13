Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice

Novinka přichází jako set 2x 20ml parfémů z kolekce The Lexicon of Eternity a stojí na myšlence, že skutečné spojení nevzniká z podobnosti, ale z napětí mezi rozdíly.
Každá z vůní funguje samostatně — zároveň však mohou být vrstveny a vytvořit zcela osobitou olfaktorickou kompozici, která se proměňuje stejně přirozeně jako vztah samotný.
LOVEHART proto není klasickým valentýnským dárkem. Je objektem sdílené zkušenosti: dvě vůně, které existují jednotlivě, ale ve vzájemném dialogu odhalují novou dimenzi. Stejně jako dva lidé — silní sami o sobě, ještě výraznější spolu.
Kampaň je věnována těm, kteří se dokážou naplno odevzdat silnému spojení a přitom zůstávají nezaměnitelně sami sebou. Pracuje s kontrasty partnerských osobností a inspiruje se známou svatební hrou „Who’s more likely to…“, v níž dvojice beze slov odhalují své rozdíly, dynamiku i soulad. Tento princip se stává metaforou samotných parfémů — dvou charakterů, které spolu fungují, aniž by ztratily vlastní identitu.
Za konceptem stojí dlouhodobý přístup Alexmonhart k parfémům jako k nástroji osobního vyjádření. Vrstvení vůní zde není jen estetickou hrou, ale způsobem, jak odhalit různé vrstvy osobnosti nositele a vytvořit jedinečný podpis.
Umění vrstvení
Vrstvení parfémů, známé jako fragrance layering, patří dnes k nejzajímavějším posunům v současné parfémové kultuře. Jak upozorňují přední světová beauty média, parfém se stále méně chápe jako jediná signaturní volba a čím dál více jako osobní jazyk — takový, který lze přizpůsobovat náladě i identitě nositele.
Právě zde se formuje pozice značky Alexmonhart. V českém kontextu jde o zcela ojedinělý přístup a i v mezinárodním měřítku patří značka k velmi úzkému okruhu těch, které dokázaly postavit celou parfémovou kolekci na principu vzájemné kombinovatelnosti. Tento koncept vznikal několik let jako dlouhodobá vize.
Každý parfém Alexmonhart je proto vyvíjen jako plnohodnotná, niche kompozice, která obstojí sama o sobě. Zároveň je však od počátku navržena tak, aby přirozeně vstupovala do dialogu s ostatními vůněmi. Výsledkem je promyšlená olfaktorická architektura umožňující vrstvit nejen dvě, ale i více vůní najednou. Právě tato systematičnost značku výrazně odlišuje od většiny regionálních hráčů.
Zásadní roli v tomto procesu hraje spolupráce s předními parfuméry z francouzského Grasse, pomyslné mekky světového parfumerářství — partnerství, které je v rámci českých značek spíše výjimečné. Díky němu může Alexmonhart rozvíjet parfém jako designové médium a pracovat s úrovní řemesla typickou pro etablované niche fragrance houses.
Nejnovější edice LOVEHART tuto filozofii přirozeně rozvíjí. Set dvou parfémů funguje jako dva výrazné solitéry — každý s vlastním charakterem, a přesto silnější ve vzájemném napětí. Alexmonhart tak ukazuje, že budoucnost vůně nemusí stát na hledání jediné „té pravé“, ale na svobodě ji skládat a vytvářet tak kompozici, která je pokaždé jedinečná.
LOVEHART se přirozeně propisuje do vztahů lidí, kteří jsou značce dlouhodobě blízcí. Páry z jejího okruhu — partneři v osobním i tvůrčím životě — na svých profilech sdílejí jednoduchou partnerskou hru, která s lehkostí odhaluje jejich rozdíly, návyky i způsoby, jak spolu fungují.
Bez stylizace tak vznikají drobné, autentické portréty vztahů: někde stojí vedle sebe protiklady, jinde se potkávají podobné temperamenty, vždy je však patrná energie, která vzniká právě mezi nimi. Nejde o inscenované momenty, ale o přirozené setkání dvou osobností, které si zachovávají vlastní charakter a zároveň vytvářejí společný celek. Stejný princip je ostatně přítomen i ve filozofii Alexmonhart — parfémy jsou komponovány jako výrazné solitéry, jež mohou existovat samostatně, ale v kombinaci otevírají nový, vrstevnatý rozměr. Vztah zde není metaforou, ale paralelou: připomínkou, že harmonie často nevzniká z podobnosti, ale z vědomého propojení odlišností.
Blízkost nemusí znamenat splynutí. Fascinuje mě napětí mezi dvěma silnými charaktery – v lidech i ve vůních.
– Alexandra Steklík Monhart