Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun

Svátek zamilovaných je za rohem. Už přemýšlíš, co by potěšilo tvou milou polovičku? Nemusíš hned sahat po bonboniéře a něčem prvoplánovém. Připravili jsme pro tebe seznam se črtnácti dárky, které zaručí stoprocentní radost. V našem výběru najdeš něco pro milovníky módy, her, fit nadšence nebo snackie gurmány. A co je na tom nejlepší? Všechny dárky jsou do 1 200 korun.
Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Produkty jsou vybrány nezávisle redakcí.
1. KINTSUGI PERFUMES
S neodolatelným dlouhotrvajícím parfémem nikdy nešlápneš vedle. Česká značka KINTSUGI PERFUMES je z niche sortimentu a v tomto setu se nachází až 8 vzorků, z nichž si tvoje láska určitě najde svoji signature vůni.
2. TOM FORD Signature Discovery set
Můžeš vsadit i na discovery set od TOM FORD, který obsahuje 6 vzorků s dřevitými, kořenitými a svěžími květinovými vůněmi.
3. Menučko
V kuchyni Refresheru jsme uvařili karetní hru Menučko, která je inspirována naší oblíbenou dating show. Připrav se na pořádnou dávku flirtu a odvahy, protože tato hra je spicy, ale zároveň se nebojí jít do hloubky. Hra je vhodná pro páry, party kamarádů, ale i jakýkoliv druh situationshipu.
- Předkrm – Poznej minulost spoluhráče*spoluhráčky a prozkoumej jeho*její osobnost a vlastnosti.
- Specialita šéfkuchaře – Zjisti, jaké preference máte v hudbě, módě nebo i v sexu.
- Hlavní chod – Nasyt’ se odpověďmi na opravdu důležitá témata. Jste sladěni v hodnotách a postojích?
- Dezert – Pozor! Úkoly v dezertu jsou pořádně horké. 🥵🔥
K přípravě budeš potřebovat minimálně jednoho spoluhráče či spoluhráčku. Vyber si náhodnou kartičku z balíku v kategorii, na kterou máš chuť. Hráč po tvé levé ruce musí odpovědět.
4. Akupresurní podložka GymBeam
Akupresurní podložka se hodí (nejen) fitness nadšencům. Podložka vytvořená na principu čínské medicíny, má malé plastové jehličky, které pomáhají dosáhnout relaxace, úlevy od bolesti a zlepšit krevní oběh. Součástí balení je i síťovinové pouzdro, takže si ji tvůj milý může vzít všude s sebou.
5. Split Fiction (PS5)
Je tvůj partner gamer? V tom případě mu daruj hru, kterou si můžeš zahrát s ním. Kooperativní akční adventura Split Fiction tě přenese do světa dvou spisovatelek Mio a Zoe, které uvízly ve světě vlastních příběhů míchající sci-fi a fantasy. Titul otestuje tvou spolupráci, reflexy a soustředění.
6. Vůně do auta Millefiori Icon Sandalo Bergamotto
Pokud tvůj přítel nedá na své auto dopustit, případně je často na cestách, s tímto tipem nešlápneš vedle. Vůně od italské značky Millefiori provoní interiér harmonickými tóny bergamotu, levandule, citronu, ovoce, jasmínu, myrty, koriandru, vanilky, pačuli, guajakového a santalového dřeva.
7. Kniha Rytíř sedmi království (George R.R. Martin)
Nedávno vyšel na HBO spin-off Hry o trůny (Píseň ledu a ohně) – Rytíř sedmi království, který je také podle knižní předlohy a odehrává se téměř 100 let před hlavním příběhem.
Titul sleduje rytíře Dunka a jeho panoše Egga, kteří spolu cestují po Sedmi královstvích a zažívají dobrodružství, turnaje, konflikty rodů a humorné situace. Kniha je na rozdíl od Písně ledu a ohně jednodušším čtením, takže ji ocení ti, kteří se nechtějí zamotávat v ději a nemusí velmi popisné brutální scény.
8. Vůně So.Slow Mini Metal Tins Set
Pokud si tvůj přítel potrpí na designové interiérové věci, našli jsme set svíček od bratislavské udržitelné značky So.Slow, která ručně vyrábí svíčky ze sójového vosku, kokosového oleje a řepky olejné.
Set obsahuje čtyři svíčky v kovových plechovkách a skrývá v sobě smyslné vůně: BERGAMOT CEDROVÉ SANTALOVÉ DŘEVO, NEROLI CEDR, ŠALVĚJ LEVANDULE PAČULI, OUD PEONY.
9. LEGO® Speed Champions
- od 485 Kč
Dárek pro milovníky F1 je jasný jako facka. Daruj mu mini-model monopostu jeho oblíbeného týmu, který si sám poskládá. Ve výběru najdeš i jiné monoposty, včetně modelů sportovních aut.
10. Boxerky Organic Basics Core Boxers 3-Pack
- 1 100 Kč (1 290 Kč)
Kvalitního spodního prádla nikdy není dost. Boxerky Organic Basics jsou z 95 % z organické bavlny a 5 % tvoří elastan. Technologie Real Cool™ Cotton zajišťuje odvod potu a technologie Real Lasting™ Cotton zase zabraňuje žmolkování. V balení jsou tři kusy.
11. BIG BOY Big Degustační sada
Pokud přece jen chceš darovat něco sladkého, doporučujeme tuto degustační sadu, která potěší mlsné jazýčky a ty, kteří si potrpí na pravidelném příjmu proteinu. V sadě se nachází 6 ořechových másel bez cukru (Mini Big Bueno Zero, Mini Zlatonka Zero, Protein Kremo pistáciový, Mini Big Rafael zero, Grand zero jahoda, Mini protein Kremo white nougat) a 2 proteinové tyčinky.
12. Jihočeské Jerky Dárkové balení ALL-IN 13 ks
Pokud si tvůj milovaný potrpí více na slané snacky, daruj mu poctivé sušené maso od české značky. Jihočeské Jerky jsou vyrobené ze 100% čisté svaloviny a neobsahují konzervanty, barviva, lepek ani glutaman.
Set obsahuje: hovězí natur, hovězí maso s černým pepřem, hovězí maso s bylinkami, hovězí Teriyaki, hovězí chilli, krůtí natur, krůtí s pepřem, vepřové natur, vepřové s pepřem, zvěřinové natur, zvěřina s pepřem, baby krůtí a baby hovězí.
13. Dárková poukázka Pelikán
Každý vášnivý cestovatel ocení dárkovou poukázku, která mu pomůže objevovat svět. Poukázka Pelikán se dá použít na všechny letecké společnosti. Minimální hodnota je 500 Kč, ale pokud by ji tvůj milý chtěl použít na letenku, která stojí méně, její hodnota se dá rozdělit.
14. Satisfyer LEGENDARY DUO
„Spicy třešničkou“ našich tipů je erotická pomůcka, kterou si tvůj partner vychutná naplno. Satisfyer LEGENDARY DUO je vibrační kroužek na penis, který zaručí pevnější erekci a oddálí ejakulaci. Tato hračka je vodotěsná a má tichý, ale silný motor. Dárek je na valentýnský večer jako stvořený.