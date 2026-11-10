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„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
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dnes 10. listopadu 2026 v 16:00
Čas čtení 19:06

„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil

„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Zdroj: Lukáš Podiuk / se svolením
Lucie Novotná
Lucie Novotná
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Letos 27. září Lukáš Podiuk dojel na náměstí v rodném Bruntálu, odkud o dva roky dříve vyrazil na cestu kolem světa. Projel 34 zemí, ujel 60 tisíc kilometrů a zažil pobyt ve vězení v Pákistánu, zmizení motorky na půl roku i nebezpečné setkání v Turecku.

Vyučil se autoelektrikářem, aby měl školu co nejrychleji za sebou a mohl vyrazit do světa. Ve svých 19 letech, hned druhý den poté, co dostal výuční list, odjel pracovat na dva roky do Anglie. Vydělával tam na kameru. Od základní školy věděl, že chce natáčet. Na dva a půl roku se usídlil na Novém Zélandu na chmelové farmě a půl roku žil i v Irsku, kde při práci u pásu v Amazonu poslouchal podcast kamaráda, který objel svět. Představoval si, jak to jednou bude on. Tento sen si později opravdu splnil.

Čtyřiatřicetiletý Lukáš za 811 dnů na motorce objel svět od východu na západ a jeho cestu na Instagramu sledovaly desítky tisíc fanoušků a fanynek. V rozhovoru se nám rozpovídal o tom, co ho během cesty překvapilo a kdy měl největší strach, jak nebezpečný je ve skutečnosti Pákistán nebo Střední Amerika, v čem ho cesta změnila i proč považuje český pas za jedno z největších vítězství v životě.

Kdy přišel nápad objet celý svět?

Vždy jsem rád cestoval, nějaký základ tomu asi položili i rodiče. Co mě ale nejvíc nakoplo, v roce 2018 jsem cestoval po Vietnamu s kámoši a v jedné zapadlé vesnici byl na zdi nápis „I want to travel around the world“. Chytil jsem se toho.

Cesta nakonec trvala dva roky a tři měsíce, ztratili mi totiž motorku a shledal jsem se s ní až za půl roku.

Na cestu jste vyrazil 7. července 2024. Celých šest let jste ji plánoval?

Myslím si, že není dobré si zadat, že to hned teď splním. Já jsem si ten nápis přečetl, vyfotil, nechal jsem nápad v hlavě uzrát a potom, co tam pořád byl i po těch letech, jsem si řekl, že je asi ten správný čas to vytáhnout ven.

Lukáš Podiuk byl na cestě kolem světa přes dva roky.
Lukáš Podiuk byl na cestě kolem světa přes dva roky. Zdroj: Lukáš Podiuk / se svolením

Co bylo vaší hlavní motivací objet svět?

Předtím už jsem navštívil asi nějakých 25 zemí. Člověk ale pořád jezdí do jedné destinace, pak se vrací domů, pak jede do druhé, pak se zase vrátí. Říkal jsem si, že bych to mohl spojit a vlastně se nevracet, projet celý svět. Myslím si, že dát si cestu kolem světa je cíl všech cestovatelů.

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Chtěl jsem za každou cenu přijet zpátky z druhé strany zeměkoule, to jsem věděl od začátku a chtěl si to splnit. Nebylo pro mě zásadní objet svět na motorce, ale prostě ho objet. Kdyby se mi po cestě motorka pokazila, klidně bych ji poslal domů a pokračoval dál bez ní. Cílem bylo si cestu kolem světa hlavně užít.

Co všechno jste měl naplánované dopředu?

Trasa byla jediná věc, kterou jsem měl naplánovanou. Plánoval jsem si celou cestu zhruba na rok a půl až dva roky. Věděl jsem směr, kudy svět objedu, a věděl jsem, kudy jet nemůžu a že nechci jet přes Rusko. Jediná možnost vlastně byla jet spodem přes Írán, Pákistán, Indii. Pak by se možná dalo ještě přes Afriku, ale Afrika není úplně můj šálek kávy. Takže jsem si vybral cestu, kterou asi zatím nikdo takhle v kuse nejel. Volil jsem hlavně off-road, asfaltu jsem se snažil vyhýbat.

Taky jsem si připravil motorku tak, aby se na ní dalo pohodlně cestovat. Mám KTM 690 Enduro, která není na takhle dlouhé cesty úplně běžná. Zvolil jsem si ji proto, že je menší, lehká, dá se zvednout a všude se s ní dostanu. Dal jsem si na ni pohodlnější sedlo, vyšší řídítka, jiná světla, aby víc svítila v noci, a tak. Cesta nakonec trvala dva roky a tři měsíce, ztratili mi totiž motorku a shledal jsem se s ní až za půl roku. 

Když motorka konečně připlula do Chile, brečel jsem.

Jak se motorka ztratila?

Jela na lodi z Nového Zélandu do Chile. Přeprava měla trvat dva měsíce, já jsem si mezitím dal pauzu od cestování, trávil jsem měsíc s přítelkyní v Indonésii a potom jsem chtěl na Vánoce do Česka, odpočinout si a navštívit rodinu. Přepravní společnost se mnou ale přestala komunikovat, měsíc se mi vůbec neozvala. Musel jsem tam poslat celníky a ti zjistili, že motorka byla stále na místě a společnost měla nějaké interní problémy. Pak mi motorku odeslali, jenže se čtyřměsíčním zpožděním. Navíc ji neposlali do Chile, ale do Číny. Takže se pak motorka hledala, vůbec se nevědělo, kde je ani na které lodi. Nakonec se teda našla v Číně a potom z Číny plula do Mexika a v Mexiku se přepravila na loď do Chile. Všechno jsem to musel platit já, stálo to půl roku času a extrémně moc peněz. Myslím, že to ještě budu s tou přepravní společností řešit.

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  • Jakou zemi považuje za nejnebezpečnější?
  • Co za nebezpečné situace zažil?
  • Kolik peněz celá cesta stála?
  • Co chystá dál?
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Zdroj: instagram.com
Náhledový obrázek: Lukáš Podiuk / se svolením
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