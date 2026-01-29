Hlavní témata
dnes 29. ledna 2026 v 15:30
Čas čtení 1:43

Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě

Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Zdroj: Fource / propagační materiál
Vojtěch Tkáč
Vojtěch Tkáč
Jednoho z nejosobitějších rapperů generace čeká první český koncert. Můžeš ho vidět 29. ledna v pražském klubu Roxy. Jak bude vypadat jeho setlist?

Začínal v uměleckém kolektivu Odd Future. Po boku lidí jako Tyler, The Creator a Frank Ocean vyrostl v nepřehlédnutelnou osobnost rapu posledních dvou dekád. Earl Sweatshirt jako textař a básník otevírá i témata deprese, vykořeněnosti a izolace. Už v roce 2015 to reflektovala třeba jeho deska s příznačným názvem I Don't Like Shit, I Don't Go Outside.

Atmosféra jeho hudby se ale výrazně změnila před narozením jeho první dcery. Na loňském albu Live Laugh Love zní Earl šťastněji, aniž by přišel o svou charakteristickou klidnou flow a minimalistickou produkci. Připomeň si několik zásadních tracků napříč umělcovou diskografií.

Chum

Když se řekne Earl Sweatshirt, většině lidí v hlavě začne hrát melodie hitu Chum. Skladba o rapperových začátcích, dospívání a hledání svého místa na scéně. Zazní tady i památný bar „too black for the white kids and too white for the blacks“. Už v roce 2013, kdy vyšlo Earlovo debutové album Doris, přitom dokázal zaujmout fans po celém světě – bez ohledu na jejich etnikum nebo věk.

Sunday (feat. Frank Ocean)

Sweatshirt ve svých textech i rozhovorech opakovaně uvádí, za co všechno vděčí partě Odd Future Wolf Gang Kill Them All. A třebaže zmiňuje hlavně Tylera, největší nostalgii dnes spouští hit Sunday, ve kterém Earla doplňuje jedinečný Frank Ocean. A ačkoliv ho asi naživo v Roxy neuslyšíme, nic to nemění na tom, že si ho nejspíš budeš chtít pouštět na repeat.

2010

Neortodoxní beat s krystalicky čistým soundem, který jinde neuslyšíš. Earl Sweatshirt prostřednictvím tracku 2010 na začátku této dekády potvrdil, že umí rapovat do jakéhokoliv podkladu. A jako vždy navařit lyricky ojedinělý kousek.

Earl Sweatshirt Earl Sweatshirt Earl Sweatshirt Earl Sweatshirt v Roxy
Zobrazit galerii
(4)

Riot!

Instrumentální píseň uzavírá album Some Rap Songs, které mnoho fanoušků považuje za Earlovu nejlepší nahrávku všech dob. Umělec se na ní adresuje nejen mentální zdraví, ale i své rodiče, jejichž hlasy tady také zazní. Earlův otec Keorapetse Kgositsile je mimochodem posmrtně zmíněný i na bookletu vinylu. A ačkoliv má minutová záležitost Riot! jiný vibe než zbytek desky, na Spotify posbírala už přes 111 milionů poslechů.

Vin Skully

Hledali se, až se našli. Legendární The Alchemist je dlouhodobě jedním z nejchtěnějších producentů v rapovém světě. Málokdo přitom k jeho instrumentálním beatům sedí tak přirozeně jako Earl Sweatshirt. Po předešlých spolupracích to v roce 2023 definitivně podtrhlo album VOIR DIRE v čele se suverénním trackem Vin Skully.

TOURMALINE

Jak by zněl Earl Sweatshirt, kdyby byl šťastný? Asi nic nám tuhle otázku nezodpoví lépe než nové album s pateticky přesným názvem Live Laugh Love. Nejvíc z něj vyčnívá skladba TOURMALINE, kde rapuje o útěku před potížemi i lásce. Podle nás i světových hudebních médií rozhodně jedna z nejlepších desek roku 2025.

HUDBA RAP
