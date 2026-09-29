Feed Explore
Feed Explore Profil
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
1
1
0
Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Česká spořitelna.
dnes 29. září 2026 v 13:30
Čas čtení 3:27
Sponzorovaný obsah

Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“

Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Zdroj: Archiv Kristýny Exnerové
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kristýna rok stínovala vedení největší české banky. Popisuje, jak vypadá práce s lidmi, kteří doslova řídí biliony korun.

Pouze šest procent mladých lidí z generace Z uvádí, že jejich hlavním kariérním cílem je dostat se do vedení firmy. Vyplývá to z letošního průzkumu Deloitte, který oslovil přes 22 tisíc respondentů a respondentek ze 44 zemí. Důvody? Stres, vyhoření a strach z přehnané zodpovědnosti. Tři čtvrtiny z nich ale zároveň říkají, že by jednou o seniorní pozici zájem měli. Problém tedy není v ambicích, spíš v tom, že si mladí lidé nedokážou představit, jak taková práce reálně vypadá. My jsme si povídali s pětadvacetiletou Kristýnou Exnerovou, která má dnes představu poměrně jasnou.

 Ke kariéře jí pomohla změna školy

„Řekla bych, že jsem tak trochu pořád v letu, ale neskutečně mě to baví a k tomu mám kolem sebe skvělé lidi,“ popisuje se energická Kristýna. Aktuálně pracuje v České spořitelně na oddělení strategie a vede Young Crew, komunitu mladých projektových manažerů v Mezinárodní asociaci projektových manažerů. Nabité dny jí pomáhá zvládat dobré plánování, disciplína a dodržování plánů. „Pomohlo mi taky na čas odinstalovat sociální sítě. A hodně kafe,“ směje se. Když má zrovna volno, vyplňuje ho dobrou společností, sportem a spoustou dobrého jídla.

FMB Kristýna Exnerová FMB Kristýna Exnerová FMB Kristýna Exnerová FMB Kristýna Exnerová
Zobrazit galerii
(7)

Prvním krokem směrem k oboru, kterému se Kristýna věnuje dnes, bylo paradoxně ukončení studia. „Po prvním roce na vysoké škole jsem úplně změnila obor a místo zdravotnictví šla studovat ekonomiku, management a udržitelný business. V té době jsem si myslela, že jsem ztratila rok, že to bude vypadat špatně v životopisu nebo že je obrovská chyba, že jsem si napoprvé nevybrala dobře. S odstupem času ale vím, že bylo nejlepší rozhodnutí obor změnit a netrápit se zbytečně déle,“ vypráví.

Být nejmladší v místnosti jako denní chleba

Za poslední rok ji podle jejích slov nejvíce posunulo přihlásit se do projektu Future Mindset Board, díky kterému dnes pracuje na své aktuální pozici. „Chtělo to asi největší odvahu vědomě se rozhodnout pro něco, co vám překope život, ale vlastně si to nedokážete úplně představit,“ říká a popisuje tuhle zkušenost jako nabídku, která se nedá odmítnout. „Můžete koukat pod ruce výbornému manažerovi po celý jeden rok a mít možnost se učit, ptát se a challengovat ho. Zároveň jsem ale počítala s tím, že i kdyby se mi nepodařilo dostat se až do finálové šestice, tohle výběrko by mi dalo srovnání, jak jsem na tom znalostně a skillově mezi svými vrstevníky,“ vysvětluje.

Kristýna se svými kolegy a kolegyněmi.
Kristýna se svými kolegy a kolegyněmi. Zdroj: Archiv Kristýny Exnerové

Jediné očekávání, které od projektu měla, bylo, že to bude náročné, a to se rozhodně naplnilo. Mezi její denní chleba patřilo například to, že byla v místnosti nejmladší a musela své názory a postoje obhájit před mnohem seniornějšími kolegy. „Ale není důležité, kolik let tomu člověku je, spíš to, jestli má zájem poslouchat a je otevřený přehodnotit názor, když ten váš bude dávat smysl,“ říká.

Přiznává, že to bylo intenzivní období, které ji ale obrovsky posunulo. „Tenhle projekt byl zkušenost, jakou někteří sbírají během několika let kariéry a pro nás byla koncentrovaná v jednom roce. Vyškolilo nás to nejen ve veřejném vystupování, ale i v manažerských soft skillech, stavění argumentace nebo vedení některých těžkých konverzací.“

„Smazala jsem si některé mentální hranice, které si člověk sám nastaví. Třeba že si nad nějakou výzvou ani nedovolí přemýšlet, protože si myslí, že ho nevyberou, nebo že se mu to nepodaří, a tak plno věcí ani nezkusí. Nebo že může věci jen tak zkoušet, neznamená to, že se k tomu upisuje na celý život,“ říká Kristýna.

Kristýna už se nebojí zkoušet nové věci.
Kristýna už se nebojí zkoušet nové věci. Zdroj: Archiv Kristýny Exnerové

Staň se součástí Future Mindset Board!

👉 Může šest lidí mezi dvaceti a třiceti lety pohnout bankou, která má více než 10 tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň? Česká spořitelna to zkusila – a vyplatilo se. Zlevnila investice, vyhnala papíry z porad a změnila mindset banky. A v září hledá další šestici, která může využít tuhle kariérní příležitost. Přihlásíš se?
více o future mindset board

Manažerkou v korporátu

Aktuálně Kristýna působí na pozici projektové manažerky na oddělení strategie. „Dostala jsem příležitost si část strategie, kterou jsme minulý rok spolu s boardem definovali, odřídit a odmakat. Znamená to hodně telefonátů, teamsových zpráv, ladění, reportů a prezentací,“ popisuje svou práci.

Mezi její úspěchy patří třeba to, že se jí podařilo prosadit AI kompetenci do rozvojových plánů všech zaměstnanců a zaměstnankyň. „Důvodem je to, aby každý zaměstnanec úměrně své profesi uměl využívat AI při svých pracovních povinnostech.“

Sama umělou inteligenci využívá i v běžném životě a na otázku, co by mohla AI dělat, aby jí nejvíce zjednodušila život, vtipně odpovídá: „Posílala bych svého AI avatara skenovat ledničku a pak nakupovat potraviny.“

Rychlý check-in 

Jakou jednu věc bys v Česku změnila, aby mladí měli silnější budoucnost?

  • „Určitě dostupnost bydlení, myslím si, že ta nás hodně trápí.“

Jakou nejlepší radu ti někdo dal a chtěla bys ji sdílet?

  • „Nejlepší rada byla asi zbytečně nad věcmi nepřemýšlet a jít to radši zkusit. Myslím si, že se teď obecně hodně bojíme chybovat nebo neuspět a radši něco vůbec nezkusíme. Přitom je ale naprosto v pohodě si to po čase vyhodnotit a jít od toho.“

Co chceš v životě dělat? Jak se vidíš za 10 let?

  • „Baví mě management, tomu bych se chtěla věnovat i dál, ale téma vyhraněné nemám.“

Jak bude vypadat tvůj další krok?

  • „Ten většinou neplánuji. Spíš se aktivně koukám kolem sebe a nabídky a výzvy vyhledávám. Občas se objeví něco, co by člověka nenapadlo, a přitom to může být skvělý fit.“
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Archiv Kristýny Exnerové
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
včera v 13:00
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
18. 9. 2026 10:30
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
Sponzorovaný obsah
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
včera v 13:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
před hodinou
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
dnes v 08:06
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
včera v 16:16
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
včera v 14:16
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 2 dny
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
před 3 dny
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 4 dny
Zpravodajství
Politika Česko ZOOM IN: Bydlení Srbsko
Více
OpenAI ruší nový model. Při testování AI překračovala povolené hranice a tajila, co dělala
před 42 minutami
AKTUÁLNĚ: Po útoku na slovenské škole zemřela učitelka. Osmák pobodal i žákyni, další učitelka je v nemocnici
před 3 hodinami
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
před 3 hodinami

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
16. 8. 2026 13:03
2
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
včera v 09:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
před 3 dny
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
1. 9. 2026 13:00
KVÍZ: Připomínáme si výročí okupace Československa. Jak dobře znáš její historii?
KVÍZ: Připomínáme si výročí okupace Československa. Jak dobře znáš její historii?
21. 8. 2026 13:00
Více z tématu Gastro Všechno
Mezi nejlepší sýry světa, které jsou bohaté na bílkoviny, se dostala i kontroverzní česká pochoutka
Mezi nejlepší sýry světa, které jsou bohaté na bílkoviny, se dostala i kontroverzní česká pochoutka
3. 8. 2026 15:51
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
Vyzkoušeli jsme pět bizarních receptů na grilovačku. Tohle musíš ochutnat
4. 8. 2026 13:30
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Sydney Sweeney bude hrát v erotickém thrilleru s hvězdou Off Campus
Sydney Sweeney bude hrát v erotickém thrilleru s hvězdou Off Campus
před 4 dny
Seriál Monstrum by mohl mít 10 sérií, prozradil tvůrce. V plánu byl i příběh Luigiho Mangioneho
22. 9. 2026 16:30
Psycho horor Saw se vrací. Jedenáctý díl je potvrzený a má režiséra
25. 9. 2026 13:30
Více z tématu Fashion Všechno
New Balance představuje nový lifestyle model 983
New Balance představuje nový lifestyle model 983
9. 9. 2026 15:00
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
„Módu neberu přehnaně vážně.“ Cindy K mění grafiku ve svetry, sklo i oblečení, které má lidem zlepšit den
3. 9. 2026 10:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
před hodinou
Paris Fashion Week odstartoval a první velký moment je tady: Matières Fécales.
Paris Fashion Week odstartoval a první velký moment je tady: Matières Fécales.
před 2 hodinami
Avengers mají jasný vzkaz pro diváky. Před filmem si nezapomeň vypnout telefon
Avengers mají jasný vzkaz pro diváky. Před filmem si nezapomeň vypnout telefon
před 3 hodinami
Nový Star Wars film má režiséra! Natočí ho autor poslední Spider-Man trilogie
Nový Star Wars film má režiséra! Natočí ho autor poslední Spider-Man trilogie
dnes v 10:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
včera v 15:53
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 2 dny
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
včera v 13:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
včera v 14:16
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 3 dny
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
24. 9. 2026 9:15
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00