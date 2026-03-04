Hlavní témata
včera 4. března 2026 v 17:31
Čas čtení 0:59
Lucie Novotná

Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě"

Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
Zdroj: Platforma 15 / Libor Galia / se svolením
Rapper Vladimir 518, vlastním jménem Vladimír Brož, je kromě hudby známý i svou uměleckou činností v jiných oborech. Od 4. března do 17. dubna se můžeš přijít podívat na jeho výstavu v galerii Platforma 15 na pražských Vinohradech.

Vizuální projekt nese název Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není. Ten vystihuje jeho téma lidské tendence „upínat se k představám, které slibují naplnění, i když tušíme, že jsou iluzí,“ zní oficiální popis.

„Lidovej šamanismus“

„Voda představuje metaforu smyslu, jistoty a naplnění, zatímco její nepřítomnost odkazuje k existenciálnímu tápání, neustálému pohybu mezi touhou a prázdnotou,“ láká Platforma 15 k návštěvě.

Pozvánka na výstavu Vladimira 518.
Pozvánka na výstavu Vladimira 518. Zdroj: Platforma 15 / se svolením

Vladimir 518 pro Refresher popsal svou inspiraci pro díla i styl, jakým nejraději pracuje. 

Jedná se podle mě o takovej lidovej šamanismus, víru v nějaký speciální vytušení energie.

„Na výstavě se objeví práce za poslední rok, strávil jsem s nima krásnej čas v ateliéru v MeetFactory, a opět to pro mě byl nějaký druh výzkumu,“ řekl nám.

„V jednu chvíli se mi propojily témata boxerů a proutkařů, čili hledačů vody. Jedná se podle mě o takovej lidovej šamanismus, víru v nějaký speciální vytušení energie. Beru to samozřejmě jako symbolickou věc, symbol hledání něčeho důležitýho v životě. Archaický postoj boxerů při focení mi připomíná právě ten postoj proutkařů. Zvedlé ruce, obrana, útok, hledání něčeho, po čem člověk touží,“ vysvětlil.

Vizuální projekt Vladimira 518 s názvem Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není. Vizuální projekt Vladimira 518 s názvem Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není. Vizuální projekt Vladimira 518 s názvem Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není. Vizuální projekt Vladimira 518 s názvem Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není.
Zobrazit galerii
(4)

„Rád pracuju v sériích, mám pocit, že se dá tím pádem téma kvalitněji opracovat, rozvést. Výstava Věčný hledání vody tam, kde ve skutečnosti není je v rámci galerie Platforma 15 už moje druhá, opět jsem rád, že pracuju v určité sérii a můžu svoje zkušenosti s prostorem rozvíjet,“ sdělil.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 4. března od 19 hodin, komentovaná prohlídka poté ve středu 25. března v 18 hodin.

DESIGN & ART ČESKÝ RAP OSOBNOSTI RAP UMĚNÍ
