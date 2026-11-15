Feed Explore
Feed Explore Profil
Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu
0
0
0
Článek vznikl ve spolupráci se společností BYD.
dnes 15. listopadu 2026 v 16:00
Čas čtení 3:59
Michal Maliarov

Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu

Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu
Zdroj: Michal Maliarov/Refresher
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Firma, která před 31 lety začínala s bateriemi do mobilů, letos přeprodala Teslu, staví fabriku za humny a slibuje nabití auta za pět minut. Na e-SALONu jsme zjišťovali, co z toho je realita a co uvidíme v Česku.

Ta káva není jen roztomilý trik pro návštěvníky. Je to vlastně nejlepší shrnutí toho, o co se BYD v posledních letech snaží: aby auto přestalo být jen věcí, která tě odveze z bodu A do bodu B, a stalo se z něj něco jako powerbanka na kolech. A aby čas, který dnes u elektromobilu „ztrácíš“ na nabíječce, nebyl delší než jedno espresso.

Právě čekání je přitom pořád největší argument všech, kdo elektromobilům nevěří. Když se na Instagramu objeví reel s elektroautem, v komentářích skoro jistě dojde na půlhodinu u nabíječky na D1. BYD na tenhle argument nechce odpovídat reklamou, ale fyzikou.

Doporučeno
Znáš osm nejčastějších vět odpůrců elektromobilů? Otestovali jsme BYD Seal a zjistili, jaká je realita Znáš osm nejčastějších vět odpůrců elektromobilů? Otestovali jsme BYD Seal a zjistili, jaká je realita 13. srpna 2026 v 10:00

Od baterek do Nokie k největší elektroautomobilce světa

Pro pochopení BYD je dobré vrátit se do roku 1995. Chemik Wang Čchuan-fu tehdy v Šen-čenu založil firmu, která vyráběla nabíjecí baterie, hlavně do mobilních telefonů. Žádné auto, žádný design ani vize mobility. Jen články, které se daly vyrobit levněji než u japonské konkurence.

BYD
BYD Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Auta přišla až v roce 2003, kdy BYD koupil malou státní automobilku. První modely byly, slušně řečeno, spíš cvičení. Zlom přišel v roce 2008, kdy do firmy investoval Warren Buffett. Od té doby BYD dělá jednu věc jinak než skoro všichni ostatní: většinu klíčových dílů, od baterií přes elektromotory po čipy, si vyrábí sám.

Doporučeno
Pick-up SHARK od BYD se poprvé ukáže v Praze. Na e-SALONu ho uvidíš dřív, než vyjede na český trh Pick-up SHARK od BYD se poprvé ukáže v Praze. Na e-SALONu ho uvidíš dřív, než vyjede na český trh 9. listopadu 2026 v 16:15

V roce 2022 přestal BYD vyrábět auta jen se spalovacím motorem. O tři roky později, v roce 2025, prodal zhruba 4,6 milionu elektrifikovaných aut, z toho 2,26 milionu čistých elektromobilů. Tesla za stejné období dodala asi 1,64 milionu aut. Poprvé za celý kalendářní rok tak Muskova firma přestala být největším výrobcem elektromobilů na světě.

Hybridní baterie Super DM
Hybridní baterie BYD Super DM Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Na stopy po bateriovém DNA jsme ale v Letňanech narazili na každém kroku. BYD to s elektromobilitou myslí vážně, což bylo vidět ze suverénně největšího zabraného území v celé hale. Prohlédnout jsme si mohli i krásnou ukázku hybridní baterie Super DM. To je však jen první krok. 

Blade Battery: baterie, kterou propíchneš hřebíkem

Základem všeho je Blade Battery, kterou BYD představil v roce 2020. Místo malých válcových článků, jaké znáš třeba z Tesly, používá dlouhé ploché „čepele“ z chemie LFP (lithium-železo-fosfát). Ta je levnější, nepotřebuje kobalt a hlavně je výrazně odolnější proti přehřátí. BYD to roky dokazoval testem, kdy baterii propíchne hřebíkem. Klasický článek začne hořet, Blade se jen zahřeje.

Vůz BYD se dá využít i jako powerbanka pro externí přístroje.
Vůz BYD se dá využít i jako powerbanka pro externí přístroje. Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Nevýhoda LFP byla vždycky stejná: menší hustota energie, tedy menší dojezd na kilo baterie, a pomalejší nabíjení v zimě. A přesně tam míří druhá generace.

Blade Battery 2.0 BYD představil letos 5. března. Podle výrobce se v ideálních podmínkách nabije z 10 na 70 procent za pět minut a na 97 procent za devět. Na tuhle chvíli si BYD vymyslel slogan „Ready in 5, Full in 9". V mrazu −30 stupňů má nabití z 20 na 97 procent trvat 12 minut. Vlajkové modely s novou baterií mají v Číně dojezd přes 1 000 km. Pozor ovšem, jde o čínský cyklus CLTC, který je výrazně optimističtější než evropské WLTP. Na evropská čísla jsme tedy patřičně natěšení. 

Doporučeno
Český designér je jedním z nejžádanějších na planetě, auto od něj řídí i Kevin Hart. „Jsou za tím roky úsilí a disciplína“ Český designér je jedním z nejžádanějších na planetě, auto od něj řídí i Kevin Hart. „Jsou za tím roky úsilí a disciplína“ 20. května 2026 v 7:00

Nabíječka s výkonem tramvaje

K baterii patří infrastruktura. BYD Flash Charging zvládá výkon až 1 500 kW jedním kabelem. Pro srovnání, nejvýkonnější běžné nabíječky v Evropě dnes dávají 400 kW a většina evropských elektroaut víc ani nepřijme. Aby stanice nepotřebovala vlastní elektrárnu, má v sobě baterie, které se v noci levně nabijí ze sítě a přes den energii pustí do aut najednou.

BYD Flash Charging
BYD Flash Charging Zdroj: BYD / Propagační materiál

V Číně už jich BYD postavil přes deset tisíc a do konce roku chce mít 20 tisíc. Do Evropy dorazily na jaře: první ukázka proběhla v dubnu v Paříži, první ostré stanice se letos v létě rozsvítily v Německu a ve Velké Británii. Původní plán zněl 3 000 stanic v Evropě do konce roku 2026, novější zprávy ale mluví spíš o konci roku 2027. Česká pobočka BYD uvedla, že první Flash nabíječky čeká u dealerů koncem roku 2026.

Má to ale háček. Flash Charging zatím zvládnou jen auta s Blade Battery 2.0. V Evropě je to hlavně prémiová Denza Z9 GT, kterou pro vás otestujeme již v lednu, a jako první model pod značkou BYD má dorazit SUV Atto 8. Modely, které dnes v Česku koupíš, nabíjí stejnosměrným proudem typicky kolem 150 kW, takže by z megawattové nabíječky stejně nevytěžily. A plug-in hybridní Sealion 5 DM-i, jedna z hvězd letňanské expozice, se nabíjí jen ze zásuvky nebo wallboxu.

Doporučeno
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání? Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání? 5. února 2026 v 10:00

Pick-up, který nesmrdí naftou

Hvězdou letošní expozice je pick-up BYD Shark, který byl v Letňanech k vidění ještě před oficiálním startem prodeje v Česku. V segmentu, kde dodnes vládne nafta a Toyota Hilux, je plug-in hybridní pick-up pořád rarita. V Evropě ho kromě BYD nabízí jen Ford Ranger.

BYD Shark BYD Shark BYD Shark BYD Shark
Zobrazit galerii
(4)

V Austrálii, kde se Shark prodává od roku 2024, má základní verze přeplňovaný benzinový motor 1,5 litru a dva elektromotory s kombinovaným výkonem 321 kW. Baterie s kapacitou necelých 30 kWh by měla stačit zhruba na 80 až 100 km čistě na elektřinu a utáhne 2,5 tuny. Silnější verze Performance má dvoulitr, 350 kW a tažnou kapacitu 3,5 tuny. 

Osobní dojem z auta je více než pozitivní. Obrovská mohutná karoserie, která vůbec nezavání elektřinou, k tomu kvalitní moderní interiér a rozměrný nákladový prostor, kam se bez problémů vejdete i ve dvou lidech. Kdo potřebuje vibe „American muscle“ s menším znečišťováním ovzduší, měl by zbystřit. 

Doporučeno
Levné elektromobily z Číny čím dál víc zaplavují i Česko: Je to jen hype, nebo nejchytřejší koupě roku? Levné elektromobily z Číny čím dál víc zaplavují i Česko: Je to jen hype, nebo nejchytřejší koupě roku? 22. ledna 2026 v 7:00

Kam BYD míří: Evropa místo Číny

Za ciframi o rekordech je velký pokrok v zahraničí oproti domácímu trhu. Za prvních deset měsíců prodal BYD mimo Čínu přes 1,5 milionu aut, o 92 procent víc než loni, a cíl na celý rok zvedl na 1,8 milionu. Evropa je pro něj teď nejdůležitější bitvou. Proto taky mnohamiliardová továrna v maďarském Szegedu, kterou máme v podstatě za humny. 

Szeged pro BYD není jen gesto vůči Evropě. Evropská unie se totiž chystá od prosince omezit dovoz hybridů z Číny na 350 tisíc kusů ročně. Čínské plug-in hybridy mají v EU už čtvrtinu trhu, oproti zhruba dvěma procentům v roce 2024, a nejprodávanější z nich nesou logo BYD. Auta vyrobená uvnitř EU se do limitu nepočítají. Kdo chce v Evropě prodávat hybridy bez omezení, musí je tu vyrábět. A BYD je v Letňanech vystavil ve velkém.

Doporučeno
Otestovali jsme nejlepší appky na cestování. Tyhle ti ušetří nervy, peníze i trapné chvíle v zahraničí Otestovali jsme nejlepší appky na cestování. Tyhle ti ušetří nervy, peníze i trapné chvíle v zahraničí 23. června 2026 v 10:00
Doporučeno
Jakub si koupil stovky let starý dům v Itálii za 200 tisíc korun. „Domy za euro jsou nejlepší marketing, ale realita je jiná“ Jakub si koupil stovky let starý dům v Itálii za 200 tisíc korun. „Domy za euro jsou nejlepší marketing, ale realita je jiná“ 23. července 2026 v 7:00
Doporučeno
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil „V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil 10. listopadu 2026 v 16:00
Doporučeno
Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“ Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“ 14. listopadu 2026 v 13:00
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Michal Maliarov/Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAJÍMAVOSTI AUTOMOBILY
Doporučujeme
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
Sponzorovaný obsah
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
11. 11. 2026 9:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
Sponzorovaný obsah
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
5. 11. 2026 9:30
Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi
Refresher Club
Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi
včera v 08:00
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
NikeSKIMS uvádí kolekci Retro Sport. Zimní vrstvy, doplňky i kultovní tenisky Waffle Racer dostaly fresh vzhled
dnes v 09:57
ŽEBŘÍČEK: 15 nejbezpečnějších měst pro cestování v roce 2027. Devět z nich leží v Evropě
včera v 17:30
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
včera v 15:45
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
před 2 dny
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
před 2 dny
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
před 3 dny
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 3 dny
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
před 3 dny
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
před 3 dny
Začíná Týden svobody. Letos přinese přes 130 akcí po celém Česku i za hranicemi
před 4 dny
Zpravodajství
Česko Politika Policie Válka na Ukrajině
Více
ŽIVĚ: Stovky tisíc lidí na Letné. Probíhá masivní demonstrace na podporu České televize a rozhlasu
Živě před 2 hodinami 1
Plná Letná. Na demonstraci Milionu chvilek dorazily stovky tisíc lidí
před 41 minutami
Francouzi opět vyšli do ulic kvůli drahotě. V Paříži létal slzný plyn, v Lyonu došlo k útokům na novináře
dnes v 11:58

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
11. 11. 2026 14:00
1
MAPA: Podívej se, kde všude letos zastaví Coca-Cola kamion v Česku
MAPA: Podívej se, kde všude letos zastaví Coca-Cola kamion v Česku
před 2 dny
Doma máme v průměru 21 stupňů, přesto mrzneme. Nejvíce zima trápí mladé ženy
Doma máme v průměru 21 stupňů, přesto mrzneme. Nejvíce zima trápí mladé ženy
včera v 11:38
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
10. 11. 2026 16:00
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
před 3 dny
Tohle jsou důvody, proč celý svět propadl matcha drinkům. S čím si je můžeš připravit?
PR zpráva
Tohle jsou důvody, proč celý svět propadl matcha drinkům. S čím si je můžeš připravit?
10. 11. 2026 9:30
Více z tématu Sport Všechno
Závěr sezóny F1 se blíží. Víme, kdy a kde se pojedou poslední závody
Závěr sezóny F1 se blíží. Víme, kdy a kde se pojedou poslední závody
před 3 dny
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
10. 11. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Ženy podle Macinky na led nepatří. Hráčky mu jasně ukazují, jak moc se plete
9. 11. 2026 14:00
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
1. 11. 2026 8:00
Více z tématu Fashion Všechno
V New Yorku se rozdávaly prestižní módní ceny. Tyto outfity celebrit z CFDA Fashion Awards stojí za pozornost ✨
V New Yorku se rozdávaly prestižní módní ceny. Tyto outfity celebrit z CFDA Fashion Awards stojí za pozornost ✨
3. 11. 2026 10:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Anna Tran přichází s novou kolekcí. Inspiruje se volností pařížského stylu
3. 11. 2026 13:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu
Ve spolupráci
Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu
před 30 minutami
Čínský tým získal titul mistrů světa v League of Legends. Podařilo se jim to poprvé po pěti letech
Čínský tým získal titul mistrů světa v League of Legends. Podařilo se jim to poprvé po pěti letech
před 3 hodinami
Kam na výlet: Poutní trasy ve středních Čechách tě provedou historií, půjdeš je několik dní
PR zpráva
Kam na výlet: Poutní trasy ve středních Čechách tě provedou historií, půjdeš je několik dní
dnes v 10:30
Virální rapper EsDeeKid znovu ovládne Prahu. Pojď s námi nahlédnout do scény, ze které pochází
Virální rapper EsDeeKid znovu ovládne Prahu. Pojď s námi nahlédnout do scény, ze které pochází
dnes v 09:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“
Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“
včera v 13:00
1
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
včera v 15:45
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
Jak vypadá trénink na StarDance před soubojem týmů? „Krizi máme každý den,“ svěřily se taneční páry
Jak vypadá trénink na StarDance před soubojem týmů? „Krizi máme každý den,“ svěřily se taneční páry
včera v 09:00
MC Gey: „Přestal jsem chlastat, začal cvičit a cítím se nejlíp za posledních 20 let. Chci být hlavně dobrý táta“
MC Gey: „Přestal jsem chlastat, začal cvičit a cítím se nejlíp za posledních 20 let. Chci být hlavně dobrý táta“
včera v 11:00
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
11. 11. 2026 14:00
1
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
10. 11. 2026 16:00
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
11. 11. 2026 15:30
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
9. 11. 2026 7:00
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
9. 11. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
11. 11. 2026 14:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00