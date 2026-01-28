Olympijská hymna v podání Bena Cristovaa se váže k očekávaným zimním olympijským hrám a má nakopnout k tomu jít za svým snem. Ať už je to sport, hudba nebo cokoliv mezi tím.
Ben Cristovao, který v roce 2006 vyhrál Český pohár série 4×4 ve freestyle snowboardingu a v roce 2017 vybojoval na mistrovství Evropy v Lisabonu zlato v brazilském jiu jitsu, se k zimním olympijským hrám v Itálii hlásí vlastním způsobem. Singlem s patriotským názvem Vlajka.
Hudbu a sport umí Ben kombinovat jako málokdo. „Tréninky intenzivně v týdnu, koncerty o víkendu,“ říkal Ben v rozhovorech na otázku, jak balancuje dvě kariéry. A právě tahle zkušenost dodává songu Vlajka autentický náboj.
„Snažil jsem se vžít do role atletů, na které je během velkých závodů vyvíjen obrovský tlak a napsat takový song, který bych jako někdo, kdo reprezentuje svoji zemi, chtěl slyšet. Slova, která by mě motivovala a zároveň nesoudila, když něco nedopadne podle představ,“ vysvětluje Ben.
Ben dříve vydal mezinárodní hit Future Champ, kterým otevíral Evropské sportovní hry v Krakově. Na obou skladbách spolupracoval s producenty Vincentem Stefánssonem a Valentinem Glagem, kteří do Prahy přijeli loni na speciální session.
O vizuální stránku, která je důležitou součástí celého projektu, se postaral režisér Tomáš Kasal a jeho produkce Heroes. Příběh se odehrává v prostředí skupinové terapie, její účastníci své vnitřní stavy nevyjadřují slovy, ale pohybem a tancem.
„Hlavní motiv videoklipu vychází z pocitu, že i když dnes žijeme v neustále propojeném světě, mnoho lidí se cítí osaměle. Často mají pocit, že problémy, kterými si procházejí, se týkají jen jich samotných,“ vysvětluje Tomáš Kasal.
Jednotlivé postavy reprezentují různé způsoby prožívání emocí. Někdo je uzavřený, jiný agresivní, další nejistý nebo křehký. „Jde o emoce, které jsou obecně známé, ale tady jsou přenesené do tanečního jazyka,“ dodává Kasal.
Singl Vlajka vychází těsně před začátkem zimních olympijských her v Itálii. Přesně v ten správný čas, aby si ho fanoušci stihli zamilovat.