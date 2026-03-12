Český design oslavil ve Stavovském divadle své dvacáté narozeniny. Večer plný emocí a špičkové kreativity vynesl na vrchol designéra Jiřího Krejčiříka, který se stal absolutním vítězem. Do Síně slávy vstoupila legenda oboru Eva Eisler.
Akademie designu ČR, složená ze 73 předních odborníků*odbornic z Česka i zahraničí, letos vybírala z mimořádně silné konkurence. Slavnostní večer v režii Natálie Deákové, doprovázený živou hudbou Jakuba Kudláče a Ondřeje Anděry, nebyl jen rekapitulací loňského roku, ale i oslavou dvou dekád, během kterých ceny Czech Grand Design kultivovaly vztah české veřejnosti k vizuální kultuře.
Grand designér roku: Mezi uměním a funkcí
Absolutním vítězem i Designérem roku se stal Jiří Krejčiřík. Porotu uhranul kolekcemi svítidel Emílie a Emil pro značku Modernista, papírovými lampami pro sociální podnik Skoba a unikátním zvukovým objektem Audio Altar.
Krejčiříkova tvorba se pohybuje na hraně „sběratelského designu“, jeho díla nejsou jen užitnými předměty, ale komplexními estetickými objekty, které mají blízko k volnému umění. Za své vítězství získal od Ministerstva kultury ČR odměnu 70 tisíc korun na další rozvoj své značky.
Síň slávy pro Evu Eisler
Do Síně slávy byla uvedena Eva Eisler, multidisciplinární umělkyně a dlouholetá pedagožka ateliéru K.O.V. na pražské UMPRUM. Její tvorba, formovaná léty strávenými v New Yorku, je synonymem pro úspornost, vyváženost a hluboký smysl pro prostor. Jako pedagožka zásadně ovlivnila celou generaci současných úspěšných tvůrců*tvůrkyň.
Premiéra prostorového designu a vítězství tradice
Letošní ročník přivítal novou kategorii zaměřenou na prostorový design. Historicky prvními vítězi se stali Monika Matějková a Ondřej Čech z O+M Studia. Jejich modulární výstavní systém pro Palác ilustrace na zámku v Českém Krumlově dokázal, že moderní design může být rovnocenným partnerem historickým freskám a památkově chráněným interiérům.
V kategorii Výrobce roku uspěla sklárna Květná 1974. Pod vedením Kláry Janypkové a Tomáše Kučery dokázala do českého prostředí přenést vizi světoznámého japonského architekta Kenga Kumy a vytvořit kolekci, která rezonuje na mezinárodním trhu.
Další laureáti*laureátky jubilejního ročníku
Šperk roku: Bold Studio (Markéta Kratochvílová) s kolekcí Chloris, inspirovanou bájnou flórou.
Grafický design: Ondřej Báchor, Jan Novák a Matěj Činčera za nové, důstojné zpracování Ústavy České republiky.
Fotograf roku: Tereza Mundilová, která zazářila portréty Mariny Abramović a kampaněmi pro globální značky jako Adidas či Puma.
Ilustrace roku: Magdalena Rutová, oceněná za velkoformátovou divadelní oponu pro projekt Má vlast v Azylu 78.
Objev roku: Fotograf Eda Babák, jehož práce pro prestižní magazíny (Vogue, Elle) a Galerie hl. m. Prahy mu vynesla odměnu 10 tisíc eur od KKCG Real Estate Group.
Večer ve Stavovském divadle, kterým provedl herec Petr Uhlík, symbolicky uzavřel první dvě dekády cen. Laureáti*Laureátky si odnesli trofeje v podobě pečetních prstenů od loňského vítěze Jana Černého. Od letošního roku se navíc všichni dosavadní Grand designéři*designérky stávají součástí Akademie, čímž se kruh české designové elity definitivně uzavírá a otevírá nové kapitole.