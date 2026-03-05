Hlavní témata
dnes 5. března 2026 v 7:00
Čas čtení 2:26

Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout

Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
Zdroj: Motion / Gorillaz / propagační materiál
Vojtěch Tkáč
Vojtěch Tkáč
Je libo soundtrack nejžhavějšího filmu roku, slovenský post-punk nebo třeba svěží americký rap? Máme pro tebe několik desek, které vyšly v posledních týdnech a musíš je slyšet.

Gorillaz – The Mountain

Virtuální gang vyvrhelů je zpátky a i po více než 25 letech na scéně má co říct. Damon Albarn tentokrát čerpal inspiraci z cest po Indii a Číně, což se propsalo do zvuku i nálady jedné z jejich nejosobnějších desek. Zůstává přitom typicky pestrá, hravá a plná nečekaných momentů. Hostují například IDLES nebo zesnulí Tony Allen a Mark E. Smith. The Mountain je jedno z nejmilejších hudebních překvapení tohoto roku. Můžeš si ho užít i naživo, Gorillaz jsou totiž jedním z headlinerů letošního ročníku festivalu Rock for People.

Doporučujeme tracky:
  • Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar)
  • The God of Lying (feat. IDLES)
  • Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)
Za projektem Gorillaz stojí hudebník Damon Albarn a výtvarník Jamie Hewlett.
Zobrazit galerii
(5)

Meowlau – KVETY

Slovenská umělkyně Laura Jašková na sebe upozornila třeba jako baskytaristka Billy Barman. Teď vzala do rukou kytaru, zásadně proměnila image a vydala sólový debut KVETY. Má v sobě prvky post-punku a syrového kytarového indiepopu, navíc tady hostuje Edúv Syn. Slovenský underground kvete!

Doporučujeme tracky:
  • Nemám výťah a nemám ani teba
  • Malér (feat. Edúv Syn)
  • Duša v koši
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény.

Joji – Piss in the Wind

Těžko uvěřit, že tenhle citlivý artpop dělá stejný člověk, který dřív šokoval na YouTube jako FilthyFrank a pomohl odstartovat virální lavinu Harlem Shake. Pod jménem Joji dnes patří mezi nejposlouchanější umělce světa. Jeho nová deska Piss in the Wind zachycuje pomíjivost, ironii i absurditu bytí. Atmosférické, křehké a překvapivě intimní album, které doprovází silné vizuály. Nenech se odradit některými negativními recenzemi, je to obzvlášť příjemný heartbreak.

Doporučujeme tracky:
  • Last of a Dying Breed
  • LOVE YOU LESS
  • Dior 

Lajfr – první týden v rychlých klucích

Hudebník, herec a král zábavy Radek Lajfr má venku nové EP. Kolektiv Butterclub vyměnil za populární label rychlí kluci, proto nepřekvapí, že tady hostují SIMILIVINLIFE, Kojo, Cédric nebo juli koli. Je to win-win pro obě strany – label má nečekanou posilu a Lajfr září víc než kdy dřív. Party, ironie, tuny energie.

Doporučujeme tracky:
  • FRIENDS (feat. SIMILIVINLIFE)
  • K.O.
  • SPILL THE TEA (feat. juli koli)
 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)

Charli xcx – Wuthering Heights

Soundtrack roku? Po veleúspěchu alba a movementu brat přichází Charli xcx s artsy nahrávkou plnou smyčců, bouřlivých synťáků, emocí a gradací. Místo popových hvězd přizvala třeba třiaosmdesátiletého Johna Calea, spoluzakladatele Velvet Underground. Blockbuster Wuthering Heights neboli Bouřlivé výšiny je jedním z nejvýdělečnějších filmů roku 2026. I kdybys ho ještě neviděl*a, tak to nic nemění na tom, že tě jeho soundtrack dostane.

 

Doporučujeme tracky:
  • Always Everywhere
  • House (feat. John Cale)
  • Chains of Love
Brat summer is officialy over? O slovo se hlásí další hvězdy jako Lorde a A$AP Rocky

pastavbacku – QUATTRO STAGIONI

Pamatuješ, jak loni bouchli GUFRAU a Victor Kal.? Tipuju, že něco podobného letos čeká dvojici pastavbacku. Blázen a Zloun navařili EP o pěti výtečných ingrediencích. Výsledkem je jedna rapová pizza, co ti zachutná, pokud tě baví třeba BUKA. Budeš chtít nášup, tohle jednou bude velké.

Doporučujeme tracky:
  • Rajčata a bazalka
  • Žampiony
  • Prosciutto

Baby Keem – Ca$ino

Skvělou rapovou desku v únoru vydali třeba Buddah Bless, xaviersobased nebo J. Cole. Ale flowers zaslouží hlavně Baby Keem, který potvrzuje, že patří mezi nejzajímavější rapové hlasy současnosti. Pětadvacetiletý bratranec Kendricka Lamara přináší introspektivní a civilní desku, která stojí na precizní flow, čistém soundu a silné atmosféře. Nepřekvapí, že tu Kendrick hostuje, ale v popředí celou dobu stojí Keem.

Doporučujeme tracky:
  • I am not a Lyricist
  • Good Flirts (feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd)
  • Dramatic Girl (feat. Che Ecru)

hemlocke springs – The Apple Tree Under the Sea

Americká hudebnice hemlocke springs vydala svoji dlouho očekávanou debutovou desku. Je to fosforeskující růžovo-modrá opera — extrémně barevná, hravá a překvapivá po zvukové i vizuální stránce. Pokud tě baví Charli XCX nebo raná Grimes, tohle album ti nabídne svět, který je současně zvláštní, křehký i návykově krásný.

Doporučujeme tracky:
  • moses
  • be the girl!
  • head, shoulders, knees and ankles

 

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film"
HUDBA ČESKÝ RAP ELEKTRONICKÁ HUDBA RAP
