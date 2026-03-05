Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 5. března 2026 v 16:22
Čas čtení 3:18
Michal Drahný

RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše

RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
Zdroj: TV Markíza
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Osmnáct žen začalo včera svůj souboj, ale jen jedna získá poslední růži.

Celosvětově úspěšná reality show plná lásky, dobrodružství, intrik i nečekaných situací
odstartovala na Oneplay. Diváci v Česku mohou nové epizody sledovat dvakrát týdně – vždy ve středu a ve čtvrtek na platformě Oneplay. O přízeň ženicha aktuálně usiluje už osmnáct žen.

Romantická reality show Ruža pre nevestu postupně odhaluje osobnosti letošních soutěžících. Do boje o srdce ženicha vstoupilo už osmnáct žen s různými životními příběhy, profesemi i očekáváními. Přinášíme jejich stručné vizitky.

Sandy, 20, umělecká duše

Sandy pochází z Košic a nedávno se přestěhovala do Bratislavy, kde chce začít novou životní kapitolu. Je temperamentní a energická, miluje humor, zpěv a vystupování. Módu a make-up vnímá jako formu sebevyjádření a nebojí se být výrazná. Do show přichází s otevřenou myslí a odhodláním ukázat svou osobnost.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Sabina, 28, prodejkyně zájezdů

Sabina pochází z Bratislavy a od dětství toužila objevovat svět. Tři roky pracovala jako letuška v Dubaji a procestovala 64 zemí. Je komunikativní, samostatná a otevřená novým zkušenostem. Do Ruže pre nevestu vstupuje s nadějí, že potká partnera, který s ní bude sdílet radost z cestování i života.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Monika, 27, designérka

Monika pochází z Lysé pod Makytou a posledních sedm let žije v Praze. Je kreativní a aktivní žena, která miluje pohyb, dobrodružství a objevování nových míst. Po vážné zdravotní zkušenosti se ještě více naučila vážit si každého dne a hledá vztah, který jí bude dávat smysl.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Alžběta, 26, učitelka a modelka

Alžběta pochází ze Žiliny a má zkušenosti z modelingu i pedagogiky. Od patnácti let pracuje jako modelka a fotila v Paříži, Dubaji, Monaku či Athénách, objevila se také v televizních reklamách. V životě i v lásce hledá upřímnost, důvěru a hluboké vztahy.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Laura, 30, podnikatelka

Laura pochází z Velkého Krtíše a poslední měsíce žije v Bratislavě. Předtím strávila téměř tři roky v italských Alpách, kde pracovala v luxusním horském klubu. Je energická, charismatická a po těžké životní zkušenosti s vážnou autonehodou si ještě více uvědomuje hodnotu života a rodiny.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Žaneta, 33, spisovatelka

Žaneta se narodila v Ružomberku, vyrůstala v Michalovcích a dnes žije v Bratislavě. Miluje literaturu, umění a práci s lidmi. Své emoce často promítá do poezie a je spoluautorkou společenské karetní hry zaměřené na hlubší poznávání lidí. Do soutěže přichází jako citlivá a autentická osobnost.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Soňa, 27, influencerka

Soňa je influencerka, modelka a účetní, která propojuje práci s vášní pro cestování. Na sociálních sítích spolupracuje s hotely a ubytováními po celém světě. Je cílevědomá a ve vztahu hledá partnera, který je aktivní a připravený budovat společnou budoucnost.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Nelly, 21, zubní asistentka

Nelly pochází z Košic a momentálně žije v Praze. Kombinuje práci zubní asistentky s profesionálním tancováním. Ve dne pracuje v ambulanci pro děti se speciálními potřebami, večer vystupuje jako tanečnice. Do show přichází s přáním najít partnera, který bude respektovat její životní tempo i sny.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Mersi, 27, majitelka vlasového salónu

Mersi pochází z Bratislavy a podniká v beauty sektoru, kde vede vlastní kadeřnický salón. Je ambiciózní a energická, ve vztahu hledá partnera, který má vlastní cíle a dokáže s ní držet krok.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Miška, 27, studentka práva

Miška pochází z Popradu a žije v Bratislavě. Po smrti maminky převzala zodpovědnost za svůj život a naučila se být silná a samostatná. Je finalistkou online ročníku Miss Universe 2025 a příležitostnou modelkou. Do soutěže přichází jako žena, která spojuje citlivost, inteligenci i odhodlání.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Niky, 29, influencerka

Niki pochází z Banské Bystrice a diváci ji mohou znát z reality show Farma. Je energická, přímá a nebojí se říct svůj názor. Miluje kosmetiku, tetování a body art. Do Ruže pre nevestu vstupuje otevřená novému vztahu.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Michaela, 29, školitelka nehtové kosmetiky a vizážistka

Michaela pochází z Bratislavy a pracuje jako mezinárodní školitelka pro značku nehtové kosmetiky. Od dětství ji fascinovalo umění a kreativní tvorba. Ve volném čase se věnuje hudbě, meditaci a józe.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Nikol, 23, DJka

Nikol pochází z Liptovského Mikuláše a žije v Bratislavě. Hudba a tanec jsou její vášní a vystupuje jako DJka pod jménem NiraRai. Je extrovertní, komunikativní a miluje společnost i zábavu.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Stela, 25, asistentka v rodinné firmě

Stela pochází z Terchové a pracuje jako obchodní referentka v rodinné firmě. Je spontánní, energická a otevřená novým zkušenostem. Do soutěže vstupuje s otevřeným srdcem a zvědavostí.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Natália, 27, módní ambasadorka

Natália pochází z Trenčína a móda je její největší vášní. Vnímá ji jako způsob sebevyjádření a kreativity. Po náročném vztahu cítí, že je připravena na novou životní kapitolu.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Selina, 27, podnikatelka

Selina pochází z Bojnic a dnes žije v Bratislavě. Vystudovala dentální hygienu a veřejné zdravotnictví, aktuálně je spolumajitelkou kavárny v Nitře. Je společenská a sebevědomá a věří, že mezi ní a Bachelorem může přeskočit jiskra.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Marika, 23, zpěvačka a herečka

Marika pochází z Levoče a studuje loutkoherectví. Od dětství se věnuje hudbě a vystupování, vyrůstala v rusínské rodině, kde byl zpěv součástí každodenního života.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva

Chiara, 21, studentka

Chiara pochází z Trenčína a má turecké kořeny. Dlouhá léta se věnovala soutěžnímu tanci a později působila i jako instruktorka společenských tanců. Do Ruže pre nevestu přichází jako mladá žena, která věří v lásku, ale zároveň stojí pevně nohama na zemi.

Účastnice Ruže pre nevestu 2026
Účastnice Ruže pre nevestu 2026 Zdroj: OnePlay / tisková zpráva
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Doporučeno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ 4. března 2026 v 10:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy 4. března 2026 v 18:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY REALITY SHOWS
Doporučujeme
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
dnes v 10:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 3 dny
Storky
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Lifestyle news
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
před 13 minutami
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
před 32 minutami
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
dnes v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
dnes v 11:05
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
dnes v 08:34
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
včera v 17:31
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
včera v 14:03
Zpravodajství
Írán Česko Válka Práce
Více
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
před 2 hodinami
ŽIVĚ: „Postavte se k tomu jako chlap.“ Poslanecká sněmovna hlasuje o vydání Babiše a Okamury
dnes v 12:24
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
dnes v 07:34

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
dnes v 12:06
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
před 3 dny
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
před 2 dny
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
před 3 dny
VIDEO: Konečně je tady trailer na Scary Movie 6! Vrací se oblíbené postavy, připrav se i na pořádnou dávku bizarností
VIDEO: Konečně je tady trailer na Scary Movie 6! Vrací se oblíbené postavy, připrav se i na pořádnou dávku bizarností
před 3 dny
Více z tématu Zdraví Všechno
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
dnes v 09:30
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
25. 2. 2026 13:00
Více z tématu Design & Art Všechno
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
26. 2. 2026 11:40
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
Refresher Club
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Móda
před 12 minutami
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
před 12 minutami
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun
před 3 hodinami
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
PR zpráva
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
dnes v 11:30
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
dnes v 10:00
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
dnes v 09:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
dnes v 08:34
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
dnes v 08:34
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse