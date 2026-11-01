Plíseň a vodní kámen v koupelně: jak je porazit pár minutami týdně

Znáš to. Na skle sprchy bílé mapy, které nejdou vydrhnout, v rohu silikonu černé tečky a ručník, který neuschne ani za dva dny.
Na podzim a v zimě je to horší, protože se míň větrá a topení vlhkost v bytě drží. Nejde ale o osud. Proti plísni i vodnímu kameni nepotřebuješ celou sobotu s chemií, stačí pár návyků, které zaberou pár minut.
Proč to v koupelně roste
Plíseň potřebuje vlhko, teplo a klid. Koupelna po sprše jí dává všechno najednou. Vodní kámen vzniká jinak: voda na skle a armaturách uschne a minerály, hlavně vápník, na povrchu zůstanou. Čím tvrdší voda, tím rychleji to jde. Obojímu se dá předejít stejně: nenechat vodu dlouho stát a vlhkost dostat z koupelny ven.
Pravidlo jedna: vyvětrat a vysušit
Nejlevnější prevence je dostat vlhký vzduch pryč co nejdřív:
- Po sprše vyvětrej. Když máš okno, otevři ho. V zimě krátce a pořádně, ne na celý den, ať koupelna nevychladne.
- Nech pustit ventilátor. Ideálně takový, který se spíná se světlem a chvíli běží i potom, nebo má čidlo vlhkosti a hlídá to sám.
- Nech dveře otevřené. Zavřená koupelna drží vlhko uvnitř.
- Ručníky a župan pověs zvlášť. Zmuchlaný ručník na háčku schne hodiny a vlhkost uvolňuje do koupelny.
Pro představu: v bytě je ideální vlhkost zhruba 40 až 60 %. Když je dlouhodobě výš, plíseň má volné pole. Levný vlhkoměr ti ukáže, jak na tom jsi. Další tipy najdeš v článku Jak správně větrat a usušit koupelnu, aby nenastoupila plíseň.
Stěrka: 30 sekund, které ušetří hodinu drhnutí
Nejlepší zbraň proti vodnímu kameni na skle stojí pár desetikorun. Po sprchování setři sklo stěrkou shora dolů a voda nestihne uschnout. Hotovo za půl minuty a skvrny se vůbec nevytvoří. Pomáhá i sklo s vrstvou proti usazování vodního kamene, po které voda steče a na skle drží míň. Hodně taky dělá tvar koutu: čím míň profilů a spár, tím míň míst, kde se drží voda a špína. Proto se snadno udržuje walk-in zástěna, kde navíc proudí vzduch a sprcha rychleji schne. Uzavřený sprchový box drží vlhko uvnitř, takže ho po sprše nech chvíli otevřený.
Když už se usadil: na vodní kámen s rozumem
Na usazený vodní kámen funguje obyčejný kuchyňský ocet nebo speciální odstraňovač. Ocet ale používej s citem. Nenechávej ho působit příliš dlouho a nejdřív ho vyzkoušej na malém místě, ať si nepoškodíš povrch. Na sklo nikdy nepoužívej drátěnku ani abrazivní prášky, sklo poškrábeš a vodní kámen se pak bude chytat ještě víc. Šetrné přípravky najdeš v kategorii údržba a čištění.
Pojezdy, na které všichni zapomínají
Když posuvné dveře začnou drhnout nebo skřípat, většinou to nejsou dveře, ale pojezdy. Ložisková kolečka stačí zhruba jednou za dva měsíce promazat mazivem ve spreji a pak dveře párkrát posunout tam a zpátky. Vazelínu nepoužívej, zůstává na kolečku a umaže celý profil. Při tvrdé vodě kolečka před mazáním očisti od vodního kamene. Péče se vyplatí: zanedbaná ložiska často odejdou už po roce a půl až dvou letech, pravidelnou údržbou jim přidáš i několik let. Postup krok za krokem je v článku Jak se starat o ložiskové pojezdy.
Černý silikon: vyčistit, nebo vyměnit?
Povrchové skvrny na silikonu se dají vyčistit přípravkem proti plísni. Jakmile ale plíseň prorostla dovnitř a černé tečky nejdou dolů, silikon už nezachráníš. V tu chvíli je lepší ho vyříznout a natáhnout nový, jinak se plíseň brzy vrátí a pod prasklým silikonem může začít zatékat. Není to nic těžkého, jak na to, popisuje návod Jak zasilikonovat sprchový kout. Nový silikon nech pořádně vytvrdnout, než se znovu osprchuješ.
Když něco doslouží
Těsnění, kolečko nebo madlo časem doslouží i u kvalitního koutu. To ale neznamená, že musíš měnit celou sprchu. U výrobce, který drží náhradní díly, seženeš konkrétní kousek a vyměníš ho sám. WellMall je česká firma s dvacetiletou zkušeností s výrobou sprchových dveří a koutů. Má samostatnou nabídku náhradních dílů pro sprchové dveře, 99 % sortimentu značky WellMall drží skladem a při objednávce do 11 hodin zboží obvykle odchází další pracovní den. A když si nevíš rady, technici poradí po telefonu. Nejčastější potíže a jejich řešení shrnuje i článek Když se to pokazí.
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Pět minut týdně místo velkého úklidu
Shrnuto: po sprše vyvětrat a setřít sklo, ručníky pověsit zvlášť, jednou za čas promazat pojezdy a hlídat silikon. Tohle pár minut týdně udělá víc než jedno velké drhnutí za měsíc. Koupelna pak vydrží hezká roky a ty nemusíš řešit, proč zase smrdí plísní. Další praktické tipy a náhradní díly najdeš na wellmall.cz.