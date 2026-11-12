Feed Explore
Feed Explore Profil
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
1
1
0
dnes 12. listopadu 2026 v 10:45
Čas čtení 2:24
Tereza Kopecká

GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob

GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
Zdroj: Rockstar Games
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vice City už tě volá! Jsi ready na launch day? V klidu si sedni, vytáhni si notýsek a pojďme si projít seznam věcí, které bys měl*a udělat, než přijde den D.

Grand Theft Auto VI aka GTA 6 má být jedním z největších herních launchů nejen tohoto desetiletí, ale možná všech dob. Rockstar vezme po 13 letech gamery a gamerky zpět do Vice City na další open-world dobrodružství. Vzhledem k masivní velikosti hry a očekávaným dlouhým herním seancím se však vyplatí neponechat nic náhodě. Následující kroky shrnují vše podstatné od nákupu správné edice přes technickou přípravu konzole až po organizaci vašeho času.

Doporučeno
Nechceš čekat na GTA VI? Těchto pět bombastických filmů má podobný příběh jako chystaná hra Nechceš čekat na GTA VI? Těchto pět bombastických filmů má podobný příběh jako chystaná hra 7. května 2025 v 16:00

1. Výběr edice a specifika nákupu

Hra přichází ve dvou hlavních edicích:

  • Standard Edition (cena: 79,99 € / 79,99 USD / 69,99 £) 👉 obsahuje základní plnou hru.
  • Ultimate Edition (cena: 99,99 € / 99,99 USD / 89,99 £) 👉 navíc přidává exkluzivní vozidla, tuningové dílny (mod shops), úkryty pro vozidla (safehouses), Vice City kosmetické doplňky či personalizované varianty zbraní.

Obě edice v rámci předobjednávky nabízejí balíček Vintage Vice City Pack a měsíční předplatné GTA+.

Důležité upozornění k fyzickým kopiím: GTA 6 nevychází na klasických discích. V krabičce z kamenného obchodu najdeš pouze digitální kód ke stažení. Fyzické balíčky navíc dorazí do prodejen až 12. listopadu, Ultimate Edition v obchodech nebude dostupná vůbec, lze ji pouze dokoupit digitálně po aktivaci kódu, a kódy pro PlayStation mají regionální zámek.

V době psaní už můžeš po zakoupení jakékoli edice začít hru stahovat, aby byla ready na launch day.

GTA VI
GTA VI Zdroj: Rockstar Games

2. Úložný prostor a požadavky na disk

GTA 6 vyžaduje až 212 GB volného místa, přičemž přesná velikost závisí na konkrétní platformě. Obyčejný externí USB disk ti stačit nebude, protože z něj hry pro současnou generaci přímo nespustíte:

  • PlayStation 5: Jedinou možností pro rozšíření je interní kompatibilní M.2 SSD.
  • Xbox Series X|S: Hra musí běžet z interního SSD nebo z oficiální rozšiřující karty (Storage Expansion Card).
  • Čištění disku: Projdi si knihovnu a smaž dohrané tituly nebo staré doplňky. Xbox k tomu nabízí vestavěnou funkci Free up space.

3. Fyzická údržba, chlazení a ovladače

Několikahodinové zátěžové hraní prověří hardware.

  • Vyčištění od prachu: Prach usazený v chladicím systému způsobuje přehřívání a může vést k vypnutí konzole během hraní. Sony doporučuje vysát prachové otvory vysavačem a umístit PS5 alespoň 10 cm od zdi (vyhněte se kobercům s dlouhým vlasem). Microsoft vyžaduje 10 až 15 cm volného prostoru ze všech stran, 4 cm shora a důrazně nedoporučuje provoz za zavřenými dvířky skříňky.
  • Kontrola ovladače: Zkontroluj, zda analogové páčky netrpí driftem a tlačítka se nezasekávají.
  • Napájení a baterie: Připrav si náhradní dobíjecí články nebo dostatečně dlouhý napájecí kabel, aby tě vybitý gamepad nezaskočil uprostřed akce.

4. Herní backlog a co hrát při čekání

Než se naplno ponoříš do Vice City, je ideální čas uzavřít herní resty.

  • Dohraj rozdělané hry: Tento rok přinesl tituly jako Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag: Resynced, Control Resonant, Pragmata, 007 First Light či Fire Emblem Fortune’s Weave. Zkus dokončit kratší resty (hry do 15 hodin), protože po spuštění GTA 6 hrozí, že už se k nim nikdy nevrátíš.
  • Čím si ukrátit čekání: Pokud máš čistý stůl, můžeš sáhnout po rozsáhlém otevřeném světě Crimson Desert, upírské akci The Blood of Dawnwalker, nebo si osvěžit předchozí mistrovské dílo od Rockstaru – The Red Dead Redemption 2. Ani jednu hru už ale před spuštěním GTA 6 nejspíš nedohraješ.

5. Vyčisti si kalendář a zásob se

  • Čas pro sebe: Zablokuj si na 19. listopadu a následující dny pracovní i společenský kalendář. Omez domlouvání schůzek s přáteli a dohodni se s rodinou či partnerem, abys měl*a klid na nerušené hraní.
  • Zásoby snacků: Udělej si nákup jídla, pití a lehkého občerstvení předem, abys nemusel*a odbíhat od rozjeté kampaně ke sporáku.

Některé páry se dokonce rozhodli podepisovat smlouvy, které upravují chování přítelkyň a manželek po dobu launche a prvních dní hraní této hry. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený tonsil® (@tonsil)

Doporučeno
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš 11. listopadu 2026 v 14:00
Doporučeno
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály 11. listopadu 2026 v 15:30
Doporučeno
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil „V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil 10. listopadu 2026 v 16:00
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Rockstar Games
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH & GAMING GAMING GTA VI TECH & GAMING
Doporučujeme
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 2 dny
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
30. 10. 2026 20:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Milka představila nové příchutě. Vyrazili jsme je rozdávat do ulic
Sponzorovaný obsah
Milka představila nové příchutě. Vyrazili jsme je rozdávat do ulic
29. 10. 2026 18:35
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
před 49 minutami
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 2 hodinami
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
před 3 hodinami
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
dnes v 08:00
Začíná Týden svobody. Letos přinese přes 130 akcí po celém Česku i za hranicemi
včera v 18:30
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
včera v 15:30
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00 1
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
včera v 10:16
Na další spicy fantasy nebudeš čekat dlouho. Kdy do Česka dorazí nejočekávanější knížky Sarah J. Maas a Rebeccy Yarros?
včera v 08:00
Zpravodajství
Čína Zahraničí Spojené státy americké (USA) Česko
Více
Datová centra pro AI chtějí postavit vlastní elektrárny. Hrozí masivní nárůst emisí
před 39 minutami
„Všichni jsou povinni zachovat ticho a úctu.“ Ministra obrany USA Hegsetha napomenul voják
před hodinou
V New Yorku se zřítil třípatrový dům. Potvrzeny jsou dvě oběti, hasiči dál prohledávají trosky
před 3 hodinami

Více z tématu Tech & Gaming

Všechno
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
5. 11. 2026 9:00
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
před 3 dny
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 2 hodinami
Rockstar oznámil hudební festival ke GTA VI. Vystoupí na něm Travis Scott, Cardi B nebo Justice
Rockstar oznámil hudební festival ke GTA VI. Vystoupí na něm Travis Scott, Cardi B nebo Justice
před 2 dny
WoW rekordy
WoW rekordy
7. 11. 2026 15:30
FattyPillow dostal od dárce 250 tisíc korun. Většinu mu poslal zpátky
FattyPillow dostal od dárce 250 tisíc korun. Většinu mu poslal zpátky
5. 11. 2026 16:00
Více z tématu Showbyznys & Zábava Všechno
Kdo měl moderovat StarDance místo Kostkové?
Kdo měl moderovat StarDance místo Kostkové?
před 3 dny
Russell Brand dostal přes deset let natvrdo
před 3 dny
Srdíčka z Love Islandu si vzájemně pokládala otázky
před 2 dny
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
3. 11. 2026 7:00
„Ženy neobstojí, ať udělají cokoli.“ Zažité stereotypy mohou ohrožovat zdraví, věří jim i lékaři
2. 11. 2026 7:00
1
Více z tématu Fashion Všechno
V New Yorku se rozdávaly prestižní módní ceny. Tyto outfity celebrit z CFDA Fashion Awards stojí za pozornost ✨
V New Yorku se rozdávaly prestižní módní ceny. Tyto outfity celebrit z CFDA Fashion Awards stojí za pozornost ✨
3. 11. 2026 10:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Halloweenské kostýmy celebrit
1. 11. 2026 10:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Ema Müller vydává své první album
Ema Müller vydává své první album
před 2 hodinami
Nejlepší péřovka je jako objetí. Columbia přichází s kolekcí Amaze pro podzim 2026
PR zpráva
Nejlepší péřovka je jako objetí. Columbia přichází s kolekcí Amaze pro podzim 2026
dnes v 09:30
Hudba je primárně o emocích. Ty čisté nejsou zajímavé, říkají inovátoři Floex a Jan Šikl
Hudba je primárně o emocích. Ty čisté nejsou zajímavé, říkají inovátoři Floex a Jan Šikl
dnes v 09:00
„Prognóza je velice dobrá.“ Zápasník ve finále Cage Game 2 bojoval o život, šéf mediků přinesl dobré zprávy
„Prognóza je velice dobrá.“ Zápasník ve finále Cage Game 2 bojoval o život, šéf mediků přinesl dobré zprávy
dnes v 08:33
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00
1
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
včera v 15:30
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 2 dny
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
včera v 11:30
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
včera v 10:16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00
1
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 2 dny
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
včera v 15:30
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
před 3 dny
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
8. 11. 2026 8:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00