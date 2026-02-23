Co v hudbě znamená underground na začátku roku 2026? Nejen o tom mluví dvě vycházející osobnosti alternativního rapu v novém díle pořadu OFFSTAGE. Za Česko Cringe Prince a za Slovensko Temný Rudo.
Undergrount Overtake neboli UGOT. To je koncertní série, festival a hnutí, které v posledních pár letech dobývá Prahu. Přehlídka mladých umělců a umělkyň, jejichž hudba má společenský přesah nebo zásadně promlouvá do aktuálního hudebního dění. Trochu špína, trochu hype a vždycky zážitek.
Kurátorem série je český rapper, básník a kulisák Cringe Prince, který převzal otěže po Dušanu Vlkovi. Ve své tvorbě propojuje nadhled, sebeironii a jedny z nejtrefnějších textů na scéně s osobitým rapovým zvukem. Nedílnou součástí UGOTu je i slovenský rapper Temný Rudo, který loni vydal hned dvě řadová alba in memoriam a devil may cry.
Oba dva na konci ledna vystoupili na zimní show v pražském klubu Fuchs2. A právě tam jsme se potkali, abychom si popovídali nejen o jejich aktuálních projektech. Došla řeč na mentální zdraví, samotu, nudu nebo třeba slovenskou politiku.
Temný Rudo je přesvědčený, že pokud umělce něco štve, měli by o tom vždy mluvit narovinu a nahlas, než jenom pasivně přihlížet. V tu samou chvíli je ale podle Cringe Prince fajn se občas jen tak nudit, třeba i tak totiž vznikají skvělé kreativní nápady.
Co všechno je spojuje mimo UGOT a lásku k Earlu Sweatshirtovi? A jaký song by si nechali zahrát na pohřbu? Novou epizodu OFFSTAGE, ve které si Vojta Tkáč povídal s Temným Rudem a Cringe Prince, najdeš už teď na webu a YouTube kanálu Refresheru.