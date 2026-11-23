Ikonický červený kamion Coca Cola se opět vydává do Česka. Své zastávky rozšiřuje o další města.
Od Karlových Varů až po Kroměříž. Kamion Coca-Coly opět vyrazí na cestu napříč Českem. Jeho vánoční atmosféru budeš moci zažít od 9. do 15. prosince v sedmi městech, která navštíví. Ani na letošních zastávkách nebude chybět tradiční setkání se Santou, doprovodný program a příležitost zastavit se v předvánočním shonu po boku svých blízkých.
A ve vánočním duchu i tento rok věnuje Coca-Cola celý výtěžek z prodeje občerstvení a dárkových předmětů na podporu Červeného kříže. Program na jednotlivých zastávkách odstartuje shodně vždy v 16:00, samotný vánoční kamion dorazí o půl hodiny později v 16:30. Návštěvnictvo se bude moci po celé odpoledne těšit na doprovodný program na pódiu, který potrvá až do 19:00.
9. prosince – Praha, Westfield Černý Most
10. prosince – Most, 1. náměstí
11. prosince – Karlovy Vary, OC Varyáda
12. prosince – Plzeň, Kaufland Košutka
13. prosince – Jihlava, Kaufland AVENTIN
14. prosince – Kroměříž, Velké náměstí
15. prosince – Brno, Kaufland Bohunice
Letošní doprovodný program i občerstvení doplní sladký popcorn, jehož chuť byla navržena tak, aby doplňovala novou limitovanou edici Coca-Cola Creamy Vanilla, který dostaneš při nákupu občerstvení odnést jako dárek.
Červený kamion a Červený kříž
K vánoční tour patří pro Coca-Colu také dlouhodobá spolupráce s Červeným křížem. Společnost letos podpoří Český a Slovenský červený kříž celkovou částkou 1,5 milionu korun. Finanční příspěvek pomůže například s organizací vánočních setkání a přípravou balíčků pro klienty azylových domů pro matky s dětmi a domovů pro seniory nebo pro osoby bez domova. Část podpory poputuje také na pořízení zdravotnického a spotřebního materiálu či potřebného vybavení.
Součástí zastávek kamionu budou také stánky, kde si návštěvnictvo bude moci vyzkoušet interaktivní ukázky první pomoci, zapojit se do soutěží a kvízů pro děti i dospělé nebo se dozvědět více o činnosti organizace včetně dárcovství krve. Chybět nebudou ani ukázky lékárniček.