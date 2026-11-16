Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating

Adam Sedlák dokončil natáčení svého nového filmu s názvem rychly_prachy.avi, ve kterém hlavní role ztvární Tomas Sean Pšenička a František Prachař.
Snímek režiséra BANGERu čerstvě zamířil do střižny, premiéra v českých kinech je pak naplánovaná na rok 2027. Divoká jízda natočená v estetice domácích kamer a internetového porna nultých let si klade za cíl připomenout, jak se z nenápadného českého formátu stal celosvětový fenomén, a vedle hereček jako Rebeka Poláková či Anna Veselá v ní vystoupí i známé české pornoherečky. A jak ukazují i nově zveřejněné fotky, podobně jako předchozí tvorba Adama Sedláka, i tento film s největší pravděpodobností obdrží mládeži nepřístupný rating 18+.
O čem přesně film bude?
Děj se točí kolem bratrské rivality na hraně biblického příběhu Kaina a Ábela. Adam (Tomas Sean Pšenička) vyrazí s kamerou do ulic nabízet dívkám „rychlý prachy“, aby dokázal, že není loser, a získal si máminu lásku. Jeho nečekaný úspěch ale rozpoutá nelítostný souboj s bratrem Kristiánem (František Prachař), právnickým koncipientem a rodinným favoritem. Touha překonat toho druhého přitom tvrdě dopadá na ženy, které bratři manipulativně přesvědčují k natáčení.
„Když se podíváte na Formanův snímek Lid versus Larry Flynt, zjistíte, že pornografie v něm hraje vlastně až druhou roli. V první řadě je to soudní film o svobodě projevu. Podobně je to i s naším filmem: vypráví o vzniku specifického pornoformátu, kterým se Česko proslavilo ve světě, ale hlavně je to příběh o krizi mužství, mužské osamělosti a cestě, která může vést až k manosféře,“ vysvětlil režisér Adam Sedlák.
Ačkoliv film pracuje s humorem, dobovými hity a estetikou formátů jako Rychlý prachy, Fake Taxi nebo Czech Casting, pornografie v něm hraje spíše druhou roli. Tvůrci v čele se Sedlákem a producentem Tomášem Hrubým chtějí především otevřít témata související se současnou krizí mužství, osamělostí nebo opíjením se mocí a ukázat, jak snadno generace odpojených mladých mužů může propadnout misogynním vůdcům a manosféře. Natáčení probíhalo kromě Prahy také v Bratislavě, Budapešti, na jihu Španělska a na Gibraltaru.