Je libo soundtrack nejžhavějšího filmu roku, slovenský post-punk nebo třeba svěží americký rap? Máme pro tebe několik desek, které vyšly v posledních týdnech a musíš je slyšet.
Gorillaz – The Mountain
Virtuální gang vyvrhelů je zpátky a i po více než 25 letech na scéně má co říct. Damon Albarn tentokrát čerpal inspiraci z cest po Indii a Číně, což se propsalo do zvuku i nálady jedné z jejich nejosobnějších desek. Zůstává přitom typicky pestrá, hravá a plná nečekaných momentů. Hostují například IDLES nebo zesnulí Tony Allen a Mark E. Smith. The Mountain je jedno z nejmilejších hudebních překvapení tohoto roku. Můžeš si ho užít i naživo, Gorillaz jsou totiž jedním z headlinerů letošního ročníku festivalu Rock for People.
- Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar)
- The God of Lying (feat. IDLES)
- Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)
Meowlau – KVETY
Slovenská umělkyně Laura Jašková na sebe upozornila třeba jako baskytaristka Billy Barman. Teď vzala do rukou kytaru, zásadně proměnila image a vydala sólový debut KVETY. Má v sobě prvky post-punku a syrového kytarového indiepopu, navíc tady hostuje Edúv Syn. Slovenský underground kvete!
- Nemám výťah a nemám ani teba
- Malér (feat. Edúv Syn)
- Duša v koši
Joji – Piss in the Wind
Těžko uvěřit, že tenhle citlivý artpop dělá stejný člověk, který dřív šokoval na YouTube jako FilthyFrank a pomohl odstartovat virální lavinu Harlem Shake. Pod jménem Joji dnes patří mezi nejposlouchanější umělce světa. Jeho nová deska Piss in the Wind zachycuje pomíjivost, ironii i absurditu bytí. Atmosférické, křehké a překvapivě intimní album, které doprovází silné vizuály. Nenech se odradit některými negativními recenzemi, je to obzvlášť příjemný heartbreak.
- Last of a Dying Breed
- LOVE YOU LESS
- Dior
Lajfr – první týden v rychlých klucích
Hudebník, herec a král zábavy Radek Lajfr má venku nové EP. Kolektiv Butterclub vyměnil za populární label rychlí kluci, proto nepřekvapí, že tady hostují SIMILIVINLIFE, Kojo, Cédric nebo juli koli. Je to win-win pro obě strany – label má nečekanou posilu a Lajfr září víc než kdy dřív. Party, ironie, tuny energie.
- FRIENDS (feat. SIMILIVINLIFE)
- K.O.
- SPILL THE TEA (feat. juli koli)
Charli xcx – Wuthering Heights
Soundtrack roku? Po veleúspěchu alba a movementu brat přichází Charli xcx s artsy nahrávkou plnou smyčců, bouřlivých synťáků, emocí a gradací. Místo popových hvězd přizvala třeba třiaosmdesátiletého Johna Calea, spoluzakladatele Velvet Underground. Blockbuster Wuthering Heights neboli Bouřlivé výšiny je jedním z nejvýdělečnějších filmů roku 2026. I kdybys ho ještě neviděl*a, tak to nic nemění na tom, že tě jeho soundtrack dostane.
- Always Everywhere
- House (feat. John Cale)
- Chains of Love
pastavbacku – QUATTRO STAGIONI
Pamatuješ, jak loni bouchli GUFRAU a Victor Kal.? Tipuju, že něco podobného letos čeká dvojici pastavbacku. Blázen a Zloun navařili EP o pěti výtečných ingrediencích. Výsledkem je jedna rapová pizza, co ti zachutná, pokud tě baví třeba BUKA. Budeš chtít nášup, tohle jednou bude velké.
- Rajčata a bazalka
- Žampiony
- Prosciutto
Baby Keem – Ca$ino
Skvělou rapovou desku v únoru vydali třeba Buddah Bless, xaviersobased nebo J. Cole. Ale flowers zaslouží hlavně Baby Keem, který potvrzuje, že patří mezi nejzajímavější rapové hlasy současnosti. Pětadvacetiletý bratranec Kendricka Lamara přináší introspektivní a civilní desku, která stojí na precizní flow, čistém soundu a silné atmosféře. Nepřekvapí, že tu Kendrick hostuje, ale v popředí celou dobu stojí Keem.
- I am not a Lyricist
- Good Flirts (feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd)
- Dramatic Girl (feat. Che Ecru)
hemlocke springs – The Apple Tree Under the Sea
Americká hudebnice hemlocke springs vydala svoji dlouho očekávanou debutovou desku. Je to fosforeskující růžovo-modrá opera — extrémně barevná, hravá a překvapivá po zvukové i vizuální stránce. Pokud tě baví Charli XCX nebo raná Grimes, tohle album ti nabídne svět, který je současně zvláštní, křehký i návykově krásný.
- moses
- be the girl!
- head, shoulders, knees and ankles