RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše

Osmnáct žen začalo včera svůj souboj, ale jen jedna získá poslední růži.
Celosvětově úspěšná reality show plná lásky, dobrodružství, intrik i nečekaných situací
odstartovala na Oneplay. Diváci v Česku mohou nové epizody sledovat dvakrát týdně – vždy ve středu a ve čtvrtek na platformě Oneplay. O přízeň ženicha aktuálně usiluje už osmnáct žen.
Romantická reality show Ruža pre nevestu postupně odhaluje osobnosti letošních soutěžících. Do boje o srdce ženicha vstoupilo už osmnáct žen s různými životními příběhy, profesemi i očekáváními. Přinášíme jejich stručné vizitky.
Sandy, 20, umělecká duše
Sandy pochází z Košic a nedávno se přestěhovala do Bratislavy, kde chce začít novou životní kapitolu. Je temperamentní a energická, miluje humor, zpěv a vystupování. Módu a make-up vnímá jako formu sebevyjádření a nebojí se být výrazná. Do show přichází s otevřenou myslí a odhodláním ukázat svou osobnost.
Sabina, 28, prodejkyně zájezdů
Sabina pochází z Bratislavy a od dětství toužila objevovat svět. Tři roky pracovala jako letuška v Dubaji a procestovala 64 zemí. Je komunikativní, samostatná a otevřená novým zkušenostem. Do Ruže pre nevestu vstupuje s nadějí, že potká partnera, který s ní bude sdílet radost z cestování i života.
Monika, 27, designérka
Monika pochází z Lysé pod Makytou a posledních sedm let žije v Praze. Je kreativní a aktivní žena, která miluje pohyb, dobrodružství a objevování nových míst. Po vážné zdravotní zkušenosti se ještě více naučila vážit si každého dne a hledá vztah, který jí bude dávat smysl.
Alžběta, 26, učitelka a modelka
Alžběta pochází ze Žiliny a má zkušenosti z modelingu i pedagogiky. Od patnácti let pracuje jako modelka a fotila v Paříži, Dubaji, Monaku či Athénách, objevila se také v televizních reklamách. V životě i v lásce hledá upřímnost, důvěru a hluboké vztahy.
Laura, 30, podnikatelka
Laura pochází z Velkého Krtíše a poslední měsíce žije v Bratislavě. Předtím strávila téměř tři roky v italských Alpách, kde pracovala v luxusním horském klubu. Je energická, charismatická a po těžké životní zkušenosti s vážnou autonehodou si ještě více uvědomuje hodnotu života a rodiny.
Žaneta, 33, spisovatelka
Žaneta se narodila v Ružomberku, vyrůstala v Michalovcích a dnes žije v Bratislavě. Miluje literaturu, umění a práci s lidmi. Své emoce často promítá do poezie a je spoluautorkou společenské karetní hry zaměřené na hlubší poznávání lidí. Do soutěže přichází jako citlivá a autentická osobnost.
Soňa, 27, influencerka
Soňa je influencerka, modelka a účetní, která propojuje práci s vášní pro cestování. Na sociálních sítích spolupracuje s hotely a ubytováními po celém světě. Je cílevědomá a ve vztahu hledá partnera, který je aktivní a připravený budovat společnou budoucnost.
Nelly, 21, zubní asistentka
Nelly pochází z Košic a momentálně žije v Praze. Kombinuje práci zubní asistentky s profesionálním tancováním. Ve dne pracuje v ambulanci pro děti se speciálními potřebami, večer vystupuje jako tanečnice. Do show přichází s přáním najít partnera, který bude respektovat její životní tempo i sny.
Mersi, 27, majitelka vlasového salónu
Mersi pochází z Bratislavy a podniká v beauty sektoru, kde vede vlastní kadeřnický salón. Je ambiciózní a energická, ve vztahu hledá partnera, který má vlastní cíle a dokáže s ní držet krok.
Miška, 27, studentka práva
Miška pochází z Popradu a žije v Bratislavě. Po smrti maminky převzala zodpovědnost za svůj život a naučila se být silná a samostatná. Je finalistkou online ročníku Miss Universe 2025 a příležitostnou modelkou. Do soutěže přichází jako žena, která spojuje citlivost, inteligenci i odhodlání.
Niky, 29, influencerka
Niki pochází z Banské Bystrice a diváci ji mohou znát z reality show Farma. Je energická, přímá a nebojí se říct svůj názor. Miluje kosmetiku, tetování a body art. Do Ruže pre nevestu vstupuje otevřená novému vztahu.
Michaela, 29, školitelka nehtové kosmetiky a vizážistka
Michaela pochází z Bratislavy a pracuje jako mezinárodní školitelka pro značku nehtové kosmetiky. Od dětství ji fascinovalo umění a kreativní tvorba. Ve volném čase se věnuje hudbě, meditaci a józe.
Nikol, 23, DJka
Nikol pochází z Liptovského Mikuláše a žije v Bratislavě. Hudba a tanec jsou její vášní a vystupuje jako DJka pod jménem NiraRai. Je extrovertní, komunikativní a miluje společnost i zábavu.
Stela, 25, asistentka v rodinné firmě
Stela pochází z Terchové a pracuje jako obchodní referentka v rodinné firmě. Je spontánní, energická a otevřená novým zkušenostem. Do soutěže vstupuje s otevřeným srdcem a zvědavostí.
Natália, 27, módní ambasadorka
Natália pochází z Trenčína a móda je její největší vášní. Vnímá ji jako způsob sebevyjádření a kreativity. Po náročném vztahu cítí, že je připravena na novou životní kapitolu.
Selina, 27, podnikatelka
Selina pochází z Bojnic a dnes žije v Bratislavě. Vystudovala dentální hygienu a veřejné zdravotnictví, aktuálně je spolumajitelkou kavárny v Nitře. Je společenská a sebevědomá a věří, že mezi ní a Bachelorem může přeskočit jiskra.
Marika, 23, zpěvačka a herečka
Marika pochází z Levoče a studuje loutkoherectví. Od dětství se věnuje hudbě a vystupování, vyrůstala v rusínské rodině, kde byl zpěv součástí každodenního života.
Chiara, 21, studentka
Chiara pochází z Trenčína a má turecké kořeny. Dlouhá léta se věnovala soutěžnímu tanci a později působila i jako instruktorka společenských tanců. Do Ruže pre nevestu přichází jako mladá žena, která věří v lásku, ale zároveň stojí pevně nohama na zemi.