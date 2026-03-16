dnes 16. března 2026 v 7:00
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím

Zdroj: Asos/Gina Tricot/Stradivarius, propagační materiály
Valentina Mihely
Ráno dva stupně, odpoledne patnáct. Jaro je tady i s nekončící výzvou, jak se správně obléknout. Našli jsme pro tebe nejvíc trendy přechodové bundy, díky kterým nebudeš muset ráno volit mezi velkým zimním kabátem a džínskou.

Kabáty se stojáčkem

Kabátky s vysokým stojáčkem, neboli funnel neck bundy, byly největším trendem letošního podzimu a střih zůstává populární i do jara. U obchodníků se objevují lehčí trenčkoty nebo kožené bundy s vysokým límcem, který si můžeš zapnout až pod bradu, takže neprofoukneš. Trench coat buttoned to the top!

Zdroj: Asos/Gina Tricot/Stradivarius

Kápě a ponča

Na jaře budeme vídat bohaté textury a netradiční siluety. Během loňského léta trendovaly dupatty (nebo jak je nazval TikTok, „skandinávské šály“), a na Scandi Tiktoku se tuto zimu objevila první ponča. Ta budou letos k vidění v elegantní verzi. Splývavé siluety ale uvidíme i při blížících se hřejivých teplotách, kdy klasické bundy nahradí svršky inspirované šátky a šálami.

Zdroj: Gina Tricot/Helsa/Pixiemarket

Tang jackets

Asijská móda a beauty ovlivňují západní trendy čím dál tím víc a letošní jaro není výjimkou. Velké vlny udělala značka Adidas, která vydala speciální kolekci k oslavě Čínského nového roku, který letos připadl na 17. února. Jejich semišové bundy jsou syntézou klasické Adidas pruhované mikiny a tradičního čínského oděvu Tangzhuang, který vznikl během pozdní doby dynastie Qing a dnes je jedním z hlavních oděvů, které nosí muži v Číně při speciálních příležitostech. Kromě Adidasu se jím inspirovala například i amsterdamská značka Róhe.

Zdroj: Atlas the brand/Adidas/Róhe

Trenčkot s překvapením

Klasické trenčkoty jsou takovým staple kouskem, u kterého snad ani nemá cenu zmiňovat, že se letos opět nosí. Tentokrát nás ale zaujaly trenčkoty, které mají zajímavé detaily – opět uvidíme stojáček nebo model, který balancuje mezi klasickým střihem a svěžím „scarf coat“. Podstatná je však hlavně kvalita a nadčasovost. Investovat do kvalitních kousků se v případě trenčkotů určitě vyplatí.

Zdroj: Karl Lagerfeld/Magda Butrym/COS

Military jacket

Letos se vrací všechno, co bylo populární v roce 2016, a military jacket, nebo jak se někdy říká, Napoleon jacket, není výjimkou. Tento kousek ovládl runwaye na módních přehlídkách po celém světě, ve své kolekci ho představil například Alexander McQueen. Jde ruku v ruce s návratem rock chic Isabel Marant a tvému outfitu dodá edgy nádech, i když jde o velmi nositelný trend.

Zdroj: All Saints/Urban Outfitters/Zara

Cargo bundy

Šusťákové bundy se vezou na neutichajícím trendu gorpcore a hike fashion. Dříve neoblíbené větrovky, které nás máma nutila nosit na výlety, se stávají fashion statementem. Jsou praktické do jarního počasí, mají spoustu kapes a konečně jsou i stylové.

Zdroj: Prada/Chloé/H&M
