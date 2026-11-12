Vice City už tě volá! Jsi ready na launch day? V klidu si sedni, vytáhni si notýsek a pojďme si projít seznam věcí, které bys měl*a udělat, než přijde den D.
Grand Theft Auto VI aka GTA 6 má být jedním z největších herních launchů nejen tohoto desetiletí, ale možná všech dob. Rockstar vezme po 13 letech gamery a gamerky zpět do Vice City na další open-world dobrodružství. Vzhledem k masivní velikosti hry a očekávaným dlouhým herním seancím se však vyplatí neponechat nic náhodě. Následující kroky shrnují vše podstatné od nákupu správné edice přes technickou přípravu konzole až po organizaci vašeho času.
1. Výběr edice a specifika nákupu
Hra přichází ve dvou hlavních edicích:
- Standard Edition (cena: 79,99 € / 79,99 USD / 69,99 £) 👉 obsahuje základní plnou hru.
- Ultimate Edition (cena: 99,99 € / 99,99 USD / 89,99 £) 👉 navíc přidává exkluzivní vozidla, tuningové dílny (mod shops), úkryty pro vozidla (safehouses), Vice City kosmetické doplňky či personalizované varianty zbraní.
Obě edice v rámci předobjednávky nabízejí balíček Vintage Vice City Pack a měsíční předplatné GTA+.
Důležité upozornění k fyzickým kopiím: GTA 6 nevychází na klasických discích. V krabičce z kamenného obchodu najdeš pouze digitální kód ke stažení. Fyzické balíčky navíc dorazí do prodejen až 12. listopadu, Ultimate Edition v obchodech nebude dostupná vůbec, lze ji pouze dokoupit digitálně po aktivaci kódu, a kódy pro PlayStation mají regionální zámek.
V době psaní už můžeš po zakoupení jakékoli edice začít hru stahovat, aby byla ready na launch day.
2. Úložný prostor a požadavky na disk
GTA 6 vyžaduje až 212 GB volného místa, přičemž přesná velikost závisí na konkrétní platformě. Obyčejný externí USB disk ti stačit nebude, protože z něj hry pro současnou generaci přímo nespustíte:
- PlayStation 5: Jedinou možností pro rozšíření je interní kompatibilní M.2 SSD.
- Xbox Series X|S: Hra musí běžet z interního SSD nebo z oficiální rozšiřující karty (Storage Expansion Card).
- Čištění disku: Projdi si knihovnu a smaž dohrané tituly nebo staré doplňky. Xbox k tomu nabízí vestavěnou funkci Free up space.
3. Fyzická údržba, chlazení a ovladače
Několikahodinové zátěžové hraní prověří hardware.
- Vyčištění od prachu: Prach usazený v chladicím systému způsobuje přehřívání a může vést k vypnutí konzole během hraní. Sony doporučuje vysát prachové otvory vysavačem a umístit PS5 alespoň 10 cm od zdi (vyhněte se kobercům s dlouhým vlasem). Microsoft vyžaduje 10 až 15 cm volného prostoru ze všech stran, 4 cm shora a důrazně nedoporučuje provoz za zavřenými dvířky skříňky.
- Kontrola ovladače: Zkontroluj, zda analogové páčky netrpí driftem a tlačítka se nezasekávají.
- Napájení a baterie: Připrav si náhradní dobíjecí články nebo dostatečně dlouhý napájecí kabel, aby tě vybitý gamepad nezaskočil uprostřed akce.
4. Herní backlog a co hrát při čekání
Než se naplno ponoříš do Vice City, je ideální čas uzavřít herní resty.
- Dohraj rozdělané hry: Tento rok přinesl tituly jako Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag: Resynced, Control Resonant, Pragmata, 007 First Light či Fire Emblem Fortune’s Weave. Zkus dokončit kratší resty (hry do 15 hodin), protože po spuštění GTA 6 hrozí, že už se k nim nikdy nevrátíš.
- Čím si ukrátit čekání: Pokud máš čistý stůl, můžeš sáhnout po rozsáhlém otevřeném světě Crimson Desert, upírské akci The Blood of Dawnwalker, nebo si osvěžit předchozí mistrovské dílo od Rockstaru – The Red Dead Redemption 2. Ani jednu hru už ale před spuštěním GTA 6 nejspíš nedohraješ.
5. Vyčisti si kalendář a zásob se
- Čas pro sebe: Zablokuj si na 19. listopadu a následující dny pracovní i společenský kalendář. Omez domlouvání schůzek s přáteli a dohodni se s rodinou či partnerem, abys měl*a klid na nerušené hraní.
- Zásoby snacků: Udělej si nákup jídla, pití a lehkého občerstvení předem, abys nemusel*a odbíhat od rozjeté kampaně ke sporáku.
Některé páry se dokonce rozhodli podepisovat smlouvy, které upravují chování přítelkyň a manželek po dobu launche a prvních dní hraní této hry.