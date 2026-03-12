Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 12. března 2026 v 12:49
Čas čtení 1:42
Anna Sochorová

Známe nejlepší české artists současnosti. Czech Grand Design rozdal ceny

Známe nejlepší české artists současnosti. Czech Grand Design rozdal ceny
Zdroj: Iurii Ladutko, Czech Grand Design / se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Český design oslavil ve Stavovském divadle své dvacáté narozeniny. Večer plný emocí a špičkové kreativity vynesl na vrchol designéra Jiřího Krejčiříka, který se stal absolutním vítězem. Do Síně slávy vstoupila legenda oboru Eva Eisler.

Akademie designu ČR, složená ze 73 předních odborníků*odbornic z Česka i zahraničí, letos vybírala z mimořádně silné konkurence. Slavnostní večer v režii Natálie Deákové, doprovázený živou hudbou Jakuba Kudláče a Ondřeje Anděry, nebyl jen rekapitulací loňského roku, ale i oslavou dvou dekád, během kterých ceny Czech Grand Design kultivovaly vztah české veřejnosti k vizuální kultuře.

Grand designér roku: Mezi uměním a funkcí

Absolutním vítězem i Designérem roku se stal Jiří Krejčiřík. Porotu uhranul kolekcemi svítidel Emílie a Emil pro značku Modernista, papírovými lampami pro sociální podnik Skoba a unikátním zvukovým objektem Audio Altar.

Krejčiříkova tvorba se pohybuje na hraně „sběratelského designu“, jeho díla nejsou jen užitnými předměty, ale komplexními estetickými objekty, které mají blízko k volnému umění. Za své vítězství získal od Ministerstva kultury ČR odměnu 70 tisíc korun na další rozvoj své značky.

Jiří Krejčiřík
Jiří Krejčiřík Zdroj: Radek Úlehla, Czech Grand Design / se svolením

Síň slávy pro Evu Eisler

Do Síně slávy byla uvedena Eva Eisler, multidisciplinární umělkyně a dlouholetá pedagožka ateliéru K.O.V. na pražské UMPRUM. Její tvorba, formovaná léty strávenými v New Yorku, je synonymem pro úspornost, vyváženost a hluboký smysl pro prostor. Jako pedagožka zásadně ovlivnila celou generaci současných úspěšných tvůrců*tvůrkyň.

Eva Eisler
Eva Eisler Zdroj: Czech Grand Design / se svolením

Premiéra prostorového designu a vítězství tradice

Letošní ročník přivítal novou kategorii zaměřenou na prostorový design. Historicky prvními vítězi se stali Monika Matějková a Ondřej Čech z O+M Studia. Jejich modulární výstavní systém pro Palác ilustrace na zámku v Českém Krumlově dokázal, že moderní design může být rovnocenným partnerem historickým freskám a památkově chráněným interiérům.

Doporučeno
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení 12. března 2026 v 10:30

V kategorii Výrobce roku uspěla sklárna Květná 1974. Pod vedením Kláry Janypkové a Tomáše Kučery dokázala do českého prostředí přenést vizi světoznámého japonského architekta Kenga Kumy a vytvořit kolekci, která rezonuje na mezinárodním trhu.

O+M Studio
O+M Studio Zdroj: Czech Grand Design, Vojtěch Veškrna/ se svolením

Další laureáti*laureátky jubilejního ročníku

Módní designér roku: Aleš Hnátek za kolekce Wardrobe 2 a 3, které staví na preciznosti a nadčasovosti.
Šperk roku: Bold Studio (Markéta Kratochvílová) s kolekcí Chloris, inspirovanou bájnou flórou.
Grafický design: Ondřej Báchor, Jan Novák a Matěj Činčera za nové, důstojné zpracování Ústavy České republiky.
Fotograf roku: Tereza Mundilová, která zazářila portréty Mariny Abramović a kampaněmi pro globální značky jako Adidas či Puma.
Ilustrace roku: Magdalena Rutová, oceněná za velkoformátovou divadelní oponu pro projekt Má vlast v Azylu 78.
Objev roku: Fotograf Eda Babák, jehož práce pro prestižní magazíny (Vogue, Elle) a Galerie hl. m. Prahy mu vynesla odměnu 10 tisíc eur od KKCG Real Estate Group.
Magdalena Rutova Eva Eisler Květná Jiří Krejčiřík
Zobrazit galerii
(7)

Večer ve Stavovském divadle, kterým provedl herec Petr Uhlík, symbolicky uzavřel první dvě dekády cen. Laureáti*Laureátky si odnesli trofeje v podobě pečetních prstenů od loňského vítěze Jana Černého. Od letošního roku se navíc všichni dosavadní Grand designéři*designérky stávají součástí Akademie, čímž se kruh české designové elity definitivně uzavírá a otevírá nové kapitole.

Doporučeno
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře 11. března 2026 v 13:00
Doporučeno
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
Doporučeno
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se 9. března 2026 v 17:30
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
DESIGN & ART DESIGN DESIGN & ART
Doporučujeme
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
před 3 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
před 3 hodinami
Storky
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové ...
Sponzorovaný obsah
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Lifestyle news
Čeští lvi se blíží! Minulé vítěze a vítězky si můžeš prohlédnout na výstavě před Kongresákem
před 8 minutami
Známe nejlepší české artists současnosti. Czech Grand Design rozdal ceny
před 2 hodinami
Jake Paul by mohl jít do politiky. Donald Trump mu už slibuje podporu
před 3 hodinami
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
před 3 hodinami
Návrat popových královen! The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzinger míří do Česka
dnes v 09:00
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
včera v 15:58
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
včera v 15:18
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
včera v 12:40
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
včera v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
včera v 08:41
Zpravodajství
Česko Politika Ekonomika MMA
Více
Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest
před hodinou
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
dnes v 11:16
PŘEHLED: Kde v Česku je nejvíce požárů? Přinášíme statistiky i rady, které ti mohou zachránit život
dnes v 07:48

Více z tématu Design & Art

Všechno
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
dnes v 10:30
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
19. 2. 2026 7:41
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
17. 2. 2026 18:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
2. 3. 2026 7:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
dnes v 07:00
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
7. 3. 2026 7:00
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
2. 3. 2026 16:00
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
7. 3. 2026 7:39
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
5. 3. 2026 15:26

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Móda
před 3 hodinami
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
před 3 hodinami
Nastartuj svou kadeřnickou kariéru v soutěži Matrix Start.
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
dnes v 10:30
RECENZE: Lidstvu hrozí zánik a Ryan Gosling je naše poslední šance. Do kin vstupuje nejlepší vesmírná sci-fi od Interstellaru
RECENZE: Lidstvu hrozí zánik a Ryan Gosling je naše poslední šance. Do kin vstupuje nejlepší vesmírná sci-fi od Interstellaru
dnes v 10:00
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
dnes v 07:00
Pět filmů, které letos musíš vidět na Jednom světě. Čeká tě rapová generační výpověď i temná strana AI
Pět filmů, které letos musíš vidět na Jednom světě. Čeká tě rapová generační výpověď i temná strana AI
včera v 18:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 2 dny
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 3 dny
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 3 dny
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
včera v 12:40
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 3 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse