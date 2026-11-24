Už tento pátek se dozvíme, kdo si odnese letošní hudební ocenění Český slavík. Na pódiu vystoupí Ewa Farna, Ben Cristovao, Sofian Medjmedj nebo Renne Dang. Přinášíme přehled všeho, co o letošním ročníku víme.
Český slavík se po roce vrací. O tom, kdo si odnese ocenění v jednotlivých kategoriích, rozhodovali hudební fanoušci a fanynky od 9. září do 15. listopadu. Výsledky ankety se dozvíme už tento týden.
Slavnostní galavečer se uskuteční v pátek 27. listopadu 2026 v pražském Foru Karlín. V přímém přenosu ho odvysílá televize Nova. Na Slovensku ho bude možné sledovat na televizi Markíza od 20:20.
Podívej se, jak vypadal loňský ročník:
Pokud tě zajímá také dění na červeném koberci, můžeš už od 17:30 sledovat speciální vysílání TN Live, které nabídne rozhovory s příchozími osobnostmi české hudební scény.
Galavečerem opět provedou Ondřej Sokol a Aleš Háma. Režie se stejně jako v předchozích letech ujal Pepe Majeský.
Kdo vystoupí na Českém slavíkovi 2026?
Televize Nova už představila jména hudebních osobností, které na letošním galavečeru vystoupí. Chybět nebudou ani loňští vítězové Ewa Farna a Václav „Noid“ Bárta.
Ben Cristovao se na pódiu představí společně s desítkou nejlepších soutěžících letošního ročníku SuperStar, tedy soutěže, ve které sám v roce 2009 odstartoval svou hudební kariéru.
Diváci a divačky se mohou těšit také na Sofiana Medjmedje, Renneho Danga, Adama Mišíka, Evu Saiju Burešovou, Markétu Irglovou nebo zpěvačku Zeu. Na pódiu se představí i Tereza Mašková, Vojtěch Dyk, Janek Ledecký a kapely Mirai a Monkey Business.
Kdo se uchází o titul Objev roku 2026?
Odborná porota letos do kategorie Objev roku nominovala čtyři jména české hudební scény. O ocenění se ucházejí Charlotte Gott, Thera, Slavíček a Gufrau.
O tom, kdo si nakonec odnese sošku a finanční odměnu ve výši 200 tisíc korun, rozhodovala veřejnost hlasováním.