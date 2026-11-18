Nejočekávanější hra všech dob už se za pár hodin dostane do rukou hráčů a hráček po celém světě. Několik herních médií ji ovšem hrálo posledních pár týdnů a jejich první recenze právě začaly vycházet ven. Jak si v nich GTA VI stojí?
Čekání je u konce a internet právě vybuchl nadšením. Embargo na první recenze padlo a podle kritiků vývojáři z Rockstar Games opět doručili naprostý zázrak. Na agregátoru Metacritic se Grand Theft Auto VI okamžitě usadilo na historickém skóre 99 ze 100 (z více než 140 recenzí), čímž dorovnalo rekord legendární The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998 (neplést si s letošním remakem, který mimochodem bude s GTA VI soupeřit o titul hra roku). Všechny dosavadní recenze jsou čistě pozitivní a novináři*novinářky nešetří superlativy – mluví o uměleckém díle, milníku celého média a zážitku, který se rodí jednou za život.
IGN dává čistou desítku
Redakce IGN udělila hře nekompromisních 10/10 s verdiktem: „Bezprecedentní. Neuvěřitelné. Nepřehlédnutelné.“
Recenzent Luke Reilly po více než 120 hodinách hraní vyzdvihuje především extrémní úroveň detailů, díky které fiktivní stát Leonida působí živěji než jakýkoli jiný virtuální svět. Nejde jen o obří mapu kolem slunného Vice City, ale o absurdní smysl pro realismus, od animací jednoručního otevírání plechovek až po auta, která mají vlastní historii, opotřebený lak nebo vyrezlé výfuky.
Hra podle něj dospěla i po příběhové stránce a ústřední dvojici Jasona a Lucii přirovnává k prestižnímu seriálu, kde jde víc o útěk a přežití než o budování drogového impéria. Tvůrci se čerstvě nechali dokonce slyšet, že vůbec poprvé v historii franšízy budou hráče a hráčky motivovat k empatii s NPCs.
Podobně nadšené jsou ale i další světové redakce, které se shodují, že Rockstar vzal to nejlepší z GTA V a spojil to s hloubkou a pomalejším tempem Red Dead Redemption 2. Kritici chválí hlavní příběhovou linku na zhruba 60 hodin, obrovský důraz na automobilovou kulturu, vylepšený jízdní model a famózní noční nasvícení. Jedinou drobnou kaňkou, na kterou část recenzentů upozorňuje, je uzamčení hry na 30 snímků za sekundu na konzolích, i když jedním dechem dodávají, že při tak šílené grafické úrovni a stabilitě si toho při hraní ani nevšimneš.
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