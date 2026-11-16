Podle nejnovějších informací má dokončení více než stovky základních příběhových misí trvat okolo 50 hodin čistého času hraní. Pro stoprocentní dokončení hry a získání všech achievementů ale budeš potřebovat až čtyřikrát víc času.
Informace o 50hodinovém gameplayi základní části GTA VI cirkulují už od minulého roku. Čas je samozřejmě pouze orientační, neboť záleží na preferencích a skills každého jednotlivého hráče či hráčky.
Server Insider Gaming ale nově přichází s informací, že kompletace veškerých achievementů pro dosažení stoprocentního dokončení hry zabere asi 200 hodin. To je přibližně dvakrát více než u předchozího dílu.
Šéf vývoje hry Rob Nelson už dříve v rozhovoru pro New York Times uvedl, že mu dohrání kampaně plus několika vedlejších misí zabralo okolo 80 hodin.
Autoři článku zároveň upozorňují, že i toto číslo se může lišit, vzhledem k tomu, že některé achievementy jsou založeny na principu náhodného generování (tzv. RNG - random generated numbers).
Web zmiňuje, že hra může mít např. trofej spojenou s objevením všech zástupců herní fauny (ta má údajně čítat až 170 různých druhů). Podobné achievementy „Zoologist“ a „Skip Deep“ měla předchozí hra Rockstaru, Red Dead Redemption 2. Ta má podle serveru průměrnou dobu dohrání 196 hodin.
Pokud bys měl*a hrát osm hodin každý den včetně víkendu, budeš potřebovat na stoprocentní dokončení příběhu 19 dní dovolené. Doufáme, že sis je ještě letos nevybral.