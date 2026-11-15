Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu

Firma, která před 31 lety začínala s bateriemi do mobilů, letos přeprodala Teslu, staví fabriku za humny a slibuje nabití auta za pět minut. Na e-SALONu jsme zjišťovali, co z toho je realita a co uvidíme v Česku.
Ta káva není jen roztomilý trik pro návštěvníky. Je to vlastně nejlepší shrnutí toho, o co se BYD v posledních letech snaží: aby auto přestalo být jen věcí, která tě odveze z bodu A do bodu B, a stalo se z něj něco jako powerbanka na kolech. A aby čas, který dnes u elektromobilu „ztrácíš“ na nabíječce, nebyl delší než jedno espresso.
Právě čekání je přitom pořád největší argument všech, kdo elektromobilům nevěří. Když se na Instagramu objeví reel s elektroautem, v komentářích skoro jistě dojde na půlhodinu u nabíječky na D1. BYD na tenhle argument nechce odpovídat reklamou, ale fyzikou.
Od baterek do Nokie k největší elektroautomobilce světa
Pro pochopení BYD je dobré vrátit se do roku 1995. Chemik Wang Čchuan-fu tehdy v Šen-čenu založil firmu, která vyráběla nabíjecí baterie, hlavně do mobilních telefonů. Žádné auto, žádný design ani vize mobility. Jen články, které se daly vyrobit levněji než u japonské konkurence.
Auta přišla až v roce 2003, kdy BYD koupil malou státní automobilku. První modely byly, slušně řečeno, spíš cvičení. Zlom přišel v roce 2008, kdy do firmy investoval Warren Buffett. Od té doby BYD dělá jednu věc jinak než skoro všichni ostatní: většinu klíčových dílů, od baterií přes elektromotory po čipy, si vyrábí sám.
V roce 2022 přestal BYD vyrábět auta jen se spalovacím motorem. O tři roky později, v roce 2025, prodal zhruba 4,6 milionu elektrifikovaných aut, z toho 2,26 milionu čistých elektromobilů. Tesla za stejné období dodala asi 1,64 milionu aut. Poprvé za celý kalendářní rok tak Muskova firma přestala být největším výrobcem elektromobilů na světě.
Na stopy po bateriovém DNA jsme ale v Letňanech narazili na každém kroku. BYD to s elektromobilitou myslí vážně, což bylo vidět ze suverénně největšího zabraného území v celé hale. Prohlédnout jsme si mohli i krásnou ukázku hybridní baterie Super DM. To je však jen první krok.
Blade Battery: baterie, kterou propíchneš hřebíkem
Základem všeho je Blade Battery, kterou BYD představil v roce 2020. Místo malých válcových článků, jaké znáš třeba z Tesly, používá dlouhé ploché „čepele“ z chemie LFP (lithium-železo-fosfát). Ta je levnější, nepotřebuje kobalt a hlavně je výrazně odolnější proti přehřátí. BYD to roky dokazoval testem, kdy baterii propíchne hřebíkem. Klasický článek začne hořet, Blade se jen zahřeje.
Nevýhoda LFP byla vždycky stejná: menší hustota energie, tedy menší dojezd na kilo baterie, a pomalejší nabíjení v zimě. A přesně tam míří druhá generace.
Blade Battery 2.0 BYD představil letos 5. března. Podle výrobce se v ideálních podmínkách nabije z 10 na 70 procent za pět minut a na 97 procent za devět. Na tuhle chvíli si BYD vymyslel slogan „Ready in 5, Full in 9". V mrazu −30 stupňů má nabití z 20 na 97 procent trvat 12 minut. Vlajkové modely s novou baterií mají v Číně dojezd přes 1 000 km. Pozor ovšem, jde o čínský cyklus CLTC, který je výrazně optimističtější než evropské WLTP. Na evropská čísla jsme tedy patřičně natěšení.
Nabíječka s výkonem tramvaje
K baterii patří infrastruktura. BYD Flash Charging zvládá výkon až 1 500 kW jedním kabelem. Pro srovnání, nejvýkonnější běžné nabíječky v Evropě dnes dávají 400 kW a většina evropských elektroaut víc ani nepřijme. Aby stanice nepotřebovala vlastní elektrárnu, má v sobě baterie, které se v noci levně nabijí ze sítě a přes den energii pustí do aut najednou.
V Číně už jich BYD postavil přes deset tisíc a do konce roku chce mít 20 tisíc. Do Evropy dorazily na jaře: první ukázka proběhla v dubnu v Paříži, první ostré stanice se letos v létě rozsvítily v Německu a ve Velké Británii. Původní plán zněl 3 000 stanic v Evropě do konce roku 2026, novější zprávy ale mluví spíš o konci roku 2027. Česká pobočka BYD uvedla, že první Flash nabíječky čeká u dealerů koncem roku 2026.
Má to ale háček. Flash Charging zatím zvládnou jen auta s Blade Battery 2.0. V Evropě je to hlavně prémiová Denza Z9 GT, kterou pro vás otestujeme již v lednu, a jako první model pod značkou BYD má dorazit SUV Atto 8. Modely, které dnes v Česku koupíš, nabíjí stejnosměrným proudem typicky kolem 150 kW, takže by z megawattové nabíječky stejně nevytěžily. A plug-in hybridní Sealion 5 DM-i, jedna z hvězd letňanské expozice, se nabíjí jen ze zásuvky nebo wallboxu.
Pick-up, který nesmrdí naftou
Hvězdou letošní expozice je pick-up BYD Shark, který byl v Letňanech k vidění ještě před oficiálním startem prodeje v Česku. V segmentu, kde dodnes vládne nafta a Toyota Hilux, je plug-in hybridní pick-up pořád rarita. V Evropě ho kromě BYD nabízí jen Ford Ranger.
V Austrálii, kde se Shark prodává od roku 2024, má základní verze přeplňovaný benzinový motor 1,5 litru a dva elektromotory s kombinovaným výkonem 321 kW. Baterie s kapacitou necelých 30 kWh by měla stačit zhruba na 80 až 100 km čistě na elektřinu a utáhne 2,5 tuny. Silnější verze Performance má dvoulitr, 350 kW a tažnou kapacitu 3,5 tuny.
Osobní dojem z auta je více než pozitivní. Obrovská mohutná karoserie, která vůbec nezavání elektřinou, k tomu kvalitní moderní interiér a rozměrný nákladový prostor, kam se bez problémů vejdete i ve dvou lidech. Kdo potřebuje vibe „American muscle“ s menším znečišťováním ovzduší, měl by zbystřit.
Kam BYD míří: Evropa místo Číny
Za ciframi o rekordech je velký pokrok v zahraničí oproti domácímu trhu. Za prvních deset měsíců prodal BYD mimo Čínu přes 1,5 milionu aut, o 92 procent víc než loni, a cíl na celý rok zvedl na 1,8 milionu. Evropa je pro něj teď nejdůležitější bitvou. Proto taky mnohamiliardová továrna v maďarském Szegedu, kterou máme v podstatě za humny.
Szeged pro BYD není jen gesto vůči Evropě. Evropská unie se totiž chystá od prosince omezit dovoz hybridů z Číny na 350 tisíc kusů ročně. Čínské plug-in hybridy mají v EU už čtvrtinu trhu, oproti zhruba dvěma procentům v roce 2024, a nejprodávanější z nich nesou logo BYD. Auta vyrobená uvnitř EU se do limitu nepočítají. Kdo chce v Evropě prodávat hybridy bez omezení, musí je tu vyrábět. A BYD je v Letňanech vystavil ve velkém.