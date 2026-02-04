Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 4. února 2026 v 11:00
Čas čtení 3:57

Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun

Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
Zdroj: Unsplash / Kenzie Kraft & Alza.cz
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článek může obsahovat:
  • produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
  • sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
  • násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
mám nad 18 let (zobrazit obsah)
zpět na hlavní stránku Zpět

Inspiruj se našimi tipy.

Svátek zamilovaných je za rohem. Už přemýšlíš, co by potěšilo tvou milou polovičku? Nemusíš hned sahat po bonboniéře a něčem prvoplánovém. Připravili jsme pro tebe seznam se črtnácti dárky, které zaručí stoprocentní radost. V našem výběru najdeš něco pro milovníky módy, her, fit nadšence nebo snackie gurmány. A co je na tom nejlepší? Všechny dárky jsou do 1 200 korun.

Ceny a dostupnost produktů jsou aktuální v době psaní článku. S odstupem času se mohou měnit.
Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Produkty jsou vybrány nezávisle redakcí.

1. KINTSUGI PERFUMES

S neodolatelným dlouhotrvajícím parfémem nikdy nešlápneš vedle. Česká značka KINTSUGI PERFUMES je z niche sortimentu a v tomto setu se nachází až 8 vzorků, z nichž si tvoje láska určitě najde svoji signature vůni.  

footshop
Zdroj: Footshop
Kintsugi perfumes discovery set

2. TOM FORD Signature Discovery set

Můžeš vsadit i na discovery set od TOM FORD, který obsahuje 6 vzorků s dřevitými, kořenitými a svěžími květinovými vůněmi.

Notino
Zdroj: Notino
Tom Ford signature discovery set

3. Menučko

V kuchyni Refresheru jsme uvařili karetní hru Menučko, která je inspirována naší oblíbenou dating show. Připrav se na pořádnou dávku flirtu a odvahy, protože tato hra je spicy, ale zároveň se nebojí jít do hloubky. Hra je vhodná pro páry, party kamarádů, ale i jakýkoliv druh situationshipu. 

💘 Hru servírujeme ve čtyřech chodech: 
  • Předkrm – Poznej minulost spoluhráče*spoluhráčky a prozkoumej jeho*její osobnost a vlastnosti. 
  • Specialita šéfkuchaře – Zjisti, jaké preference máte v hudbě, módě nebo i v sexu.
  • Hlavní chod – Nasyt’ se odpověďmi na opravdu důležitá témata. Jste sladěni v hodnotách a postojích?
  • Dezert – Pozor! Úkoly v dezertu jsou pořádně horké. 🥵🔥


K přípravě budeš potřebovat minimálně jednoho spoluhráče či spoluhráčku. Vyber si náhodnou kartičku z balíku v kategorii, na kterou máš chuť. Hráč po tvé levé ruce musí odpovědět. 

menučko menučko menučko menučko
Zobrazit galerii
(8)
Hra Menučko

4. Akupresurní podložka GymBeam

Akupresurní podložka se hodí (nejen) fitness nadšencům. Podložka vytvořená na principu čínské medicíny, má malé plastové jehličky, které pomáhají dosáhnout relaxace, úlevy od bolesti a zlepšit krevní oběh. Součástí balení je i síťovinové pouzdro, takže si ji tvůj milý může vzít všude s sebou.  

Gymbeam
Zdroj: Gymbeam
Akupresurní podložka

5. Split Fiction (PS5) 

Je tvůj partner gamer? V tom případě mu daruj hru, kterou si můžeš zahrát s ním. Kooperativní akční adventura Split Fiction tě přenese do světa dvou spisovatelek Mio a Zoe, které uvízly ve světě vlastních příběhů míchající sci-fi a fantasy. Titul otestuje tvou spolupráci, reflexy a soustředění.

Split Fiction

6. Vůně do auta Millefiori Icon Sandalo Bergamotto

Pokud tvůj přítel nedá na své auto dopustit, případně je často na cestách, s tímto tipem nešlápneš vedle. Vůně od italské značky Millefiori provoní interiér harmonickými tóny bergamotu, levandule, citronu, ovoce, jasmínu, myrty, koriandru, vanilky, pačuli, guajakového a santalového dřeva. 

notino
Zdroj: Notino
Millefiori Icon Sandalo Bergamotto

7. Kniha Rytíř sedmi království (George R.R. Martin)

Nedávno vyšel na HBO spin-off Hry o trůny (Píseň ledu a ohně) – Rytíř sedmi království, který je také podle knižní předlohy a odehrává se téměř 100 let před hlavním příběhem.

Titul sleduje rytíře Dunka a jeho panoše Egga, kteří spolu cestují po Sedmi královstvích a zažívají dobrodružství, turnaje, konflikty rodů a humorné situace. Kniha je na rozdíl od Písně ledu a ohně jednodušším čtením, takže ji ocení ti, kteří se nechtějí zamotávat v ději a nemusí velmi popisné brutální scény. 

Martinus
Zdroj: Martinus
Rytíř sedmi království

8. Vůně So.Slow Mini Metal Tins Set

Pokud si tvůj přítel potrpí na designové interiérové věci, našli jsme set svíček od bratislavské udržitelné značky So.Slow, která ručně vyrábí svíčky ze sójového vosku, kokosového oleje a řepky olejné.

Set obsahuje čtyři svíčky v kovových plechovkách a skrývá v sobě smyslné vůně: BERGAMOT CEDROVÉ SANTALOVÉ DŘEVO, NEROLI CEDR, ŠALVĚJ LEVANDULE PAČULI, OUD PEONY.

Freshlabels
Zdroj: Freshlabels
Vůně So.Slow Mini Metal Tins Set

9. LEGO® Speed Champions

Dárek pro milovníky F1 je jasný jako facka. Daruj mu mini-model monopostu jeho oblíbeného týmu, který si sám poskládá. Ve výběru najdeš i jiné monoposty, včetně modelů sportovních aut. 

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Speed Champions

10. Boxerky Organic Basics Core Boxers 3-Pack

Kvalitního spodního prádla nikdy není dost. Boxerky Organic Basics jsou z 95 % z organické bavlny a 5 % tvoří elastan. Technologie Real Cool™ Cotton zajišťuje odvod potu a technologie Real Lasting™ Cotton zase zabraňuje žmolkování. V balení jsou tři kusy. 

freshlabels
Zdroj: Freshlabels
Boxerky Organic Basics Core Boxers 3-Pack

11. BIG BOY Big Degustační sada

Pokud přece jen chceš darovat něco sladkého, doporučujeme tuto degustační sadu, která potěší mlsné jazýčky a ty, kteří si potrpí na pravidelném příjmu proteinu. V sadě se nachází 6 ořechových másel bez cukru (Mini Big Bueno Zero, Mini Zlatonka Zero, Protein Kremo pistáciový, Mini Big Rafael zero, Grand zero jahoda, Mini protein Kremo white nougat) a 2 proteinové tyčinky.

alza
Zdroj: Alza
Big Boy Big Degustační sada

12. Jihočeské Jerky Dárkové balení ALL-IN 13 ks

Pokud si tvůj milovaný potrpí více na slané snacky, daruj mu poctivé sušené maso od české značky. Jihočeské Jerky jsou vyrobené ze 100% čisté svaloviny a neobsahují konzervanty, barviva, lepek ani glutaman. 

Set obsahuje: hovězí natur, hovězí maso s černým pepřem, hovězí maso s bylinkami, hovězí Teriyaki, hovězí chilli, krůtí natur, krůtí s pepřem, vepřové natur, vepřové s pepřem, zvěřinové natur, zvěřina s pepřem, baby krůtí a baby hovězí.

alza
Zdroj: Alza
Jihočeské Jerky Dárkové balení ALL-IN 13 ks

13. Dárková poukázka Pelikán

Každý vášnivý cestovatel ocení dárkovou poukázku, která mu pomůže objevovat svět. Poukázka Pelikán se dá použít na všechny letecké společnosti. Minimální hodnota je 500 Kč, ale pokud by ji tvůj milý chtěl použít na letenku, která stojí méně, její hodnota se dá rozdělit. 

Pelikán
Zdroj: Pelikán
Dárková poukázka Pelikán

14. Satisfyer LEGENDARY DUO

„Spicy třešničkou“ našich tipů je erotická pomůcka, kterou si tvůj partner vychutná naplno. Satisfyer LEGENDARY DUO je vibrační kroužek na penis, který zaručí pevnější erekci a oddálí ejakulaci. Tato hračka je vodotěsná a má tichý, ale silný motor. Dárek je na valentýnský večer jako stvořený.

Notino
Zdroj: Notino
Satisfyer LEGENDARY DUO
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZTAHY, SEX
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Lifestyle news
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
před 52 minutami
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
před hodinou
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
před 3 hodinami
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
dnes v 09:49
Herní odvětví dostalo další ránu. Novinka od Googlu může vývojáře připravit o práci
dnes v 08:17
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
včera v 23:15
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
včera v 16:14
Dokument o Melanii přepisuje filmovou historii. Stal se jedním z pěti nejhorších filmů všech dob
včera v 14:51
Zpravodajství
Česko Ekonomika Politika Donald Trump
Více
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
před 37 minutami
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
před hodinou
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
před 3 hodinami
1

Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex

Všechno
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Expertka, která studovala přes 200 dětí: Rodiče, kteří dělají těchto 7 věcí, si s dětmi rozumí celý život
Expertka, která studovala přes 200 dětí: Rodiče, kteří dělají těchto 7 věcí, si s dětmi rozumí celý život
23. 12. 2025 10:04
„Jsem jako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, jak vypadá realita tvůrkyň z OnlyFans
„Jsem jako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, jak vypadá realita tvůrkyň z OnlyFans
2. 11. 2025 13:00
OnlyFans tvůrce Drake Von chce překonat Bonnie Blue. Plánuje se vyspat s tisícovkou mužů
OnlyFans tvůrce Drake Von chce překonat Bonnie Blue. Plánuje se vyspat s tisícovkou mužů
25. 11. 2025 7:26
Randění v roce 2026: Toto jsou čtyři nové klíčové trendy, které přepíší tvůj milostný život
Randění v roce 2026: Toto jsou čtyři nové klíčové trendy, které přepíší tvůj milostný život
31. 12. 2025 7:48
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou seriálové postavy s největšími daddy issues. Vyhrál Nate, Chandler, nebo někdo jiný?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou seriálové postavy s největšími daddy issues. Vyhrál Nate, Chandler, nebo někdo jiný?
dnes v 07:00
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
před 2 dny
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
včera v 13:45
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
Software
8. 1. 2026 13:00
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
8. 1. 2026 13:00
Levné elektromobily z Číny čím dál víc zaplavují i Česko: Je to jen hype, nebo nejchytřejší koupě roku?
22. 1. 2026 7:00
KOMENTÁŘ: Jak Musk vytvořil legální nástroj pro ničení životů. Neviňme algoritmus, ale predátory
8. 1. 2026 11:32
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
Osobnosti
před 50 minutami
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
před 50 minutami
Magazín Forbes jako každý rok i letos zveřejnil aktuální výběr mimořádně nadaných, úspěšných a inspirativních osobností z Česka, které jsou mladší 30 let.
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
před 3 hodinami
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
dnes v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou seriálové postavy s největšími daddy issues. Vyhrál Nate, Chandler, nebo někdo jiný?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou seriálové postavy s největšími daddy issues. Vyhrál Nate, Chandler, nebo někdo jiný?
dnes v 07:00
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
2
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
včera v 11:15
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
včera v 23:15
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
před 3 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
2
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
31. 1. 2026 8:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Zpět
Sdílet
Diskuse