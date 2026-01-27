ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni

Seriály nabízejí spolehlivý únik od někdy drsné reality skutečného světa. Co když ale drsná realita pronikne i do nich a tvoje oblíbené postavy potká někdy předčasný, jindy možná očekávaný, ale pořád sakra smutný konec?
Ještě za sebou nemáme ani konec ledna a už nyní rok 2026 přinesl tolik zásadního dění, že by to ještě tak deset let zpátky v pohodě vystačilo na celých 12 měsíců. Není tedy žádného divu, že spousta z nás čím dál častěji uniká mimo svět reality k čím dál populárnější fikci. Ať už jsou to knihy (žánr romantasy zažívá neskutečný boom se sériemi jako ACOTAR nebo The Empyrean), videohry (Fortnite čerstvě přinesl skiny postav z The Office), filmy (internet ovládla debata, jestli jsou Sinners skutečně tak dobrý film, že si zaslouží více oscarových nominací než Pán prstenů) nebo seriály (sotva jsme se smířili s tím, že Stranger Things opravdu skončilo, a hned tu máme nový fenomén v podání Heated Rivalry).
Jenže čas od času ani ta fikce není tak bezpečná, jak bychom si přáli. Nic dobrého totiž netrvá věčně a každý dobrý scenárista ví, že správné drama musí obsahovat konflikt a zvraty, aby mohlo dojít k očistě a katarzi. No a jak toho dosáhnout lépe než prostřednictvím nějaké tragické smrti některé ze stěžejních postav?
Přesně o tom nyní budou následující řádky, na kterých jsme se rozhodli vydat do minulosti a najít 10 nejbolestivějších seriálových smrtí postav, jaké traumatizovaly celé generace. Článek pochopitelně obsahuje spoilery.
10) Eddie Munson (Stranger Things)
Začneme smrtí, která nejenže nebyla tolik avizovaná, o to víc tedy fanoušky a fanynky překvapila, ale navíc se z ní povedlo tvůrcům udělat poměrně heroický a taky klíčový moment, jenž ovlivnil řadu dění v následující závěrečné řadě. Eddie byl totiž vzorem Dustina, zároveň ale taky postavou, která ve čtvrté sérii prošla slušnou charakterovou proměnou, a právě Eddieho hrdinský výběh na odvedení pozornosti měl tuto proměnu dokonat. Jenže místo toho, aby se zařadil po bok Stevea nebo Jonathana ve finální bitvě proti Vecnovi, přišel jeho nečekaný skon a s ním i velká rána pro Dustinovu psychiku. A samozřejmě divácká srdíčka. Herecký výkon Josepha Quinna byl však natolik silný, že mu následně doslova obrátil kariéru a on se letos objeví po boku hlavních postav v nadcházejících Avengers.
9) Lady (Game of Thrones)
Co se Hry o trůny týče, klidně bychom zvládli celý žebříček složit pouze ze smrtí v tomto seriálu. A nebudeme zastírat, ještě jedna postava se nakonec na náš seznam umístila (a vsadíme se, že víš, o které je řeč), jako první ale MUSÍME zmínit Lady. Zlovlka, který patřil Sanse Stark, jenž v životě neudělal nic špatného, a přesto si odnesl ten nejhorší z trestů. Smrt. Protože Nymeria, která chránila Aryu před Joffreym, nebyla k nalezení, zaplatil za to životem Sansin zlovlk. Šlo o první ukázku absolutní krutosti, jakou Joffrey a jeho matka Cersei napříč seriálem vykazovali. Tohle byl moment, kdy jsme se naučili Joffreyho nenávidět. Zpětně to byl ale především moment, který nás měl naučit, že tenhle seriál bude bolet.
8) Will Gardner (The Good Wife)
Na seriál The Good Wife neboli Dobrá manželka už si dnes asi moc lidí nevzpomene, a to je velká chyba! Právnické drama sice na první dobrou zní jako něco, co patří někam do zapadlé éry devadesátek, ve skutečnosti je to ale nejen vrcholně progresivní a feministické dílo, především je to ale zatraceně skvělá sonda do amerického právního systému, která ve své sofistikovanosti nemá daleko k věcem jako The Wire, byť je třeba zaměřená pouze na jedno téma. Nic z toho by ale nefungovalo nebýt skvělé dvojce Alicia Florrick (Julianna Margulies) a Will Gardner (Josh Charles). O to víc šokující tak byl moment z páté série, kdy zničehonic v soudní místnosti dojde ke střelbě, při níž Will umírá, což následně v seriálu vedlo k turbulentním změnám a dramaticky novému směru.
7) Glenn (The Walking Dead)
Smrt Glenna možná nebyla až tak emocionální jako některé jiné na tomto seznamu (i když mnozí budou třeba nesouhlasit, protože byl jejich favoritem), natožpak v zombie seriálu jako takovém, protože například smrt Lizze z rukou Carol asi emocemi zamávala o něco víc. Přesto se jedná o dost možná tu nejošklivější, a nepomohlo ani to, že jsme díky komiksům mohli tušit, koho si nakonec Negan vybere.