dnes 23. února 2026 v 17:00
Čas čtení 0:54
Vojtěch Tkáč

Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“

Co v hudbě znamená underground na začátku roku 2026? Nejen o tom mluví dvě vycházející osobnosti alternativního rapu v novém díle pořadu OFFSTAGE. Za Česko Cringe Prince a za Slovensko Temný Rudo.

Undergrount Overtake neboli UGOT. To je koncertní série, festival a hnutí, které v posledních pár letech dobývá Prahu. Přehlídka mladých umělců a umělkyň, jejichž hudba má společenský přesah nebo zásadně promlouvá do aktuálního hudebního dění. Trochu špína, trochu hype a vždycky zážitek.

Kurátorem série je český rapper, básník a kulisák Cringe Prince, který převzal otěže po Dušanu Vlkovi. Ve své tvorbě propojuje nadhled, sebeironii a jedny z nejtrefnějších textů na scéně s osobitým rapovým zvukem. Nedílnou součástí UGOTu je i slovenský rapper Temný Rudo, který loni vydal hned dvě řadová alba in memoriam a devil may cry.

Oba dva na konci ledna vystoupili na zimní show v pražském klubu Fuchs2. A právě tam jsme se potkali, abychom si popovídali nejen o jejich aktuálních projektech. Došla řeč na mentální zdraví, samotu, nudu nebo třeba slovenskou politiku.

Temný Rudo je přesvědčený, že pokud umělce něco štve, měli by o tom vždy mluvit narovinu a nahlas, než jenom pasivně přihlížet. V tu samou chvíli je ale podle Cringe Prince fajn se občas jen tak nudit, třeba i tak totiž vznikají skvělé kreativní nápady.

Temný Rudo, Cringe Prince a Vojtěch Tkáč Cringe Prince Temný Rudo Vojtěch Tkáč
Zobrazit galerii
(4)

Co všechno je spojuje mimo UGOT a lásku k Earlu Sweatshirtovi? A jaký song by si nechali zahrát na pohřbu? Novou epizodu OFFSTAGE, ve které si Vojta Tkáč povídal s Temným Rudem a Cringe Prince, najdeš už teď na webu a YouTube kanálu Refresheru.

