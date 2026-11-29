Když 29. ledna 2022 ráno objevily tři ženy před domem v americkém městečku Canton bezvládné tělo bostonského policisty Johna O'Keefa, bylo jasné, že vyšetřovatele čeká nelehký úkol.
Muž ležel na zemi u silnice na pomezí života a smrti a byl vážně zraněný. Záchranáři se ho pokoušeli resuscitovat a převezli ho do nemocnice Good Samaritan v Brocktonu, kde byl však 29. ledna 2022 v 7:59 oficiálně prohlášen za mrtvého.
John O'Keefe pracoval jako policista v Bostonu. Bylo mu 46 let a kromě své práce se staral také o neteř a synovce, kterým během pár let zemřeli oba rodiče. Jejich výchovu proto převzal právě on. Nebyl na to ale sám. Poslední dva roky tvořil pár s Karen Read, finanční analytičkou, která působila také jako vysokoškolská pedagožka.
Večírek, sněhová bouře a poslední společná cesta
Aby vyšetřovatelé zjistili, co se jejich kolegovi Johnovi stalo, museli se vrátit k událostem předchozího večera.
Právě v páteční noci 28. ledna vyrazil John se známými do místního baru C. F. McCarthy's, kam později dorazila také přítelkyně Karen. Dvojice se pak kolem jedenácté přesunula do nedalekého podniku Waterfall Bar & Grille za dalšími přáteli a známými. Ve společnosti byli i další policisté a jejich rodiny. V baru panovala podle svědků příjemná atmosféra, hrála živá hudba a Karen i John měli dobrou náladu. „Všichni byli šťastní a dobře se bavili,“ vzpomínala později Karina Kolokithas, která s dvojicí v baru strávila část večera. Podle jejích slov se John a Karen chovali velmi zamilovaně a nic nenasvědčovalo tomu, že by mezi nimi mělo panovat napětí.
A zatímco se nad Massachusetts přeháněla sněhová bouře, skupina se rozhodla pokračovat v setkání v domě bostonského policisty Briana Alberta. John a Karen se na místo vydali jejím černým SUV značky Lexus. K domu dorazili přibližně půl hodiny po půlnoci. Karen však podle svých slov začala pochybovat, zda jsou na správném místě. Na příjezdové cestě totiž nestálo mnoho aut a s majitelem domu se dvojice příliš dobře neznala. Jennifer McCabe, jedna ze svědkyň, která si z okna všimla, že auto přijelo k domu, v tu chvíli napsala Johnovi zprávu, ať zaparkují hned za jejím autem. „Jenže jejich auto bylo po chvíli pryč,“ vzpomínala.
Podle pozdějšího svědectví Karen uvedla, že jí měl John říct, že se půjde podívat dovnitř a dá jí vědět. Sama nešla, protože začala mít žaludeční potíže. Jenže minuty ubíhaly a on se nevracel. „Naštvalo mě to,“ přiznala Karen později v rozhovoru pro Vanity Fair. Podle svých slov začala mít podezření, že jí je partner nevěrný. „Vůbec mě nenapadlo, že by se mu mohlo něco stát a že by se nedokázal vrátit.“
Přibližně po deseti minutách čekání odjela zpět k Johnovu domu, kde spolu dvojice bydlela. Ještě během noci se mu Karen opakovaně pokoušela dovolat. Zanechala mu také několik hlasových zpráv, z nichž některé byly plné vzteku a nadávek. John však na její telefonáty nereagoval. Rozhodla se proto, že půjde spát.
Co se s Johnem odehrávalo během následujících minut, zůstávalo nejasné.
Ranní pátrání skončilo ve sněhové závěji
Kolem půl páté ráno se Karen probudila a zjistila, že John stále není doma. Stále se jí neozval a začínala mít strach. Vzbudila proto jeho neteř, která později u soudu vypověděla, že Karen byla velmi rozrušená a opakovaně říkala, že se John nevrátil domů.
Krátce před pátou hodinou ranní proto zavolala kamarádce Jennifer McCabe, která s nimi byla na večírku. Zavolala také dlouholeté známé Kerry Roberts. Právě Kerry později před soudem popsala telefonát, který ji toho rána probudil. „Kerry, Kerry, Kerry, John je mrtvý,“ měla jí Karen usilovně opakovat. V tu chvíli přitom ještě nikdo nevěděl, kde John doopravdy je, ani co se mu stalo.
Trojice se vydala pátrat a kolem šesté dorazila zpět k domu Briana Alberta. Karen si všimla těla ve sněhu a rozběhla se k němu. „Měl zavřené oči a na různých místech obličeje stopy krve,“ vzpomínala později pro ABC News.
Ženy začaly Johnovi poskytovat první pomoc. Přivolaní záchranáři pokračovali v resuscitaci. Po převozu Johna do nemocnice, kde nakonec zemřel, policisté prohledávali místo činu. Ve sněhu objevili krev a také rozbitou skleničku od alkoholu. Kvůli hustému sněžení a silnému větru nebylo hledání důkazů jednoduché.
Pitva odhalila zlomeniny lebky, krvácení do mozku, podlitiny kolem očí a poranění na pravé paži. Soudní lékařka Irini Scordi-Bello určila jako příčinu smrti tupé poranění hlavy v kombinaci s podchlazením. Johnova tělesná teplota v nemocnici dosahovala pouhých 26,7 stupně Celsia.
Zásadní otázku ale pitva nezodpověděla. Lékařka nedokázala určit, zda byla smrt nehodou, nebo výsledkem cizího zavinění. Ani samotná vážná zranění tak neříkala, co Johnovi bezprostředně před pádem způsobilo úraz. Vyšetřovatelé museli hledat odpovědi v důkazech kolem domu a ve výpovědích lidí, kteří s ním byli naposledy.
Rozbité světlo změnilo směr vyšetřování
Pozornost policistů se postupně obrátila na Karenino auto. Jeho pravé zadní světlo bylo totiž poškozené. Podle svědeckých výpovědí na něj Karen během ranního pátrání sama upozornila a vyslovila obavu, zda Johna nemohla srazit.
Někteří záchranáři navíc uvedli, že na místě vykřikovala: „Srazila jsem ho!“ Karen ale jejich verzi odmítala. Tvrdila, že se pouze ptala, zda něco takového nemohla udělat. Rozdíl mezi tvrzením a otázkou se později stal jedním ze zásadních sporů u soudu.
Policie ještě odpoledne zajistila Karenino auto u jejích rodičů. Specializovaný tým se pak vrátil k domu Briana Alberta a při dalším ohledání objevil úlomky červeného a průhledného plastu i jednu z Johnových bot. Forenzní zkoumání ukázalo, že některé úlomky opravdu zapadají do rozbitého zadního světla auta.
Vyšetřovatelé začali pracovat s verzí, že Karen svého partnera po hádce srazila zadní částí automobilu a odjela. John měl utrpět poranění hlavy a zůstat bez pomoci v mrazivém počasí. Jeden z policejních odborníků navíc tvrdil, že data z vozidla zachycují prudké couvání rychlostí přibližně 39 kilometrů za hodinu a následnou změnu rychlosti.
Pro obžalobu byly důležité také noční hlasové zprávy, v nichž Karen Johnovi nadávala. Ukázalo se, že dvojice měla v předchozích týdnech problémy a opakovaně se hádala. Obraz zamilovaného páru z posledního večera tak dostával další, mnohem méně idylickou podobu.
Dne 1. února 2022 byla Karen zatčena. Zpočátku čelila mimo jiné obvinění z usmrcení při řízení pod vlivem alkoholu. V červnu pak přibylo obvinění z vraždy druhého stupně. Karen však trvala na své nevině.
Napadl Johna pes? Obhajoba přišla s jinou verzí
Jenže Karenini právníci tvrdili, že John do domu Briana Alberta skutečně vstoupil. Tam se měl dostat do konfliktu s některými přítomnými a utrpět vážná zranění. Podle této teorie potom někdo jeho tělo přemístil ven, kde ho ráno ženy objevily.
Obhajoba upozorňovala především na oděrky a škrábance na Johnově paži. Podle odborníků totiž nevypadaly jako typická zranění po střetu s autem, ale připomínaly kousnutí a škrábance od psa. V domě totiž žila fenka německého ovčáka, takže poranění by mělo vysvětlení.
Lidé, kteří byli v osudnou noc v domě, ale tvrdili, že Johna vůbec neviděli, a jakýkoliv útok odmítali. Ani teorii o potyčce, psovi a přemístění těla nikdy nikdo neprokázal. Případ tak dál stál na dvou protichůdných verzích.
Podezřelé vyhledávání na Googlu
Další otázky vyvolal telefon Jennifer McCabe, tedy té ženy, která pomáhala Karen s hledáním Johna. V historii prohlížeče se objevil dotaz „Hos long to die in cold“, tedy chybně napsaná anglická otázka, jak dlouho člověk umírá v chladu.
Podle odborníka obhajoby mělo vyhledávání čas 2:27 ráno, několik hodin před objevením Johnova těla. Jennifer ale tvrdila, že hledala až po šesté hodině na Kareninu žádost. Odborníci obžaloby vysvětlovali starší časový údaj předchozí aktivitou prohlížeče, nikoliv časem samotného hledání. Ani v tomto bodě se obě strany neshodly.
Policie pod palbou kritiky
Karenini právníci poukazovali také na samotné vyšetřování. Policisté například sbírali zakrvácený sníh do obyčejných plastových kelímků. Obhajoba kritizovala zabezpečení místa nálezu i to, že policie důkladně neprohledala interiér domu Briana Alberta.
Znovu se otevřela také otázka rozbitého zadního světla. Bezpečnostní kamera totiž zachytila Karen, jak při začátku ranního pátrání po Johnovi couvala svým SUV a lehce narazila do jeho zaparkovaného auta. Podle obhajoby se světlo mohlo rozbít právě tehdy. Jak se ale jeho úlomky dostaly na místo Johnovy smrti? Karenini právníci tvrdili, že je tam policisté mohli dodatečně nastražit. SUV totiž zajistili ještě před nálezem střepů. Ty se podařilo najít na místě činu až k večeru. Manipulace s důkazy však nebyla prokázána.
Ještě větší pobouření vyvolaly soukromé zprávy hlavního vyšetřovatele Michaela Proctora. O Karen se v nich vyjadřoval vulgárně a v jedné jí dokonce přál smrt. Proctor připustil, že jeho chování bylo nevhodné, manipulaci s důkazy však odmítal. V březnu 2025 byl od státní policie propuštěn.
Případ mezitím rozdělil americkou veřejnost. Před soudem se scházeli Karenini podporovatelé v růžovém oblečení s hesly požadujícími její osvobození. Jiní věřili verzi obžaloby. Pro Johnovu rodinu bylo přitom bolestivé sledovat, jak se z jeho smrti stala celonárodní mediální událost.
Dva procesy a verdikt, který vyvolal oslavy
První soudní proces začal v dubnu 2024. Před porotou postupně vypovídali policisté, svědci, soudní znalci i lidé z posledního společného večera. Obžaloba se snažila prokázat úmyslné sražení autem, obhajoba naopak poukazovala na nejasné důkazy a možná pochybení policie.
Porotci se ale nedokázali jednomyslně shodnout. Soudkyně proto 1. července 2024 prohlásila proces za neplatný. Pro všechny zúčastněné to znamenalo další měsíce nejistoty a návrat k tragické noci, kterou už jednou před porotou podrobně rozebírali.
Státní zástupci se rozhodli postavit Karen před soud znovu. Druhý proces začal v dubnu 2025 a znovu přitáhl obrovskou pozornost. Svědci se vraceli k událostem lednové noci, odborníci rozebírali zranění i elektronická data a před soudní budovou čekali podporovatelé obou stran.
Dne 18. června 2025 padl verdikt. Karen Read byla zproštěna obvinění z vraždy druhého stupně, usmrcení při řízení pod vlivem alkoholu a opuštění místa nehody s následkem smrti. Vinnou ji porota uznala pouze z řízení pod vlivem alkoholu.
Před soudem vypukly oslavy. Karen objímala své právníky i rodinu a před novináři poděkovala všem, kteří ji během procesu podporovali. „Nikdo nebojoval za spravedlnost pro Johna O'Keefa usilovněji než já a můj tým,“ prohlásila.
Johnova rodina ovšem verdikt přijímala s bolestí a nadále odmítala teorii policejního spiknutí. Zklamání neskrýval ani státní zástupce Hank Brennan. „Jsem zklamaný z rozsudku a z toho, že se nám nepodařilo dosáhnout spravedlnosti pro Johna O'Keefa a jeho rodinu,“ uvedl několik dní po skončení procesu.
Případ pokračuje i po čtyřech letech
Ačkoliv trestní proces skončil, občanskoprávní spory pokračují. Johnova rodina podala žalobu související s jeho smrtí a Karen podnikla právní kroky kvůli postupu vyšetřovatelů. V listopadu 2026 se například s massachusettskou státní policií dohodla na vyrovnání ve výši 100 tisíc dolarů. Další spory však zůstávají nadále otevřené.
Příběh nyní připomíná třídílná dokumentární série The Trials of Karen Read, která měla 23. listopadu 2026 premiéru na Netflixu. Přináší výpovědi Johnovy rodiny, svědků, bývalého vyšetřovatele i porotců. Karen se nového natáčení nezúčastnila, v dokumentu ale zaznívají její starší audionahrávky rozhovorů.