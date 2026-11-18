dnes 18. listopadu 2026 v 8:01 Čas čtení 0:00 Filip Myslík/refresher.sk Rekordní předprodej Pohody 2027. ADÉLA Day je už z poloviny vyprodaný Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: ADÉLA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: ADÉLA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: POHODA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: ADÉLA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: INSTAGRAM: @POHODAFESTIVAL 1 / 5 Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! Poslali jsme ti kód na tvou e-mailovou adresu: Pokračovat Chceš se přihlašovat s heslem? Po přihlášení můžeš v nastaveních účtu přidat heslo, které bude sloužit k přihlašování a nebudeš tak muset využívat přihlašovací odkaz. Již téměř hotovo Tvou registraci právě dokončujeme. V rámci finální kontroly ti za chvíli automaticky zašleme potvrzovací e-mail. Nemusíš dělat nic dalšího. Zpět na úvod Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět. Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: refresher.sk Doporučil/a: Filip Myslík/refresher.sk Náhledový obrázek: ADÉLA / propagační materiál 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstoupit do diskuze Co si o článku myslíš? Přihlas se a dej vědět do komentáře! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentářů Seřadit od nejoblíbenějších nejnovějších Zveřejnit komentář Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář. Přihlásit se Zrušit Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář. Přihlásit se Zrušit Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club. Členství Zrušit Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet. Ověřit účet Zrušit Opravdu chceš odstranit svůj komentář? Odstranit Zrušit Opravdu chceš zablokovat tento komentář? Zablokovat Zrušit Opravdu chceš odblokovat tento komentář? Odblokovat Zrušit Opravdu chceš nahlásit tento komentář? Nahlásit Zrušit Děkujeme, komentář byl nahlášen. OK OK HUDBA ADÉLA Doporučujeme Sponzorovaný obsah Pitbullovi nejdřív řekli ne. Laura se snoubencem buduje značku limonád, do které investoval Mr. Worldwide před 2 dny Refresher Club Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi 14. 11. 2026 8:00 Sponzorovaný obsah Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu 5. 11. 2026 9:30 Sponzorovaný obsah Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí 11. 11. 2026 9:30 Storky Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo... Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou Sponzorovaný obsah Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá... Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob... New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině? Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí? Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká? Lifestyle news Cindy vs. Samara a Harry s Hagridem v metru. Vybrali jsme nejlepší vystřižené scény z filmů včera v 16:00 Havel, Masaryk i výjevy ze slavných knih. Na Kampě vyrostl keramický Sametový most včera v 15:14 Přišel poslední a zvítězil. Známe podrobnosti obsazení nové bondovky s Robertem Pattinsonem včera v 08:30 Natáčení druhého Batmana se komplikuje. Nový režisér musí zůstat déle před 2 dny Kolik dní dovolené budeš potřebovat na dohrání GTA VI? Příběh údajně zabere desítky hodin, kompletní průchod mnohem více před 2 dny Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating před 2 dny 1 NikeSKIMS uvádí kolekci Retro Sport. Zimní vrstvy, doplňky i kultovní tenisky Waffle Racer dostaly fresh vzhled před 3 dny ŽEBŘÍČEK: 15 nejbezpečnějších měst pro cestování v roce 2027. Devět z nich leží v Evropě před 4 dny IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování před 4 dny Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu 13. 11. 2026 13:18 Zpravodajství Česko Praha Politika Protest Více Nejhorší počasí, ale obrovská účast. Na Národní třídu přišlo oslavit 17. listopad přes 100 tisíc lidí před 12 minutami Psycholožka radí, jak se zbavit neklidu, když máš konečně volno. „Odpočinek není odměna za práci“ před 3 hodinami Co následovalo po 17. listopadu? včera v 20:15 Více z tématu Hudba Všechno MC Gey: „Přestal jsem chlastat, začal cvičit a cítím se nejlíp za posledních 20 let. Chci být hlavně dobrý táta“ před 4 dny RAYE ovládla nominace na Grammy 2027. Podívej se, kdo další bude bojovat o prestižní ceny 👀 před 2 dny Rozhovor s Marií April k 17. listopadu včera v 19:08 Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“ před 4 dny 1 PTK vyprodal tři O2 arény přes instagramovou skupinu včera v 10:00 „Zjistil jsem, že moje deprese byly kocoviny,“ tvrdí MC Gey v novém dílu OFFSTAGE před 2 dny Více z tématu Zdraví Všechno Psycholožka radí, jak se zbavit neklidu, když máš konečně volno. „Odpočinek není odměna za práci“ před 3 hodinami ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha? 25. 9. 2026 17:00 Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“ 3. 11. 2026 7:00 Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno Kasárny jsou zpátky 7. 11. 2026 10:00 ŽEBŘÍČEK: 15 nejbezpečnějších měst pro cestování v roce 2027. Devět z nich leží v Evropě před 4 dny Fotograf zachytil nad horou Fudži vzácný okamžik. Obrovský oblak připomíná bájného fénixe 8. 11. 2026 13:30 Více z tématu Silné příběhy Všechno Kdo podpořil ČT a rozhlas? Tyhle celebrity vystoupily na demonstraci Milionu chvilek 26. 10. 2026 10:45 Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc 10. 5. 2026 7:00 Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela 14. 5. 2026 13:06 Nejnovější Lifestyle Zpravodajství Živě Hudba 27. 5. 2026 13:30 Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco 27. 5. 2026 13:30 „Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová. Rekordní předprodej Pohody 2027. ADÉLA Day je už z poloviny vyprodaný před 2 hodinami Rozhovor s Marií April k 17. listopadu včera v 19:08 Nominace na hru roku jsou tady! Jaké tituly vyzvou GTA VI? včera v 18:14 Modlitbu pro Martu na Národní třídě zazpívala Ewa Farna včera v 18:00 Více Nejčtenější 24 HODIN 7 DNÍ 30 DNÍ Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating před 2 dny 1 KVÍZ: Z Albertova přes Národní po Václava Havla. Otestuj si své znalosti Sametové revoluce včera v 07:00 Přišel poslední a zvítězil. Známe podrobnosti obsazení nové bondovky s Robertem Pattinsonem včera v 08:30 Cindy vs. Samara a Harry s Hagridem v metru. Vybrali jsme nejlepší vystřižené scény z filmů včera v 16:00 PR zpráva Tohle jsou důvody, proč si zamiluješ jezdectví, i když jsi nikdy neseděl*a na koni 9. 11. 2026 10:30 Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating před 2 dny 1 Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš 11. 11. 2026 14:00 1 Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály 11. 11. 2026 15:30 Sponzorovaný obsah Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se 31. 10. 2026 9:00 Refresher Club „V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil 10. 11. 2026 16:00 ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí 31. 10. 2026 9:25 16 Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating před 2 dny 1 Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš 11. 11. 2026 14:00 1 ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem? 19. 10. 2026 7:35 8 ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce 26. 10. 2026 8:00 Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení přehraj reklamu a odemkni bezplatně Máš již členství? Přihlásit se Získat členství REFRESHER+