Matt LeBlanc už od roku 2020 nikde nehrál a bohužel se poměrně zanedbává. Nyní jeho život však nabere nový směr.
Devětapadesátiletý herec Matt LeBlanc, který se divákům*divačkam nezaměnitelně zapsal do paměti především jako Joey z Přátel, už šest let nehrál v žádném filmu ani seriálu. Naposledy se objevil v seriálu Pán a jeho plán. Místo herectví v Los Angeles vede svůj autosalon s luxusními ojetými vozy. Dříve i moderoval motoristický pořad Top Gear.
Teď se však podle Hello Magazinu má LeBlanc objevit zpět před kamerou. Zahraje si v krimi seriálu Flint, kterého by se diváci*divačky měli dočkat příští nebo přespříští rok. Představí se v něm jako vyhořelý detektiv losangeleské policie, který se již chystá do důchodu. Když mu město nečekaně prodlouží službu o pět let, snaží se nechat se vyhodit tím, že porušuje pravidla a neposlouchá rozkazy, jenže se díky tomu nechtěně stane lepším policistou. Herec má v projektu zastat i roli výkonného producenta.
Tento nový impuls mu nejspíš prospěje, jelikož poslední roky podle zdrojů o sebe příliš nepečoval. Minulý rok měl vážit více než 120 kilogramů, což pro něj představuje riziko cukrovky i kardiovaskulárního onemocnění.
Pomoci s nadváhou mu měla pomoct jeho bývalá kolegyně a kamarádka Jennifer Aniston, která je naopak ve skvělé formě a pravidelně cvičí. „Stejně jako většina Mattových přátel, i Jen si o něj dělá starosti. Je úplně mimo formu a ona je přesvědčená, že by svůj život změnil, kdyby přijal správný způsob myšlení a poslechl její rady,“ prozradil serveru Radar anonymní zdroj. LeBlancův mluvčí na základě toho pak prohlásil, že hercova váha neohrožuje jeho zdraví.